Monsignor Salas Castañeda se stává novým koordinátorem papežských cest

Kardinál Koovakad, prefekt Dikasteria pro mezináboženský dialog, předává štafetu úředníkovi Sekce pro všeobecné záležitosti Státního sekretariátu. Jedná se o interní jmenování, které bylo oznámeno na účtu „Terza Loggia“.

Vatican News

„Papež Lev XIV. pověřil mons. Josého Nahúma Jaira Salase Castañedu, úředníka Sekce pro všeobecné záležitosti Státního sekretariátu, úkolem koordinátora apoštolských cest. Oznámil to dnes Jeho Excelence mons. substitut po modlitbě Anděl Páně“, čteme v příspěvku zveřejněném v sobotu 21. června na účtu Státního sekretariátu, Terza Loggia, na sociální síti X. Kardinál George Koovakad, který se od roku 2021 organizačně staral o cesty papeže Františka, byl loni v prosinci jmenován kardinálem a od 21. ledna 2025 je prefektem Dikasteria pro mezináboženský dialog.

Jeho nástupce, monsignor José Nahum Jairo Salas Castañeda se narodil 11. července 1978 v Santa Clara ve státě Durango (Mexiko). Na kněze byl vysvěcen 4. prosince 2008 a inkardinován do arcidiecéze Durango. Vystudoval kanonické právo na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Po vstupu do diplomatických služeb Svatého stolce (od 1. července 2013) působil na papežských zastupitelských úřadech v Burundi (2013–2016), Iráku (2016–2019) a Maďarsku (2019–2023), kde se podílel na organizaci dvou apoštolských cest papeže Františka do této země v září 2021 – u příležitosti 52. Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti – a v dubnu 2023. Od 1. července 2023 je úředníkem Sekce pro všeobecné záležitosti Státního sekretariátu, kde také zastával funkci vedoucího Ústředního statistického úřadu církve a měl na starosti vydávání Papežské ročenky a její připravovanou digitalizaci.