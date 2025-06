Papež k mladým lidem v Chicagu: jste příslibem naděje

Ve videoposelství k oslavám, které na papežovu počest uspořádala arcidiecéze Chicago, Lev XIV. vyzývá, aby se mladí lidé v okamžicích úzkosti, osamělosti a deprese obraceli k Boží lásce, která je „skutečně schopná uzdravit“. Neklid, jak dále říká, se tak může proměnit v uznání díla, které Bůh koná v našem životě.

Edoardo Giribaldi – Vatikán

Papež zaslal videoposelství, adresované mladým lidem, u příležitosti oslav organizovaných arcidiecézí v Chicagu, jeho rodném městě, dnes, 14. června, na počest jeho zvolení nástupcem svatého Petra. Modlitební a hudební oslava se koná na místě, které není vůbec náhodné: Guaranteed Rate Field, stadion baseballového týmu Chicago White Sox, jehož fanouškem je papež Prevost odjakživa a jehož čepici měl na sobě během poslední generální audience ve středu 11. června.

Papež Lev XIV. při generální audienci 11. června (@VATICAN MEDIA)

Ve svém poselství papež vychází z Nejsvětější Trojice, jejíž slavnost se slaví v neděli: „Je vzorem Boží lásky k nám“.

„Tři osoby v jediném Bohu žijí sjednoceny v hluboké lásce, v společenství, a sdílejí tuto jednotu s námi všemi“.

Lev XIV. vyzývá, aby se touto dimenzí společenství inspiroval každý v každé oblasti svého každodenního života. Papež uznává rány, které mladí lidé nesou ve svých srdcích, zejména po zkušenosti pandemie: izolace, nestabilita rodiny, globální nejistoty. Tedy situace, které mohou odvádět od cesty víry, ale nikoli od Boží přítomnosti.

„Mnoha různými způsoby vás Bůh hledá, volá vás, zve vás, abyste poznali jeho Syna Ježíše Krista, skrze Písmo, možná skrze přátele nebo příbuzné…, dědečka nebo babičku, kteří mohou být věřícími lidmi, abyste objevili, jak důležité je pro každého z nás věnovat pozornost Boží přítomnosti v našem srdci, touze po lásce v našem životě, hledat, skutečně hledat a nacházet způsoby, jak můžeme svým životem sloužit druhým“.

V přátelství „skutečný smysl života“

Lev XIV. neignoruje okamžiky úzkosti, osamělosti, deprese nebo smutku, které provázejí život. Ale právě tyto stavy duše lze překonat otevřením se druhým, službou, znovuobjevením „skutečného smyslu života“ v přátelství a společenství.

„Objevit, že Boží láska je skutečně schopná uzdravit, že přináší naději a že ve skutečnosti, když se setkáme jako přátelé, jako bratři a sestry, v společenství, ve farnosti, v životní zkušenosti prožité společně ve víře, můžeme objevit, že Pánova milost, Boží láska, nás může skutečně uzdravit, může nám dát sílu, kterou potřebujeme, může být zdrojem naděje, kterou všichni v životě potřebujeme. Sdílení tohoto poselství naděje mezi sebou – citlivým přístupem, službou, hledáním způsobů, jak učinit náš svět lepším místem – dává nám všem skutečný život a je znamením naděje pro celý svět“.

Papež zdraví mladé lidi při jedné generální audienci (@Vatican Media)

„Mladí lidé jako majáky naděje“

Proti každé formě sobectví a uzavřenosti Lev XIV. vyzývá k hledání cest jednoty, aby se šířilo poselství naděje. Odpověď nachází papež v spisech svatého Augustina: „Chceme-li, aby svět byl lepším místem, musíme začít u sebe, musíme začít od svého života, od svého srdce“. Tak se každý může stát „majákem naděje“ pro druhé.

„To světlo, které možná není snadné spatřit na obzoru, ale jak rosteme v jednotě, jak se sjednocujeme ve společenství, zjišťujeme, že se stává stále jasnějším. To světlo, které je ve skutečnosti naší vírou v Ježíše Krista. A my se můžeme stát tím poselstvím naděje, abychom šířili mír a jednotu po celém světě“.

Nezhášejte oheň, neotupujte napětí

Papež uznává neklid, který obývá „nepokojné“ srdce současného člověka.

„Tento neklid není nic negativního a neměli bychom hledat způsoby, jak uhasit oheň, odstranit nebo dokonce otupit napětí, které pociťujeme, a obtíže, které zažíváme. Měli bychom spíše vstoupit do kontaktu se svým srdcem a uznat, že Bůh může působit v našem životě, skrze náš život a skrze nás oslovit další lidi“.

Zastavit se a otevřít srdce Bohu

Ve světě, který spěchá, Lev XIV. žádá, aby se mladí lidé zastavili, byť jen na okamžik, a otevřeli své srdce „Bohu, Boží lásce, tomu pokoji, který nám může dát jen on“.

„Abychom pocítili, jak hluboce krásná, jak silná a jak významná je Boží láska v našem životě. A abychom uznali, že i když si Boží lásku nijak nezasloužíme, Bůh ve své velkorysosti nás svou láskou neustále zahrnuje. A zatímco nám dává svou lásku, žádá nás pouze o to, abychom byli velkorysí a sdíleli s ostatními to, co nám dal“.