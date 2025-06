Lev XIV.: Naslouchejme volání těla, slyšme, jak nás bolest druhých oslovuje jménem

Katecheze Lva XIV. při jubilejní audienci, bazilika sv. Petra 14.6.2025 („Naděje propojuje. Irenej z Lyonu“)

1 Jan 2,24-25

Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Pokoj vám!

Drazí bratři a sestry,

Dnes dopoledne pokračují zvláštní jubilejní audience, které papež František zahájil v lednu a které jsou vždy věnovány jednomu konkrétnímu aspektu teologální ctnosti naděje a duchovní osobnosti, která jej ztělesňovala. Pokračujme tedy v započaté cestě jako poutníci naděje!

Spojuje nás naděje, kterou nám od počátku předali apoštolové. Apoštolové viděli v Ježíši spojení země s nebem: svýma očima, ušima a rukama přijali Slovo života. Jubileum je otevřenou branou k tomuto tajemství. Jubilejní rok radikálněji spojuje Boží svět s naším. Vyzývá nás, abychom brali vážně to, o co se každý den modlíme: „Jako v nebi, tak i na zemi“. To je naše naděje. To je aspekt, který bychom dnes chtěli prohloubit: doufat znamená propojovat.

Jeden z největších křesťanských teologů, biskup Irenej z Lyonu, nám pomůže rozpoznat, jak krásná a aktuální je tato naděje. Irenej se narodil v Malé Asii a vyrůstal mezi těmi, kteří přímo poznali apoštoly.

Poté přišel do Evropy, protože v Lyonu již vznikla komunita křesťanů pocházejících z jeho rodné země. Jak je dobré si to připomenout zde, v Římě, v Evropě! Evangelium bylo na tento kontinent přineseno zvenčí. A také dnes jsou komunity migrantů přítomností, která oživuje víru v zemích, které je přijímají. Evangelium přichází zvenčí. Irenej spojuje Východ a Západ. To samo o sobě je znamením naděje, protože nám připomíná, jak se národy navzájem obohacují.

Irenej nám však dává ještě větší poklad. Rozpory v nauce, s nimiž se setkal v křesťanské komunitě, vnitřní konflikty a vnější pronásledování ho neodradily. Naopak, v rozděleném světě se naučil lépe myslet a stále hlouběji se soustředit na Ježíše. Stal se pěvcem jeho osoby, ba dokonce jeho těla. Uznával totiž, že v Ježíši se to, co se nám jeví jako protikladné, spojuje v jednotu. Ježíš není zeď, která odděluje, ale brána, která nás spojuje. Je třeba zůstat v něm a rozlišovat realitu od ideologií.

Drazí bratři a sestry, i dnes mohou myšlenky zešílet a slova zabíjet. Tělo je však to, z čeho jsme všichni učiněni; je to, co nás spojuje se zemí a s ostatními stvořeními. Ježíšovo tělo je třeba přijímat a rozjímat o něm v každém bratrovi a sestře, v každém stvoření. Naslouchejme volání těla, slyšme, jak nás bolest druhých oslovuje jménem. Přikázání, které jsme dostali od počátku, je přikázání vzájemné lásky. Je vepsáno do našeho těla ještě dříve než do jakéhokoli zákona.

Irenej, učitel jednoty, nás učí, abychom nevytvářeli protiklady, ale spojovali. Inteligence není tam, kde se rozděluje, ale kde se spojuje. Rozlišovat je užitečné, ale nikdy nerozdělovat. Ježíš je věčný život uprostřed nás: sjednocuje protiklady a umožňuje společenství.

Jsme poutníci naděje, protože mezi lidmi, národy a stvořeními je třeba, aby se někdo rozhodl vykročit směrem ke společenství. Jiní nás budou následovat. Stejně jako Irenej v Lyonu ve druhém století, tak i v každém z našich měst znovu stavme mosty tam, kde dnes stojí zdi. Otevírejme dveře, spojujme světy a bude zde naděje.