Nelze zneužívat hladu jako válečné zbraně, píše papež do Organizace pro výživu a zemědělství

„Nechat obyvatelstvo umírat hlady je velmi levný způsob vedení války,“ odsoudil Lev XIV. v poselství účastníkům 44. zasedání Konference Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Jak papež dodává, dnes „jsme zdrceni zneužíváním hladu jako válečné zbraně.“

„Dnes jsme svědky znepokojivé polarizace mezinárodních vztahů v důsledku stávajících krizí a konfliktů“, varuje papež, který ve svém prvním poselství adresovaném Organizaci OSN pro výživu a zemědělství odsuzuje skutečnost, že „finanční zdroje a inovativní technologie jsou přesměrovány na výrobu a obchod se zbraněmi na úkor vymýcení chudoby a hladu ve světě“. Tímto způsobem se podle papeže „prosazují sporné ideologie, zatímco dochází k ochlazení mezilidských vztahů, což narušuje společenství a oddaluje bratrství a sociální přátelství“.

„Nikdy nebylo tak nezbytné, abychom se stali tvůrci míru a pracovali pro společné dobro, pro to, co prospívá všem, a nikoli jen některým, většinou vždy těm samým“, vyzývá papež, podle kterého „k zajištění míru a rozvoje, chápaného jako zlepšení životních podmínek obyvatel trpících hladem, válkou a chudobou, jsou nezbytná konkrétní opatření zakotvená v seriózních přístupech a s vizí do budoucna“.

„Je třeba odložit sterilní rétoriku a s pevnou politickou vůlí, jak řekl papež František, vyrovnat rozdíly, aby se podpořila atmosféra spolupráce a vzájemné důvěry pro uspokojení společných potřeb“, navrhuje papež Lev, který ujišťuje, že „Svatý stolec bude vždy sloužit jednotě mezi národy a neúnavně spolupracovat pro společné dobro rodiny národů, přičemž bude věnovat zvláštní pozornost nejvíce zkoušeným lidem, kteří trpí hladem a žízní, a také odlehlým regionům, které se nemohou vzchopit ze svého úpadku kvůli lhostejnosti těch, kteří by se měli vyznačovat bezvýhradným projevováním solidarity“.