Papež se modlí za oběti „strašného masakru“ ve státě Benue v Nigérii

Při nedělní modlitbě Anděl Páně se papež Lev modlil za oběti konfliktů v Nigérii, Súdánu, Myanmaru, na Ukrajině a na Blízkém východě.

Joseph Tulloch, Vatikán



Papež Lev se v neděli modlil za oběti „strašného masakru“ ve státě Benue v Nigérii.

V noci z 13. na 14. června bylo v Yelwata v oblasti Guma Local Government Area „brutálně zavražděno“ asi 200 lidí – většina z nich byli vnitřní uprchlíci, „kteří našli útočiště v místní katolické misii“.

Těsně před nedělní modlitbou Angelus se papež modlil za „bezpečnost, spravedlnost a mír“ v Nigérii a dodal, že myslí zejména na „venkovské křesťanské komunity ve státě Benue, které jsou neúnavně terčem násilí“.

V reakci na útok vyzvala Amnesty International Nigeria v sobotu nigerijské úřady, aby „okamžitě ukončily téměř každodenní krveprolití ve státě Benue a postavily skutečné pachatele před soud“.

Súdán

Papežovy myšlenky se poté obrátily k Súdánu, který je již více než dva roky zmítán občanskou válkou.

Papež Lev řekl, že byl informován o smrti reverenda Lukea Jumu, faráře z El Fasheru na jihozápadě země, který byl podle zpráv zabit při nedávném bombovém útoku.

„Zatímco se modlím za něj a za všechny oběti,“ řekl papež, „opětovně vyzývám bojující strany, aby zastavily boje, chránily civilisty a vydaly se na cestu dialogu vedoucího k míru.“ Poté vyzval mezinárodní společenství, aby „zintenzivnilo“ své úsilí o poskytnutí humanitární pomoci obyvatelstvu, které je „vážně postiženo“ pokračující krizí.

Papež Lev také vyslovil modlitby za mír na Blízkém východě, kde vypukl velký konflikt mezi Izraelem a Íránem, a také na Ukrajině a v Myanmaru.

Papež poznamenal, že konflikt v Myanmaru pokračuje i přes nedávné dočasné příměří, a vyzval bojující strany, aby se vydaly „cestou inkluzivního dialogu“, který je podle něj jediný, „který může vést k mírovému a stabilnímu řešení“.

Floribert Bwana Chui

Po výzvách k míru se papež Lev zaměřil na Floriberta Bwana Chui, mladého pohraniční strážce z Demokratické republiky Kongo, který byl v roce 2007 zavražděn za to, že odmítl vpustit do země zásilku zkažené rýže, která by ohrozila veřejné zdraví.

Chui byl podle papeže zabit, protože „jako křesťan se postavil proti nespravedlnosti a bránil malé a chudé“.

Papež připomněl, že Chui bude dnes beatifikován, a vyjádřil naději, že jeho příklad „dá odvahu a naději mládeži Demokratické republiky Kongo a celé Africe“.

Sport jako „cesta k míru“

Papež pronesl tato slova na závěr mše svaté k Jubileu sportu.

Před svými výzvami k míru pozdravil poutníky, kteří přijeli do Říma na jubileum, a oslovil je jako „sportovce všech věkových kategorií a všech profesí“.

Papež Lev zdůraznil, že sport je „školou úcty a spravedlnosti“ a tudíž „cestou k míru, setkávání a bratrství“.