O úloze apoštola Petra: katecheze papeže Františka v dosud nezveřejněném rozhovoru

Nahrávka dosud nezveřejněného rozhovoru s papežem Františkem z roku 2021, která měla být součástí dokumentárního filmu, bude vysílána televizním kanálem ESNE „El Sembrador, Nueva Evangelización“. Papež při rozjímání nad biblickými pasážemi dialogů mezi Ježíšem a jeho učedníkem Petrem nově vyjádřil přání, aby církev byla pokornou služebnicí uprostřed světa.

Úplná důvěra v Boha, vědomí vlastní slabosti a hříšnosti, nové povolání kněží ke službě všem, obdiv k současným mučedníkům a starost o migranty – to jsou některá z témat, kterým se papež František věnoval v roce 2021 při rozhovoru s Noelem Díazem v Domě svaté Marty. Díaz je zakladatelem sdružení věřících „El sembrador, Nueva Evangelización“, které hlásá Boží slovo prostřednictvím televize a rozhlasu.

Následuje přepis celého rozhovoru v českém překladu.

Dnes jste nástupcem tohoto muže jménem Šimon. Co vám připomíná tento úryvek z Písma, Svatý otče?

Mnoho věcí! To, že Ježíš povolal Šimona uprostřed lidu, neoddělil ho od lidu. Je tam mnoho lidí a Ježíš káže, a lidé přicházejí, aby Ježíše poslouchali, protože žízní po Božím slově. A Ježíš mluví jako ten, kdo má autoritu. Za prvé, Ježíš vždy volá své kněze z lidu, uprostřed lidu. Kdyby Petr zapomněl na svůj původ, zradil by Ježíšův plán, založil by elitu. Nikoli! Pastýř musí být se svými ovcemi. Proto je pastýřem. Za druhé, jsou zde znamení, která Ježíš koná, nejen autorita jeho slova. Ježíš, aby v něj měli důvěru, koná ten úžasný zázrak, který nikdo nečekal. Kde je Ježíš, tam je cítit jeho síla; a Petr, když bude pochybovat, když nebude mít sílu, vzpomene si na to, na ten zázrak, na to, že Pán je schopen věci změnit. Co udělá Petr, když vidí, že Ježíš toto činí? Poklekne před nim, cítí se nicotný, nepatrný, uznává svou omezenost, svou hříšnost. „Pane, odejdi ode mě, protože jsem hříšník.“ A právě tam Ježíš dosáhne svého cíle. Petrova cesta spočívá v tom, že zůstává s lidmi, aby naslouchal Pánu. Vydává se na moře, aby lovil ryby podle Pánova příkazu a vykonal tento zázrak. Za třetí, uznává svou malost, svou nicotnost a říká Pánu: „Odejdi, protože jsem hříšník.“ „Protože jsi hříšník, protože jsi mě následoval, učiním tě rybářem lidí.“ To je čtvrtý krok. Když ho Ježíš pomazává, biskupem, knězem, pomazává ho, aby byl pastýřem. Nepomazává ho, aby ho povýšil, aby byl vedoucím úřadu. Nepomazává ho, aby politicky organizoval zemi. Ne. Pomazává ho, aby byl pastýřem... a [Petr] všeho zanechává.

Jak se cítíte, když zaujímáte Petrovo místo?

Cítím, že mě Bůh provází, že je to On, kdo volí, že je to On, kdo začal tento příběh. On ho se mnou začal, On mě pozval, On mě provází. A navzdory mé nevěrnosti, protože jsem hříšník jako Petr, On mě neopouští. Cítím tedy, že se o mě stará.

Noel přednesl biblický úryvek, ve kterém se Ježíš ptá svých apoštolů, co o něm říkají lidé. Poté ho Petr veřejně uznává za Mesiáše.

Ježíš začíná průzkumem, přeje si naslouchat. A říká: „Co o mně říkají lidé?“ „Říkají, že jsi prorok, že jsi Jan Křtitel, který vstal z mrtvých.“ Poté, co se zeptal, co o něm říkají lidé, se Ježíš zeptá: „A vy?“, tedy osloví je. Ježíš se obrací na nás a ptá se: „Co říkáte o sobě, co říkáte o mně?“ Je to dialog s Ježíšem. Volá nás jménem. A Petr se již dříve projevil jako vůdce, protože Ježíš mu první den, když ho poznal a změnil mu jméno, řekl: „Ty jsi Šimon, ale budeš se jmenovat Petr“. Ustanovil ho podpůrným kamenem celé skupiny. A Petr mu vyznává svou víru, zcela se mu odevzdává. Představme si scénu, kdy někomu řekneme: „Ty nejsi ani ten ani ten, ty jsi Bůh, Syn Boží.“ Kdybyste to dnes někomu řekl, odvezli by vás do blázince a řekli, že jste se zbláznil. Petr se zcela nasadil, a Ježíš vysvětluje, proč měl odvahu se nasadit: „Protože ti to nezjevila žádná lidská moudrost, ale Otec skrze svého Ducha.“ A když vidí, jak se Petr takto nasazuje, potvrzuje ho v jeho jménu: „Ty, Šimone, synu Jonášův, jsi kámen, na tomto kameni postavím svou církev.“ Na křehkosti člověka, který má pevnost kamene v míře, v jaké se opírá o Ježíšovo slovo. Když se vzdálí od Ježíšova slova, je jako každý jiný člověk, nemá pevnost kamene. Proto ho Ježíš vybral, protože má pevnost kamene. Petr je ohromen tím, co mu Ježíš říká: „To ti zjevil můj Otec.“ A pak Ježíš říká: „Vězte, že nyní jdu do Jeruzaléma, kde mě čekají těžké věci. Budou mě soudit, zabijí mě, ukřižují, ale já vstanou z mrtvých.“ Petr, který se již cítí trochu jako vůdce skupiny, ho vezme stranou. Evangelium to líčí: „Pane, prosím, to ne.“ A Ježíš, který Petra pochválil a řekl mu: „Ty přijímáš zjevení mého Otce“, ho pokárá. Řekne mu: „Jdi pryč, satane!“, což je nejhorší urážka. Proč? Protože ho chce odvrátit od jeho cesty kříže. To je velká výtka prvnímu papeži, Petrovi. I nám papežům, když se někdy vzdálíme od Ježíšova plánu spásy, Ježíš říká: „To není moje cesta, to je satanova cesta.“ Proč? Protože jsme hříšníci a můžeme se vzdálit. Historie nám ukazuje některé papeže, kteří dali přednost jiné cestě, i když nikdy, nikdy nepochybili ve víře. Je to pravda, nikdy, i když vedli světský život. A když [Petr] pochybí ve víře, Ježíš mu řekne: „Ne, toto je od satana. Moje cesta je kříž.“ To znamená, že svou důvěru vkládám do Ježíšova slova, které mi dává pevnost, když mě vyvolí, a uštědří mi políček, když pochybím.

Někdy je velmi těžké čelit výzvám a útokům o světa, ale jsem si jist, že ještě bolestivější je čelit útokům zevnitř. Právě to znamená „Ty jsi Petr“. Nyní jste Petrovým nástupcem, a i když se dostaví všechny tyto útoky, mocnosti nezvítězí, říká Boží slovo.

Jaké mocnosti podle vás nezvítězí? Co říká Ježíš?

Síly zla.

Zla, pekla! Toto nastává, když vkládáme naději nikoli do Otcova zjevení ani do Ježíšovy volby, ale do jiných prostředků, například do peněz. „Máme se dobře, protože máme peníze.“ Představme si kněze, biskupa, který říká: „Naše církev je v pořádku, máme laiky, kteří nám dávají peníze, a tak to funguje.“ Nevkládej naději tam, protože jinak se zhroutíš. Jsou to síly pekla, nejsou to síly Otcova zjevení. Ježíše uráželi, ukřižovali, a pokud to udělali jemu, kdo jsem já, aby to neudělali mně? Pokud tak zacházeli s Mistrem, s kýmkoli z učedníků, s kýmkoli z vás, nemusíte být papežem, nic jiného se nepožaduje. To nás učí mnoho mučedníků v církvi.

Noel Díaz ponechává papeži Františkovi prostor k reakci na text z 21. kapitoly Janova evangelia, kde se Ježíš ptá Petra, zda ho miluje, aby ho poté potvrdil v jeho poslání, ale také mu řekl, že jeho cesta nebude snadná.

Potvrzení a slib. Když Petr vyznal Ježíše, Ježíš mu slíbil, že mocnosti pekelné ho nepřemohou, že zůstane pevný, dokud bude na skále. Tady to potvrzuje třikrát. Petr se zarmoutí, protože si vzpomene na to, jak ho třikrát zapřel, a je smutný, ale nakonec ho Pán potvrzuje potřetí. Říká mu snad: „Od nynějška se ti nestane nic zlého, nyní budeš mít veškerou moc, nyní budeš mít všechny peníze, nyní tě budou lidé následovat“? Říká mu snad toto? Ne! Říká mu: „Jdi vpřed, protože až budeš starý, půjdeš, kam nebudeš chtít, odvedou tě, kam nebudeš chtít, svléknou tě a skončíš jako já, ukřižovaný“. Pán slibuje Petrovi svou cestu, cestu kříže, cestu úplného darování, cestu, na které bude spoléhat pouze na Něho. Je zajímavé, že když Petr vyznává, že Ježíš je Syn Boží – síla Ducha svatého ho k tomu vede –, ztratí pak orientaci. A když Ježíš mluví o kříži, snaží se ho přesvědčit o opaku. Petr upadne do světských myšlenek a zde se stane totéž. Ježíš mu to řekne, on to přijme, [Petr] se pak obrátí k Janovi a zeptá se: „Pane, když už je tady, co bude s ním?“ Je to Petr, který se zapletl do tlachání, Petr, který v tu chvíli zapomněl na to, co mu Pán řekl, aby mohl šířit klepy o druhém. Jsme takoví, ale Pán se o nás stará svou mocí, i když musíme čelit mučednictví, doprovází nás svou rukou. A když už mluvíme o mučednictví, rád bych zakončil slovy o dnešních mučednících. Dnes je více mučedníků než na počátku církve. Jsou to křesťanští mučedníci, mučedníci, kteří jsou popravováni jen proto, že jsou křesťané a vyznávají Ježíše. Mučedníci, kteří jsou ve vězení, protože vyznávají Ježíše. Jsou to naši bratři! Je to církev mučedníků. To je církev, která vítězí, nikoli církev s penězi v bankách. To je církev, která vítězí, církev mučedníků, církev svědectví. Protože mučednictví znamená svědectví. Zmínil jsem ty, kteří dávají svůj život, ale i muž, žena, kteří každý den pracují, aby vychovali své děti v křesťanském životě a vydávali jim svědectví, jsou mučedníci. „Ne, otče, jak může být mučedníkem, když ho nezabili?“ Nikoli, mučedník znamená svědek. Mučednictví je svědectví, to je překlad řeckého slova. Každý Ježíšův svědek je mučedník, to znamená, že vydává svědectví. A také on vede církev vpřed. Bůh vám všem žehnej a modlete se za mě, prosím.

Noel Díaz prosí o požehnání pro všechny.

A vám všem, kteří sledujete a posloucháte tento rozhovor, přeji, aby vám Pán otevřel srdce a vložil do něj své Slovo. Proto vám z celého srdce žehnám. Žehnám vám. Žehnám vám jako otec, jako starší bratr, jako služebník vás všech. Ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec, Syn a Duch svatý. A prosím, modlete se za mě. Děkuji.

(Noel Díaz žádá o druhé požehnání pro migranty). Toto vše představuje migranty, řekl jsem jim, že požádám o vaše požehnání.

Myslím na migranty, na ty, kteří museli opustit svou vlast, kteří jsou přijímáni mnoha dobrými lidmi nebo lhostejnými lidmi, kteří jsou na cestě do exilu, daleko od své vlasti, kteří touží po přátelích, rodině, kráse své vlasti: všem jim dávám své požehnání ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého.