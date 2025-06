Papež Lev: Svatost úředníků kurie má být oporou Svatého stolce

Papež Lev XIV. celebroval mši svatou pro úředníky Římské kurie u příležitosti Jubilea Svatého stolce a připomněl, že Apoštolský stolec čerpá svou plodnost z Ježíše Krista a příkladu Panny Marie.

HOMILIE SVATÉHO OTCE

Svatá mše svatá k Jubileu Svatého stolce

9. června 2025, Bazilika svatého Petra ve Vatikánu

Drazí bratři a sestry,

dnes máme tu radost a milost slavit jubileum Svatého stolce v liturgickou památku Marie, Matky církve. Tato šťastná shoda okolností je zdrojem světla a vnitřní inspirace v Duchu Svatém, který se včera, o Letnicích, hojně vylil na Boží lid. A v této duchovní atmosféře dnes prožíváme výjimečný den, nejprve rozjímáním, které jsme vyslechli, a nyní zde, u stolu Slova a Eucharistie.

Boží slovo v této slavnosti nám pomáhá pochopit tajemství církve a v ní i Svatého stolce ve světle dvou biblických ikon, které Duch napsal na stránkách Skutků apoštolů (1,12-14) a v Janově evangeliu (19,25-34).

Začněme tím zásadním, kterým je vyprávění o Ježíšově smrti. Jan, jediný z Dvanácti přítomný na Kalvárii, viděl a dosvědčil, že pod křížem spolu s ostatními ženami stála Ježíšova matka (v. 25). A na vlastní uši slyšel poslední slova Mistra, mezi nimiž byla tato: „Ženo, hle, tvůj syn!“ a pak, obrácena k němu: „Hle, tvá matka!“ (v. 26-27).

Mateřství Marie skrze tajemství kříže učinilo nepředstavitelný skok: matka Ježíše se stala novou Evou, protože Syn ji spojil se svou vykupitelskou smrtí, zdrojem nového a věčného života pro každého člověka, který přichází na tento svět. Téma plodnosti je v této liturgii velmi přítomné. Úvodní modlitba to hned zdůraznila, když jsme prosili Otce, aby církev, podporovaná Kristovou láskou, „byla stále plodnější v Duchu“.

Plodnost Církve je stejná jako plodnost Marie a uskutečňuje se v životě jejích členů v míře, v jaké „v malém“ prožívají to, co prožila Matka, to jest milují podle lásky Ježíše. Veškerá plodnost Církve a Svatého stolce závisí na Kristově kříži. Jinak je to jen zdání, ne-li něco horšího. Jeden velký současný teolog napsal: „Jestliže je církev stromem, který vyrostl z malého hořčičného semínka kříže, pak je tento strom předurčen k tomu, aby sám produkoval hořčičná semínka, a tedy plody, které opakují tvar kříže, protože právě kříži vděčí za svou existenci“ (H.U. von Balthasar, Cordula ovverosia il caso serio, Brescia 1969, 45-46).

V kolektě jsme také prosili, aby Církev „jásala nad svatostí svých dětí“. Tato plodnost Marie a církve je totiž neoddělitelně spjata s její svatostí, tedy s její podobou Kristu. Svatý stolec je svatý stejně jako církev, ve svém původním jádru, skrze vlákna, z nichž je utkaný. Tak apoštolský stolec uchovává svatost svých kořenů, zatímco je sám jimi uchováván. Není však o nic méně pravda, že žije také ve svatosti každého ze svých členů. Nejlepší způsob, jak sloužit Svatému stolci, je tedy snažit se být svatými, každý podle svého stavu a úkolu, který mu byl svěřen.

Například kněz, který osobně nese těžký kříž kvůli svému kněžskému úřadu, a přesto každý den chodí do kanceláře a snaží se co nejlépe vykonávat svou práci s láskou a vírou, tento kněz se podílí a přispívá k plodnosti církve. A tak i otec nebo matka rodiny, kteří doma prožívají těžkou situaci, mají problémového syna nebo nemocného rodiče, a přesto se s nasazením věnují své práci, jsou plodní plodností Marie a církve.

Přejděme nyní k druhé ikoně, kterou popsal svatý Lukáš na začátku Skutků apoštolů a která zobrazuje Ježíšovu matku spolu s apoštoly a učedníky v večeřadle (1,12-14). Ukazuje nám Mariino mateřství vůči rodící se církvi, „archetypální“ mateřství, které zůstává aktuální v každé době a na každém místě. A především je vždy plodem velikonočního tajemství, daru ukřižovaného a vzkříšeného Pána.

Duch Svatý, který sestupuje s mocí na první společenství, je tentýž, kterého Ježíš vydal svým posledním dechem (srov. J 19,30). Tato biblická ikona je neoddělitelná od první: plodnost Církve je vždy spjata s milostí, která vytryskla z Ježíšova probodeného srdce spolu s krví a vodou, symbolem svátostí (srov. J 19,34).

Maria ve večeřadle, díky mateřskému poslání, které přijala u paty kříže, je ve službě rodící se komunitě: je živou pamětí Ježíše a jako taková je, takřka, centrem přitažlivosti, které harmonizuje rozdíly a zajišťuje, že modlitba učedníků je jednotná.

Apoštolové jsou i v tomto textu uvedeni jménem a jako vždy je první Petr (srov. v. 13). Ale on sám, ba dokonce on jako první, je ve svém úřadu podporován Marií. Podobně Matka církev podporuje úřad Petrových nástupců mariánským charismatem. Svatý stolec prožívá zcela zvláštním způsobem současnou přítomnost těchto dvou pólů, mariánského a petrovského. A právě mariánský pól zajišťuje plodnost a svatost petrovského pólu svou mateřstvím, darem Krista a Ducha.

Drazí bratři a sestry, chvalme Boha za jeho Slovo, které osvětluje naše kroky i náš každodenní život ve službě Svatému stolci. A osvíceni tímto Slovem obnovujeme svou modlitbu: „Dej, Otče, ať tvá církev, podporovaná Kristovou láskou, je stále plodnější v Duchu, raduje se ze svatosti svých dětí a shromažďuje v svém lůně celou lidskou rodinu“ (kolekta).