Orientační body papeže Lva pro italskou církev

Papež Lev se setkal s biskupy Italské biskupské konference.

Andrea Tornielli, Vatikán



Oznámení podstatného, pastorační činnost zaměřená na téma míru, živá reflexe nad lidstvem v éře digitálních technologií a umělé inteligence, pěstování kultury dialogu. To jsou souřadnice, které Lev XIV. určil italské církvi a které představují cenný pokyn zakořeněný v evangeliu a ponořený do výzev současné doby. Papež ví, že církev v Itálii musí čelit sekularismu, odklonu od víry a poklesu porodnosti, a chtěl citovat slova svého předchůdce Františka, aby připomněl, že „je od nás vyžadována odvaha, abychom si nezvykli na situace, které jsou tak zakořeněné, že se zdají normální nebo nepřekonatelné“.

Mezi „pastoračními úkoly“, kterým je třeba věnovat pozornost, Lev uvádí hlásání, jak je uvedeno v apoštolské exhortaci Evangelii gaudium, která stále čeká na plné přijetí: papež žádá, abychom „vnesli Krista do žil lidstva“, přemýšleli o tom, jak oslovit ty, kteří jsou nejvíce vzdálení, a obnovili náš jazyk. Dále významnou pozornost věnuje míru. Lev doufá, že v každé diecézi budou podporovány programy výchovy k nenásilí, iniciativy zprostředkování v místních konfliktech a projekty integrace. Protože pokud je pravda, že válka začíná v srdci člověka, i mír musí být zakořeněn na stejné úrovni a je každodenním „řemeslným“ úkolem, který se týká všech. Další pozornost je věnována výzvám, které přináší umělá inteligence a digitální prostředí: v době, kdy lidská důstojnost hrozí být zploštěna a zapomenuta, papež přeje, aby italské církve do své reflexe zahrnuly „živou reflexi“ o člověku, aby víra neztratila svůj „lidský rozměr“.

Významná je také závěrečná výzva papeže italským biskupům, aby zůstali jednotní a učinili synodalitu „mentalitou“ v rozhodovacích procesech a způsobech jednání, přičemž budou vždy pěstovat kulturu dialogu.

Nejvíce zaujme v projevu Lva XIV. italským biskupům úzká a přímá souvislost mezi hlásáním evangelia v jeho podstatě a z toho vyplývajícím závazkem k míru a dialogu, k lidské důstojnosti ohrožené nadvládou nových technologií, k chudým. To, co bylo právě uvedeno, nejsou oblasti boje pro odborníky nebo úkoly pro nějakou specializovanou nevládní organizaci. Jsou to naopak oblasti, v nichž jsou dnes křesťané vyzýváni, aby svědčili o kráse evangelia.