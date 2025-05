Životopis nového papeže Lva XIV.

Papež Lev XIV., Robert Francis Prevost, původem chicagský augustinián, od roku 2015 biskup v peruánském Chiclayo, byl od listopadu 2020 členem Kongregace pro biskupy. Papež František ho 30. ledna 2023 povolal jako nástupce kardinála Marca Ouelleta do čela dikasteria pro biskupy i na post předsedy Papežské komise pro Latinskou Ameriku.

Vatican News

Robert Francis Prevost, narozený 14. září 1955 v Chicagu (Illinois, USA), vstoupil v roce 1977 do noviciátu Řádu svatého Augustina (OSA) v provincii Panny Marie Dobré rady v St. Louis. Slavné sliby složil 29. srpna 1981. Studoval na Katolické teologické unii v Chicagu, kde absolvoval teologii.

Ve svých 27 letech byl vyslán řádem do Říma, aby studoval kanonické právo na Papežské univerzitě svatého Tomáše Akvinského (Angelicum). Na kněze byl vysvěcen 19. června 1982. V roce 1984 získal licenciát a poté byl vyslán do misie v Chulucanas, v Piura v Peru (1985-1986).

Přečtěte si také 11/07/2023 Designovaný kardinál Prevost: Společenství, jednota, věrnost římskému biskupovi Severoamerický augustinián, který byl v lednu jmenován do čela Dikasteria pro biskupy, komentuje papežovo oznámení o nové konzistoři: „Bylo to překvapení, sledoval jsem jeho ...

V roce 1987 získal doktorát s prací „Úloha místního převora v řádu svatého Augustina“. V témže roce byl zvolen promotorem pro povolání a ředitelem misií augustiniánské provincie „Matka dobré rady“ v Olympia Fields v Illinois (USA). V roce 1988 byl vyslán do misie v Trujillu jako ředitel společného formačního projektu pro augustiniánské aspiranty z vikariátů Chulucanas, Iquitos a Apurímac. Zde působil jako představený komunity (1988-1992), ředitel formace (1988-1998) a učitel profesů (1992-1998). V arcidiecézi Trujillo byl soudním vikářem (1989-1998), profesorem kanonického práva, patristiky a morálky ve velkém semináři „San Carlos a San Marcelo“.

V roce 1999 byl zvolen převorem provincie Matky dobré rady (Chicago). Po dvou a půl letech ho řádová generální kapitula zvolila generálním převorem, kterým ho řád znovu pověřil na řádové generální kapitule v roce 2007. V říjnu 2013 se vrátil do své provincie (Chicago), kde působil jako učitel profesů a provinční vikář; tyto funkce zastával až do 3. listopadu 2014, kdy ho papež František jmenoval apoštolským administrátorem diecéze Chiclayo (Peru) a povýšil ho do biskupské hodnosti titulárního biskupa diecéze Sufar. Dne 7. listopadu převzal kanonickou správu diecéze za přítomnosti apoštolského nuncia Jamese Patricka Greena a 12. prosince, na svátek Panny Marie Guadalupské, byl v katedrále své diecéze vysvěcen na biskupa. Od 26. září 2015 byl biskupem v Chiclayo. Od března 2018 byl druhým místopředsedou peruánské biskupské konference. Papež František ho v roce 2019 jmenoval členem Kongregace pro klérus a v roce 2020 členem Kongregace pro biskupy. O tři roky později, 30. ledna 2023, jej tentýž papež povolal jako nástupce kardinála Marca Ouelleta do čela dikasteria pro biskupy i na post předsedy Papežské komise pro Latinskou Ameriku a 30. září téhož roku mu udělil kardinálský titul.