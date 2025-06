Otec Robert se stal knězem před 43 lety, jen pár kroků od Vatikánu

Lev XIV. si dnes připomíná výročí svého kněžského svěcení v kapli sv. Moniky, která se nachází na náměstí Sant'Uffizio a v roce 2023 mu byla svěřena jako kardinálský titul.

Andrea Tornielli, Vatikán



„Nakrmit vás všechny společným chlebem je pro mě něco, co nedokážu. Ale toto Slovo je vaším podílem. Krmím vás ze stejného stolu, který živí mě. Jsem váš služebník.“ Tato slova, která vyjadřují myšlenku svatého Augustina v kázání 339, byla uvedena jako text k obrázku připomínajícímu svěcení Roberta F. Prevosta 19. června 1982. Jako obrázek byla vybrána Poslední večeře, zobrazená na ruské ikoně z 15. století.

Před čtyřiceti třemi lety se tak Lev XIV. stal knězem v kapli sv. Moniky v Římě, jen pár kroků od Vatikánu a od náměstí Sant'Uffizio, kde v současné době papež bydlí. Svěcení provedl belgický arcibiskup Jean Jadot, který byl v té době místopředsedou Sekretariátu pro nekřesťany poté, co působil jako apoštolský delegát a pro-nuncius v Asii, Africe a nakonec ve Spojených státech amerických. V době vysvěcení bylo otci Robertu Francisovi Prevostovi 27 let a již studoval kanonické právo na Papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského. Do řádu sv. Augustina vstoupil pět let předtím a v roce 1981 složil slavné sliby. V roce 1985 byl vyslán jako misionář do Peru, kde působil v misii v Chulucanas v provincii Piura.

Úryvek vybraný pro pamětní obrázek odkazuje na další pasáže svatého Augustina, zejména na Výklady k žalmům (103, III, 9): „Jsi dobrý služebník Kristův – psal Augustin – pokud sloužíš těm, kterým sloužil Kristus... Učinil tě mým služebníkem Ten, který tě svou krví osvobodil... Milujte své služebníky, ale ve jménu svého Pána. On nám dej, abychom tuto službu konali dobře, protože ať chceme nebo ne, jsme služebníci; pokud však jsme služebníci z vlastní vůle, nesloužíme z nutnosti, ale z lásky.“

Tato slova o tom, že jsme služebníci, že patříme Bohu a proto sloužíme jeho lidu, se v jistém smyslu opakují i v první homilii k kněžským svěcením, kterou pronesl nový biskup Říma v bazilice sv. Petra 31. května 2025, když udělil kněžské svěcení jedenácti jáhnům diecéze. „Drazí ordinandi,“ řekl papež, „uvědomte si tedy, že jste jako Ježíš! Být Boží – Boží služebníci, Boží lid – nás váže k zemi: ne k ideálnímu světu, ale k tomu skutečnému. Stejně jako Ježíš jsou to lidé z masa a kostí, které Otec staví na vaši cestu. Zasvěťte se jim, neodlučujte se od nich, neizolujte se, nedělejte z daru, který jste přijali, nějakou výsadu... ‚Láska Kristova nás totiž ovládá‘, drazí bratři a sestry! Je to ovládání, které osvobozuje a umožňuje nám nikoho nevlastnit. Osvobodit, nevlastnit. Patříme Bohu: není většího bohatství, které bychom mohli ocenit a sdílet. Je to jediné bohatství, které se sdílením znásobuje.“

Titul kaple svaté Moniky, místa kněžského svěcení v roce 1982, byl pak papežem Františkem svěřen jako diakonie nově jmenovanému kardinálu Robertu Prevostovi 30. září 2023.