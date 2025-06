Papež k hnutím: vaše charismata jsou kvasem jednoty ve světě rozervaném násilím

Při audienci pro moderátory, mezinárodní představitele a delegáty církevních sdružení Lev XIV. zdůraznil, že tyto subjekty „mají zásadní význam pro evangelizaci“, a vyzval je, aby „spolupracovaly“ s papežem na jednotě a misii.

Tiziana Campisi – Vatikán

Vždy klást Krista do středu, být „kvasem jednoty“ ve světě rozervaném násilím a sváry, udržovat živý „misijní elán“: toto žádá Lev XIV. od sdružení, hnutí a společenství, kde tisíce věřících „žijí svou zkušenost víry a své apoštolství“. Moderátoři, mezinárodní představitelé a delegáti 115 „církevních sdružení uznaných nebo zřízených Svatým stolcem“ jsou od středy v Římě na výročním setkání organizovaném Dikasteriem pro laiky, rodinu a život na téma „Žitá a hlásaná naděje: dar jubilea pro církevní sdružení“. Dnes, 6. června v Klementinském sále Apoštolského paláce vyjádřil papež vděčnost za jejich „službu při vedení a animaci“, kterou vykonávají, a za podporu a povzbuzení pro „bratry a sestry na křesťanské cestě“, která „s sebou nese odpovědnost, úsilí, často i obtíže a neporozumění, ale je to úkol nepostradatelný a velmi cenný“.

Křesťanský život se nežije v izolaci

Papež zdůraznil, jak „rozmanité“ jsou různé „skupiny“ nových hnutí, „svou povahou i historií“, ale „všechny“ jsou „důležité pro církev“. Ať už „vznikly za účelem sdílení apoštolského, charitativního nebo bohoslužebného poslání, nebo za účelem podpory křesťanského svědectví v konkrétních sociálních prostředích“ nebo „vznikly z charismatické inspirace“ či „z počátečního charismatu, které dalo vzniknout hnutí, nové formě spirituality a evangelizace“, dokazují, že „nikdo není křesťanem sám“ a že „jsme součástí lidu, těla, které Bůh vytvořil“.

Křesťanský život se nežije v izolaci, jako by to bylo intelektuální nebo sentimentální dobrodružství, omezené na naši mysl a naše srdce. Žije se s ostatními, ve skupině, v komunitě, protože vzkříšený Kristus je přítomen mezi učedníky shromážděnými v jeho jménu.

Záběr z audience (@Vatican Media)

Spolupráce s římským biskupem

Ve svém projevu Lev upřesnil, k čemu jsou všichni křesťané povoláni, a vyzval členy nových církevních hnutí a společenství, aby se angažovali po boku římského biskupa.

Jednota a poslání jsou dva základní kameny života církve a dvě priority petrovského úřadu. Proto vyzývám všechny církevní sdružení a hnutí, aby věrně a velkoryse spolupracovaly s papežem, zejména v těchto dvou oblastech.

Rozšiřování jednoty a společenství

Pokud jde o jednotu, „která má svůj základ v Kristu“, papež poukázal na společenství, které se prožívá v různých asociacích, „které Duch svatý vytváří v církvi“, a vyzval k jeho šíření.

Tuto jednotu, kterou prožíváte ve skupinách a společenstvích, rozšiřujte všude: ve společenství s pastýři církve, v blízkosti jiných církevních realit, přibližujte se lidem, s nimiž se setkáváte, aby vaše charismata zůstala vždy ve službě jednoty církve a byla sama „kvasem jednoty, společenství a bratrství“ ve světě rozervaném neshodami a násilím.

Záběr z audience (@Vatican Media)

Udržujte živý misijní elán

Poté se Lev XIV. zamyslel nad misií a vzpomenul na svou osobní cestu. Jeho myšlenky se vrátily do minulosti, k jeho působení v Peru: „Misie poznamenala mou pastorační zkušenost a formovala můj duchovní život“, řekl a připomněl členům sdružení, hnutí a společenství, aby se snažili předávat dál to, co sami prožili – „setkání s Pánem“, „nový život“ – a také svědčili o svém úsilí „šířit evangelium v nejvzdálenějších místech, v nejtěžších podmínkách, snášet obtíže a neúspěchy“. V tomto úsilí je třeba vytrvale pokračovat.

Udržujte mezi sebou vždy živý tento misijní elán: hnutí mají i dnes zásadní význam pro evangelizaci. Mezi vámi jsou štědří, dobře vzdělaní lidé s „praxí v terénu“. Jedná se o dědictví, které je třeba zúročit a naslouchat dnešní realitě s jejími novými výzvami. Věnujte své talenty misijní službě, ať už v místech první evangelizace, nebo ve farnostech a místních církevních strukturách, abyste oslovili mnoho lidí, kteří jsou daleko a někdy, aniž by to věděli, čekají na Slovo života.

Záběr z audience (@Vatican Media)

Vše je milost

Papež se nezaměřil pouze na současnost a aktuální potřeby církve, ale připomněl také povzbuzení II. Vatikánského koncilu ke „společnému apoštolátu věřících“, ke „sdružením založeným pro společnou apoštolskou činnost“, která „podporují své členy a formují je“ a z nichž mohou vzejít „mnohem hojnější plody, než kdyby jednotlivci působili odděleně“. Papež dále zdůraznil, jak podstatné jsou „subjekty zrozené z charismatu“ – „zakladatele nebo skupiny iniciátorů“ nebo inspirované „charismatem řeholního institutu“ – a dodal, že v církvi je vše milost. Jak vysvětluje list Iuvenescit Ecclesia, „církevní hierarchie a svátost svěcení existují, aby mezi věřícími zůstala vždy živá „objektivní nabídka milosti“, „darovaná skrze svátosti, normativní hlásání Slova a pastorační péči“, zatímco charismata „jsou svobodně rozdávána Duchem svatým, aby milost svátostí přinášela ovoce v křesťanském životě různými způsoby a na všech jeho úrovních“. A tak „instituce existuje, aby byla vždy nabízena milost“ a charismata jsou „vzbuzována“ Bohem, „aby tato milost byla přijata a přinesla ovoce“, aby „probudila v srdcích touhu po setkání s Kristem, žízeň po božském životě, který nám nabízí“. Proto „hierarchické dary“ a „charismatické dary jsou podstatné pro božské ustavení církve založené Ježíšem“.

Záběr z audience (@Vatican Media)

Povoláni k napodobování Krista

Hnutí a společenství, která vznikla z charismat, přiblížila ke Kristu mnoho lidí, kteří „našli naději v životě – poznamenal dále Lev XIV. – objevili mateřství Církve a touží po pomoci, aby mohli růst ve víře, v životě společenství, v dílech milosrdenství a evangelizací přinášet druhým dar, který sami přijali“. Je tedy důležité mít na paměti, že „charisma slouží setkání s Kristem, lidskému a duchovnímu růstu a zrání lidí, budování církve“.

Všichni jsme povoláni napodobovat Krista, který se vzdal sebe sama, aby nás obohatil. Tak každý, kdo spolu s ostatními sleduje apoštolský cíl nebo je nositelem charismatu, je povolán obohacovat druhé tím, že se vzdává sebe sama. A to je zdrojem svobody a velké radosti.