Papež k řeholnicím: Buďte ukotveny v Kristu, abyste zasévaly dobro

Buďte ukotveny v Kristu, abyste zasévaly semena dobra, která dosáhnou celého světa: toto je výzva, kterou adresoval Lev XIV. řeholnicím čtyř ženských institutů, které přijal dnes dopoledne, v pondělí 30. června, v Klementinském sále. S papežem se setkaly Dcery Boží lásky a sestry Řádu svatého Basila Velikého, které se účastní svých generálních kapitul, spolu s augustiniánkami „del Amparo“ (pomoci) a františkánkami Nejsvětějších Srdcí, které přijely do Říma na jubilejní pouť.

Isabella H. de Carvalho – Vatikán

„Jak moc Hospodin sytí mou žízeň po životě, lásce a světle?“ Tuto otázku k zamyšlení položil papež Lev XIV. zástupkyním různých ženských řeholních institutů, které dnes dopoledne, v pondělí 30. června, přijal v Klementinském sále Apoštolského paláce. Jedná se o sestry řádu svatého Basila Velikého, Dcery Boží lásky, augustiniánky „del Amparo“ (pomoci) a františkánky Nejsvětějších Srdcí, které jsou v Římě u příležitosti své generální kapituly nebo aby prožily jubileum. Ve svém proslovu je papež povzbudil, aby ukotvily svůj život a poslání v Kristu, aby mohly sloužit těm, kteří to nejvíce potřebují, a čerpaly sílu a inspiraci od zakladatelů a zakladatelek svých různých řeholních společenství.

Vaše příběhy ukazují společnou dynamiku, kdy světlo velkých vzorů duchovního života minulosti – jako Augustin, Basil, František – skrze askezi, odvahu a svatost života zakladatelů a zakladatelek, vzbudilo a rozvinulo nové cesty služby, zejména vůči nejslabším: chudým dětem, dospívajícím, sirotkům, migrantům, k nimž se postupem času přidali staří a nemocní, kromě mnoha dalších služeb milosrdenství.

Záběr z audience (@Vatican Media)

Prvenství Boha v křesťanském životě

S odvoláním na svatého, který založil řád, k němuž patří, svatého Augustina, papež Lev zdůraznil význam „prvenství Boha v křesťanském životě“. Biskup z Hippony tvrdil, že „Bůh je tvým vším. Jestliže máš hlad, Bůh je tvým chlebem; jestliže máš žízeň, Bůh je tvou vodou; jestliže jsi ve tmě, Bůh je tvým světlem, které nezapadá; jestliže jsi nahý, Bůh je tvým nesmrtelným oděvem“, vysvětluje Lev XIV. Je důležité „nechat se zpochybnit“ těmito výroky: „Do jaké míry to platí pro mě?“

Právě toto ukotvení v Kristu vedlo ty, kteří nás předcházeli – muže a ženy jako my, s dary a omezeními, jako máme my – k činům, které by možná nikdy nepovažovali za možné, a umožnilo jim zasít semena dobra, která přes staletí a kontinenty zasáhla prakticky celý svět, jak dokazuje vaše přítomnost.

Záběr z audience (@Vatican Media)

Evangelium jako nejlepší hnací síla k službě

Ať už je důvodem vašeho pobytu v Římě Jubilejní rok nebo generální kapituly, „v obou případech přicházíte k hrobu svatého Petra, abyste obnovily svou lásku k Bohu a svou věrnost církvi“ a abyste „učinily důležité rozhodnutí, od nichž závisí vaše budoucnost, budoucnost vašich sester a budoucnost církve“, dodal papež. Proto je ještě důležitější pevně se držet Krista:

Střídání událostí ve vaší minulosti a živost přítomnosti nám dává na vlastní kůži pocítit, jak je věrnost starodávné moudrosti evangelia nejlepším pohonem pro ty, kdo pod vedením Ducha svatého vstupují na nové cesty obětavosti, zasvěcené lásce k Bohu a bližním, a pozorně naslouchají znamením doby

Záběr z audience (@Vatican Media)

Zakořeněni a založeni v lásce

Papež také citoval dekret Perfectae caritatis II. vatikánského koncilu, aby zdůraznil, že členové řeholních institutů zasvěcených charitativní činnosti mají být vedeni „apoštolským duchem a veškerá apoštolská činnost má být vedena řeholním duchem“, aby mohli „v první řadě“ žít své „povolání, které je volá k následování Krista“. Na závěr svého projevu papež vyslovil přání, které svatý Pavel adresoval Efezským: „Ať Kristus vírou přebývá ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli schopni pochopit ‒ jako všichni křesťané ‒ celou tu šířku a délku, výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích darů“.