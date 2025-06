Papež Lev XIV.: Volání z míst, kde se válčí, drásá církvi srdce

Na závěr generální audience, která se ve středu 18. června konala na Svatopetrském náměstí, papež Lev XIV. důrazně vyzval k zastavení válek ve světě. Jeho apel přinášíme v plném znění.

PAPEŽ LEV XIV.

Drazí bratři a sestry,

srdce církve trýzní výkřiky, které se ozývají z válečných míst, zejména z Ukrajiny, Íránu, Izraele a Gazy. Nesmíme si na válku zvykat! Naopak, fascinaci mocnými a sofistikovanými zbraněmi musíme odmítnout jako pokušení. Vzhledem k tomu, že v dnešní válce „se používají vědecké zbraně jakéhokoli druhu, je nebezpečí, že její krutá povaha dovede válčící strany k daleko většímu barbarství než kdykoli v minulosti“ (II. Vatikánský koncil, Gaudium et spes, 79). Ve jménu lidské důstojnosti a mezinárodního práva proto opakuji odpovědným osobám to, co říkával papež František: válka je vždy porážkou! A s Piem XII. (vyslovuji): „Mírem se nic neztrácí. Válkou se může ztratit všechno.