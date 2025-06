Papež Lev uctil blahoslaveného Iulia Hossu jako proroka naděje

Linda Bordoni, Vatikán



Při předsedání vzpomínkové ceremonii za blahoslaveného kardinála Iulia Hossu, řeckokatolického biskupa z Kluže-Gherly a mučedníka za víru, papež Lev XIV. ocenil kardinálúv odkaz mezináboženské solidarity a odpuštění a povzbudil věřící, aby následovali jeho příkladu naděje, odvahy a milosrdenství.

Ceremoniál, který se konal v pondělí odpoledne v Sixtinské kapli, byl uspořádán u příležitosti 5. výročí návštěvy papeže Františka v Rumunsku a oslav na Náměstí svobody v Blaji, kde se konala liturgie s blahořečením sedmi mučednických řeckokatolických biskupů, včetně Iulia Hossu. Iniciativa byla dohodnuta před rokem s papežem Františkem na žádost Federace židovských obcí Rumunska.

„Dnes v jistém smyslu vstupuje do této kaple,“ řekl papež Lev, když hovořil o kardinálu Hossuovi, který byl v roce 1969 svatým Pavlem VI. jmenován kardinálem in pectore, zatímco byl ještě vězněn komunistickým režimem v Rumunsku. Papež připomněl odvahu a vytrvalost tohoto biskupa, který i uprostřed krutého pronásledování zůstal věrný římské církvi.

V projevu k účastníkům, mezi nimiž byli zástupci rumunské řeckokatolické církve, civilní úřady a předseda Federace židovských obcí v Rumunsku Silviu Vexler, papež řekl, že odkaz kardinála Hossu je „symbolem bratrství překračujícího všechny etnické a náboženské hranice“.

Ochránce utlačovaných

Svatý otec zdůraznil pokračující proces udělení titulu „Spravedlivý mezi národy“ kardinálu Hossuovi, který byl iniciován jeho hrdinským úsilím o ochranu Židů v severní Transylvánii během nacistické okupace v letech 1940–1944.

„S obrovským rizikem pro sebe i pro řeckokatolickou církev,“ poznamenal papež Lev, „se blahoslavený Hossu zapojil do rozsáhlých aktivit na behalf of the Jews aimed at preventing their deportation.“

Citoval z pastýřského listu vydaného 2. dubna 1944, v němž kardinál vyzval své věřící:

„Naše prosba je adresována vám všem... abyste Židům pomáhali nejen svými myšlenkami, ale i svou obětí, protože víte, že dnes neexistuje ušlechtilejší čin než poskytnout křesťanskou a rumunskou pomoc, která vychází z vroucí lidské lásky.“

Bylo také připomenuto svědectví bývalého vrchního rabína Moshe Carmilly-Weinbergera, který potvrdil, že zásahy kardinála Hossu pomohly zachránit tisíce židovských životů.

Víra zakořeněná v odpuštění

Papež popsal kardinála Hossu jako „muže dialogu a proroka naděje“, jehož blahořečení papežem Františkem v roce 2019 potvrdilo jeho status mučedníka a vzoru křesťanské ctnosti.

Papež Lev citoval slova blahoslaveného kardinála: „Bůh nás poslal do této temnoty utrpení, abychom nabídli odpuštění a modlili se za obrácení všech.“ Zdůraznil tak trvalou sílu odpuštění jako transformační síly tváří v tvář pronásledování.

„Tato slova ztělesňují ducha mučedníků,“ řekl, „neotřesitelnou víru v Boha, prostou nenávisti a spojenou s duchem milosrdenství, který proměňuje utrpení v lásku k pronásledovateli.“

Svědectví pro dnešek

Papež Lev XIV. přirovnal Hossův příklad k učení Nostra Aetate , deklarace II. vatikánského koncilu o vztahu církve k nekřesťanským náboženstvím, jejíž 60. výročí se blíží.

„To, co udělal pro rumunské Židy,“ řekl papež, „z něj dnes činí vzor svobody, odvahy a velkorysosti, a to až do té míry, že přinesl nejvyšší oběť.“

Papež Lev vyzval věřící, aby přijali Hossuovo biskupské motto „Naše víra je náš život“ za své vlastní, a důrazně odsoudil všechny formy násilí, zejména ty, které jsou namířeny proti nejzranitelnějším:

„Řekněme ‚ne‘ násilí ve všech jeho formách, a to tím spíše, je-li pácháno na bezbranných a zranitelných, jako jsou děti a rodiny.“

Papež zakončil svou řeč požehnáním všech přítomných a vyjádřil naději, že příklad kardinála Hossu bude i nadále zářit „jako maják pro dnešní svět“.