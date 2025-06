Papež: Pomáhat chudým je otázkou spravedlnosti. Bezpečnosti se nedosahuje zbraněmi

Ve svém poselství k IX. Světovému dni chudých, který připadá na 16. listopadu, papež Lev XIV. připomíná, že chudí jsou „nejmilovanějšími bratry a sestrami“ církve, a doufá, že tento jubilejní rok „podnítí rozvoj politických opatření proti starým i novým formám chudoby“ tváří v tvář nerovnostem a konfliktům ve světě. „Práce, vzdělání, bydlení a zdraví jsou podmínkami bezpečnosti, kterou nikdy nelze zajistit zbraněmi.“

Isabella H. de Carvalho – Vatikán

„Pomáhat chudým“ je „otázkou spravedlnosti, a teprve poté otázkou milosrdenství“. „Všechny formy chudoby, bez výjimky, jsou výzvou ke konkrétnímu žití evangelia a k účinným znamením naděje“, píše papež ve svém poselství k IX. Světovému dni chudých, který si připomeneme 16. listopadu. V poselství zveřejněném dnes, 13. června, na památku svatého Antonína z Padovy, patrona chudých, papež Lev XIV. zdůrazňuje význam křesťanské naděje, která je tématem tohoto Svatého roku, pro konkrétní skutky, které se mohou postavit lhostejnosti, nerovnostem a konfliktům, které dnes nutí tisíce lidí po celém světě žít v chudobě.

„Doufám tedy, že tento jubilejní rok podnítí rozvoj politických opatření proti starým i novým formám chudoby a nové iniciativy na podporu a pomoc nejchudším z chudých. Práce, vzdělání, bydlení a zdraví jsou podmínkami bezpečnosti, kterou nelze nikdy dosáhnout zbraněmi.“

Chudí jsou nejmilovanějšími bratry a sestrami církve

Papež v poselství dále vysvětluje, že den věnovaný chudým je důležitý, aby se připomnělo, že „chudí jsou v centru celé pastorační činnosti“ církve, a to nejen v „charitativní oblasti“, ale „stejně tak v tom, co církev slaví a hlásá“. Chudí nejsou „objekty“, ale „nejmilovanější bratři a sestry“ a „tvůrčí subjekty, které podněcují k hledání stále nových způsobů, jak dnes žít evangelium“. „Bůh na sebe vzal jejich chudobu, aby nás obohatil jejich hlasy, jejich příběhy, jejich tvářemi“, zdůrazňuje Lev XIV.

„Tváří v tvář neustálým novým vlnám chudoby hrozí, že si na ni zvykneme a smíříme se s ní. Každý den potkáváme chudé nebo zbídačené lidi a někdy se může stát, že jsme to my sami, kdo má méně, kdo ztrácí to, co nám kdysi připadalo jisté: bydlení, dostatek jídla, přístup ke zdravotní péči, kvalitní vzdělání a informace, náboženskou svobodu a svobodu projevu“.

Pro papeže je tato výzva ke konkrétnímu žití podle evangelia ve světle situací chudoby ještě konkrétnější v tomto jubilejním roce: „Až se Svatá brána zavře, budeme muset uchovat a předat božské dary, které nám byly svěřeny během celého roku modlitby, obrácení a svědectví.“

Vytvářet konkrétní znamení naděje

Abychom pomohli těm, kteří čelí jakékoli formě chudoby, „jsme povoláni vytvářet nová znamení naděje, která svědčí o křesťanské lásce“, která je „matkou všech ctností“. „Kdo postrádá lásku, postrádá nejen víru a naději, ale zbavuje naděje i svého bližního“, pokračuje papež. Lev XIV. připomíná, že chudoba „má strukturální příčiny, které je třeba řešit a odstranit“, a zmiňuje instituce jako školy a nemocnice, které byly vytvořeny „aby vyjadřovaly přijetí nejslabších a nejvíce marginalizovaných“ a „měly by být již součástí veřejné politiky každého státu, ale války a nerovnosti tomu často stále brání“. Jako „znamení naděje“ zmiňuje také instituce jako „domovy pro děti, komunity pro nezletilé, poradny a azylové domy, jídelny pro chudé, ubytovny, lidové školy“.

„Kolik často skrytých znamení, kterých si možná nevšímáme, a přesto jsou tak důležitá pro to, abychom se zbavili lhostejnosti a zapojili se do různých forem dobrovolnictví!“

Chudí jako svědkové naděje

Pro Lva XIV. musí být toto praktické nasazení „uprostřed životních zkoušek“ zakořeněno v křesťanské naději, která „je jako kotva, která upíná naše srdce k příslibu Pána Ježíše, který nás svou smrtí a vzkříšením spasil a který se znovu vrátí mezi nás“. Podle papeže mohou chudí tuto naději prožívat zvláště proto, že „bohatství se relativizuje před touhou mít Boha jako společníka na cestě, protože se objevuje skutečný poklad, který opravdu potřebujeme“.

„Chudý se může stát svědkem silné a spolehlivé naděje právě proto, že ji vyznává v nejistých životních podmínkách, plných strádání, křehkosti a vyloučení. Nespoléhá na jistoty moci a majetku; naopak, trpí jimi a často se stává jejich obětí. Jeho naděje může spočívat pouze někde jinde.“

Duchovní chudoba

Papež dále zdůrazňuje, že „největší chudobou je neznat Boha“, a cituje papeže Františka, který v Evangelii gaudium napsal, že „nejhorší diskriminací, kterou chudí trpí, je nedostatek duchovní pozornosti“.

„Toto je pravidlo víry a tajemství naděje: všechny pozemské statky, hmotné věci, radosti světa, ekonomický blahobyt, byť jsou důležité, nestačí k tomu, aby srdce bylo šťastné. Bohatství často klame a vede k dramatickým situacím bídy, především k přesvědčení, že Bůh není potřebný a že člověk může žít nezávisle na Něm“.