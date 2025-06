Papež

Papež na mezinárodním setkání kněží: Žijme jako bratři, nikoli jako konkurenti nebo individualisté

V podvečer ve čtvrtek 26. června se papež Lev XIV. poté, co pozdravil radu generálního sekretariátu biskupské synody, která sídlí na římské třídě via Conciliazione, odebral do koncertní síně na téže ulici, aby se zúčastnil mezinárodního setkání kněží, seminaristů a formátorů, které uspořádalo Dikasterium pro klérus u příležitosti Jubilea kněží, jež v pátek 27. června dopoledne končí mší svatou v bazilice sv. Petra na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Vatican News „Je krásné být knězem“, prohlásil papež v úvodu svého pozdravu, který adresoval asi dvěma tisícům přítomných kněží z celého světa. Ve své úvaze pak popsal kněze jako „Božího přítele“, který hledá „ztracené“, slouží „chudým“ a „s pokorou vede ty, kteří jsou mu svěřeni“. Papež rovněž požádal o „odvahu k silným a osvobozujícím návrhům“ pro mladé lidi. „Navzdory známkám krize, která prochází životem a posláním kněží, Bůh nadále volá a zůstává věrný svým slibům. Je třeba, aby byl věnován dostatek prostoru pro naslouchání jeho hlasu. Proto jsou důležité prostředí a formy pastorace mládeže prodchnuté evangeliem, kde se mohou projevit a uzrát povolání k úplnému darování sebe sama“. Papež na mezinárodním setkání kněží (@Vatican Media) Papež se poté zastavil u některých rysů kněžství. Je třeba být kněžími „vychovanými ke vztahům, nejen k dovednostem“, prohlásil a hovořil o formaci, která má být „cestou sbližování s Bohem, která zahrnuje celého člověka, srdce, rozum, svobodu“ a která vyžaduje „bohatý a uspořádaný vnitřní život“. Dále poukázal na „bratrství“ jako na „základní životní styl“: to znamená „žít jako bratři mezi kněžími a biskupy, nikoli jako konkurenti nebo individualisté“. Zde papež položil téměř provokativní otázku: „Jak bychom my, kněží, mohli být tvůrci živých společenství, kdyby mezi námi nejprve nevládlo skutečné a upřímné bratrství?“ Účastníci setkání (@Vatican Media) Papež tedy kněze vyzval, aby byli „muži schopnými milovat, naslouchat, modlit se a sloužit společně“. Zdůraznil přitom, že „samotná instituce seminářů nám připomíná, že formace budoucích vysvěcených služebníků nemůže probíhat izolovaně“. A konečně vyzdvihl „misijní elán“ v době, kdy „mnozí se zdají být vzdáleni víře, a přesto v hloubi mnoha lidí, zejména mladých, existuje žízeň po nekonečnu a spáse“. Lev XIV. pak v závěru připomněl „kněze, kteří obětovali svůj život až do krve“ a doporučil encykliku Dilexit nos papeže Františka o Nejsvětějším Srdci Ježíšově jako cestu ke „společnému zachování mystiky a sociálního úsilí, kontemplace a akce, ticha a hlásání“. Papež na mezinárodním setkání kněží (@Vatican Media) Spatra mimo připravený proslov papež zdůraznil „důležitost duchovního života“. „Mnohokrát, když potřebujeme pomoc, hledejme dobrého průvodce, duchovního vůdce, dobrého zpovědníka. Nikdo zde není sám. A i když pracujete na nejvzdálenější misii, nikdy nejste sami. Snažte se žít to, co papež František často nazýval „blízkost“: blízkost Bohu, blízkost vašemu biskupovi nebo řeholnímu představenému, blízkost také mezi sebou navzájem, protože musíte být opravdu přátelé, bratři. Vždy spoléhejte na Boží milost. A také na mou blízkost.“ Papež a prefekt Dikasteria pro klérus, které zorganizovalo setkání u příležitosti Jubilea kněží (@Vatican Media)