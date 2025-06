Papež Lev: Rodiny jsou kolébkou budoucnosti lidstva

Na závěr Jubilea rodin, dětí, prarodičů a seniorů celebroval papež Lev mši svatou v neděli dopoeldne na Savtopetrském náměstí pro 70 tisíc poutníků a vyzval všechny, aby zakotvili svou lásku v Kristu, který může přinést mír světu.

HOMILIE SVATÉHO OTCE

při příležitosti Jubilea rodin, dětí, prarodičů a seniorů

1. června 2025

Evangelium, které jsme právě slyšeli, nám ukazuje Ježíše, který se za nás modlí při poslední večeři (srov. Jan 17,20): Boží Slovo, které se stalo člověkem, nyní blízko konce svého pozemského života, myslí na nás, své bratry a sestry, a s mocí Ducha Svatého se stává požehnáním, prosbou a chválou Otci. A také my, když vstupujeme plni úžasu a důvěry do Ježíšovy modlitby, jsme jeho láskou vtaženi do velkého plánu, který se týká celého lidstva.

Kristus totiž žádá, abychom všichni byli „jedno“ (v. 21). Jedná se o největší dobro, jaké si lze přát, protože tato univerzální jednota uskutečňuje mezi stvořenými bytostmi věčné společenství lásky, v němž se ztotožňuje sám Bůh jako Otec, který dává život, Syn, který jej přijímá, a Duch, který jej sdílí.

Kristus nechce, abychom se spojili v nerozlišitelnou masu, jako anonymní blok, ale přeje si, abychom byli jedno: „Ať jsou v nás jedno, jako ty, Otče, jsi ve mně a já v tobě“ (v. 21). Jednota, o kterou Ježíš prosí, je tedy společenství založené na samotné lásce, kterou Bůh miluje a z níž pochází život a spása. A jako taková je především darem, který Ježíš přináší. Ze svého lidského srdce se totiž Boží Syn obrací k Otci slovy: „Aby byli jedno, jako jsme my jedno, aby svět poznal, že jsi mě poslal a miluješ je, jako miluješ mě“ (v. 23).

Poslouchejme s úžasem tato slova: Ježíš nám zjevuje, že Bůh nás miluje tak, jak miluje sám sebe. Otec nás nemiluje méně než svého Jednorozeného Syna, tedy nekonečně. Bůh nemiluje méně, protože miluje dříve, miluje jako první!

Svědčí o tom sám Kristus, když říká Otci: „Miloval jsi mě před založením světa“ (v. 24). A je to tak: ve svém milosrdenství Bůh od věků chce přitáhnout k sobě všechny lidi a je to jeho život, darovaný za nás v Kristu, který nás sjednocuje, který nás spojuje mezi sebou.

Poslouchat dnes toto evangelium během Jubilea rodin, dětí, prarodičů a seniorů nás naplňuje radostí. Drazí, život jsme dostali, aniž bychom o něj žádali. Jak učil papež František, „všichni lidé jsou děti, ale nikdo z nás si nevybral, že se narodí“ (Angelus, 1. ledna 2025).

A nejen to. Hned po narození jsme potřebovali ostatní, abychom mohli žít, sami bychom to nezvládli: někdo jiný nás zachránil, staral se o nás, o naše tělo i ducha. Všichni tedy žijeme díky vztahu, tedy svobodnému a osvobozujícímu poutu lidskosti a vzájemné péče.

Je pravda, že tato lidskost je někdy zrazena. Například pokaždé, když se volá po svobodě, nikoli aby se daroval život, ale aby se vzal, nikoli aby se pomáhalo, ale aby se ubližovalo. Avšak i tváří v tvář zlu, které royd2luje a zabíjí, Ježíš nepřestává prosit Otce za nás a jeho modlitba působí jako balzám na naše rány a stává se pro všechny zvěstováním odpuštění a smíření. Tato modlitba Kristova dává plný smysl světlým okamžikům naší lásky jako rodičů, prarodičů, synů a dcer. A to je to, co chceme hlásat světu: jsme zde, abychom byli „jedno“, jak Kristus chce, abychom byli „jedno“, v našich rodinách a tam, kde žijeme, pracujeme a studujeme: různí, a přece jedno, mnozí, a přece jedno, vždy, za všech okolností a v každém věku života.

Milí přátelé, pokud se takto milujeme na základě Krista, který je „alfa a omega“, „počátek a konec“ (srov. Zj 22,13), budeme znamením pokoje pro všechny, ve společnosti i ve světě. A nezapomínejme: z rodin vychází budoucnost národů.

V posledních desetiletích jsme dostali znamení, které přináší radost a zároveň nutí k zamyšlení: mám na mysli skutečnost, že byli prohlášeni za blahoslavené a svaté manželé, a to ne odděleně, ale společně, jako manželské páry. Mám na mysli Louise a Zélie Martinovy, rodiče svaté Terezie od Dítěte Ježíše, stejně jako blahoslavené Luigiho a Marii Beltrame Quattrocchi, jejichž rodinný život se odehrál v Římě v minulém století. A nezapomeňme na polskou rodinu Ulmových: rodiče a děti sjednocené láskou a mučednictvím. Říkal jsem, že se jedná o znamení, které nutí k zamyšlení. Ano, tím, že nám ukazuje příkladné svědky manželů, nám církev říká, že dnešní svět potřebuje manželský svazek, aby poznal a přijal Boží lásku a překonal její sjednocující a smířující silou síly, které rozkládají vztahy a společnosti.

Proto se srdcem plným vděčnosti a naděje říkám vám, manželé: manželství není ideálem, ale kánonem pravé lásky mezi mužem a ženou: lásky úplné, věrné, plodné (srov. sv. Pavel VI., encyklika Humanae vitae, 9). Tato láska vás proměňuje v jedno tělo a zároveň vás činí schopnými, podle Božího obrazu, darovat život.

Proto vás povzbuzuji, abyste byli pro své děti příkladem důslednosti, chovali se tak, jak chcete, aby se chovaly ony, vychovávali je k svobodě skrze poslušnost a vždy v nich hledali dobro a prostředky k jeho rozvoji. A vy, děti, buďte vděční svým rodičům: říkat „děkuji“ za dar života a za vše, co nám s ním každý den dává, je prvním způsobem, jak ctít otce a matku (srov. Ex 20,12). A vám, milí prarodiče a starší, doporučuji, abyste bděli nad těmi, které milujete, s moudrostí a soucitem, s pokorou a trpělivostí, které vás naučil život.

V rodině se víra předává spolu s životem, z generace na generaci: sdílí se jako jídlo na stole a láska v srdci. To z ní činí privilegované místo, kde můžeme setkat Ježíše, který nás miluje a chce pro nás vždy jen dobro.

A rád bych ještě dodal jednu věc. Modlitba Božího Syna, která nám dává naději na naší cestě, nám také připomíná, že jednoho dne budeme všichni uno unum (srov. sv. Augustin, Sermo super Ps. 127): jedno v jediném Spasiteli, objati věčnou láskou Boha. Nejen my, ale také naši otcové a matky, babičky a dědečkové, bratři, sestry a děti, kteří nás již předešli do světla jeho večných Velikonoc a které cítíme přítomné zde, spolu s námi, v tomto slavnostním okamžiku.