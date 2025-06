Papež Maltézskému řádu: skrze svědectví hlásejte chudým Boží lásku

V poselství u příležitosti slavnosti Narození svatého Jana Křtitele Lev XIV připomíná, jak je důležité rozlišovat znamení Ducha, aby se neupadalo do světskosti, „Boží svrchovanost – píše papež – nelze prodat světské moci“. Vyzývá pak k pokračování na cestě řádové obnovy, která není pouze „institucionální a normativní: musí být především vnitřní, duchovní“.

Benedetta Capelli – Vatikán

Tuitio fidei a obsequium pauperum: obrana víry a služba chudým, inspirativní principy Suverénního řádu maltézských rytířů, jsou hlavními body poselství papeže Lva XIV. zaslaného u příležitosti dnešní slavnosti Narození svatého Jana Křtitele, patrona tohoto řádu. Papež připomíná, že oddanost okrajovým skupinám je vyjádřením Boží lásky, která se stává svědectvím a slovem.

Kdyby toto chybělo, řád by ztratil svůj řeholní charakter a stal by se pouhou filantropickou organizací.

Odpověď na lásku

Láska nabízená druhým podle Ježíšova příkladu se tak stává „odpovědí z lásky“, Ježíš „nám ve svém ponížení sděluje svou lásku, kterou mu můžeme vrátit svou vděčností“

Tak je tomu i s chudými. Milujeme-li je tím, že se stavíme na jejich úroveň, láska, kterou jim sdělujeme, se nám vrací v jejich vděčnosti, která nespočívá v ponížení, ale v radosti. To je tuitio fidei, protože tak konkrétně předáváte víru v Boha lásku a nabízíte prožitek jeho blízkosti.

Rozlišovat dobro

Lev XIV také varuje před prostředky používanými k podpoře potřebných. „Aby bylo dosaženo dobrého cíle – zdůrazňuje – musí být dobré i prostředky; ale v této oblasti se pokušení může snadno objevit pod rouškou dobra“. Vybízí tudíž, aby se vše vždy posuzovalo ve světle inspirujících principů – tuitio fidei a obsequium pauperum – aniž by se podléhalo zesvětštění, které lze přehlédnout „právě kvůli iluzi, kterou světskost přináší“. Je tedy důležité si připomínat, že „nejsme ze světa“ a že i Ježíš byl pokoušen zlým, „v tomto zvláště zákeřném pokušení se Boží svrchovanost neprodává moci tohoto světa. Kdyby Ježíš pokušení podlehl, použil by nezákonné prostředky a nedosáhl by cíle, který mu Otec stanovil v jeho poslání“.

Duch svatý odhaluje lsti zlého, proto jsme povoláni neustále rozlišovat, zda nás vede Duch svatý, nebo ďábel, či naše vlastní zájmy.

Duchovní obnova

„Jste na cestě obnovy“, zdůrazňuje dále papež, cestě, která „nemůže být pouze institucionální, normativní: musí být především vnitřní, duchovní, protože to dává smysl změnám norem. Tato cesta obnovy „vyžaduje obrácení srdce, což je celoživotním úkolem každého z nás. Víme, jak je obrácení srdce namáhavé“. Papež vyzývá členy prvního stavu, aby „překonali každé pokušení sekularizace, tedy života, který není oživen evangelickou radikálností, která je vlastní řeholnímu řádu“, a nabádá je, aby rozpoznávali znamení Ducha, což je milost, která může dopadnout i na ostatní stavy. Obrácení, dodává Lev XIV., se děje také péčí „o nemocné a o chudé všeho druhu“ a je plodem spirituality blahoslaveného Fra' Gerarda, zakladatele Řádu svatého Jana Jeruzalémského.

Modlitba, základní prvek formace

Papež vyjadřuje velkou naději v přítomnost několika uchazečů o noviciát, kteří představují „výzvu pro celý řád a zejména pro formátory. Formace je základním aspektem pro všechny instituty zasvěceného života a je obzvláště náročná vzhledem ke složitosti života kandidátů v současné době“.

Jejím základním prvkem musí být modlitba: liturgická i osobní, živená samotou a tichem, což jsou dimenze nezbytné tím více, čím více se člověk věnuje službě bližním, aby tato služba byla svědectvím Boží lásky, která se stává přítomnou.

Naděje nezklame

Papež také srdečně povzbuzuje některé členy řádu, kteří se rozhodli začít komunitní život, který „konkrétně formuje vzájemnou lásku a autentické dodržování tří evangelijních rad“.

I když se při realizaci tohoto záměru vyskytnou určité obtíže, lze je překonat s pomocí Ducha, díky kterému naděje nezklame.