Mějte vždy žehnající pohled a hledejte skryté dobro, požádal Lev XIV. papežské vyslance

Po jubilejní pouti zaměstnanců Svatého stolce, která proběhla v pondělí 9. června, přijal papež Lev XIV. dnes, v úterý 10. června, jednu velkou skupinu jejích účastníků: apoštolské nuncie působící na papežských zastupitelstvích po celém světě a stálé pozorovatele zastupující Svatý stolec při mezinárodních organizacích.

Jana Gruberová – Vatican News

„Vaše úloha je nenahraditelná, mnohé by se v církvi nevykonalo, kdyby tomu nepředcházela vaše obětavost a práce“ – těmito spontánními slovy, vztahujícími se zvláště na výběr biskupských kandidátů, pronesenými na úvod audience v Klementinském sále Apoštolského paláce, přivítal Lev XIV. devadesát osm apoštolských nunciů a pět stálých zastupitelů Svatého stolce u různých mezinárodních organizací, kterým srdečně poděkoval za to, že „umožňují pokračování tohoto velice důležitého rozměru církevního poslání“, jakým je papežská diplomacie.

Záběr z audience (@VATICAN MEDIA)

Žádný jiný stát na světě nemá tak jednotný diplomatický sbor

Papež poté poznamenal, že apoštolští nunciové jsou obrazem katolické církve, protože v žádném jiném státě na světě neexistuje tak univerzální a jednotný diplomatický sbor.

„Vaše, naše společenství totiž není pouze funkční a pomyslné, ale jsme sjednoceni v Kristu a sjednoceni v církvi. Je zajímavé zamyslet se nad tím, že diplomacie Svatého stolce představuje ve svém vlastním personálu vzor poselství, které hlásá, tedy poselství lidského bratrství a míru mezi všemi národy. Není to zajisté vzor dokonalý, ale je velmi významný“.

Obdobně jako při nedávné audienci pro zaměstnance Státního sekretariátu Svatého stolce vyjádřil papež apoštolským nunciům vděčnost za pomoc při výkonu jeho služby, za vědomí, že práce nunciů jeho vlastní práci často předchází. Vyzdvihl oddanost a organizovanost, pastorační styl i ducha víry papežských velvyslanců.

„Díky těmto kvalitám mohu i já zažít to, co psal svatý Pavel VI., totiž že prostřednictvím svých zástupců, kteří sídlí v různých zemích, se papež podílí na životě svých dětí a téměř se do něj zapojuje, aby rychleji a jistěji poznal jejich potřeby i touhy“.

Záběr z audience (@VATICAN MEDIA)

Petrovým posláním je vytvářet vztahy a mosty

Papež se poté podělil o biblický příběh, který na začátku knihy Skutků apoštolů (3,1-10) popisuje příběh uzdravení chromého a dle jeho soudu dobře popisuje Petrův úřad.

„I dnes se církev často setkává s muži a ženami, kteří již nemají radost, které společnost odsunula na okraj nebo které život v jistém smyslu donutil žebrat o existenci. (…) Zamyslete se nad Petrovou prosbou, s níž se obrátil k tomuto muži: „Podívej se na nás!“ Podívat se do očí znamená budovat vztah. Petrovým posláním je vytvářet vztahy, mosty; a papežův zástupce slouží této výzvě, tomuto pohledu do očí.“

Papež a kardinál Parolin, státní sekretář Svatého stolce (@VATICAN MEDIA)

Pouze láska je hodna víry

To obnáší utváření vztahů tam, kde je to nejtěžší, za zachování stejné pokory a realismu, jaké si uchoval Petr, který velmi dobře věděl, že nemá řešení na všechno, podotkl papež:

„Nemám ani zlato, ani stříbro“, říká; ale také ví, že má to, na čem záleží, totiž Krista, nejhlubší smysl každé existence: „Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, vstaň a choď!“ Dávat Krista znamená dávat lásku, dávat svědectví o této lásce, která je připravena ke všemu. Spoléhám na vás, že v zemích, kde žijete, všichni budou vědět, že církev je vždy připravena ke všemu z lásky, že je vždy na straně těch posledních, chudých, a že vždy bude bránit posvátné právo víry v Boha, víry, že tento život není vydán na milost a nemilost mocím tohoto světa, ale že je prostoupen tajemným smyslem. Pouze láska je hodna víry.“

Společné foto z audience (@Vatican Media)

Vidět dobro, i když je skryté

Pouze láska je totiž hodna víry tváří v tvář bolesti nevinných, dnešních ukřižovaných, které mnozí nunciové osobně znají, protože slouží národům, které jsou oběťmi válek, násilí, nespravedlnosti nebo falešného, klamného blahobytu, vyzdvihl Lev XIV.

„Drazí bratři, nechť vás vždy utěšuje skutečnost, že vaše služba je sub umbra Petri, jak je vyryto na prstenu, který obdržíte jako můj dar. Vnímejte, že jste vždy spojeni s Petrem, chráněni Petrem, posláni Petrem. (…) Mějte vždy žehnající pohled, protože Petrovým úkolem je žehnat, to znamená vždy vidět dobro, i to skryté, i to, které je v menšině“.

Prsten, který nunciové obdrželi jako papežův dar

V závěru papež předložil apoštolským nunciům dva vzory svatosti, které najdeme v diplomatických službách Svatého stolce: sv. Jana XXIII. a sv. Pavla VI., a požádal je, aby byli odvážnými Kristovými svědky.