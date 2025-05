Promluva Lva XIV. na generálním shromáždění Papežských misijních děl

Ve čtvrtek 22. května 2025 přijal papež Lex XIV. v Klementinském sále Apoštolského paláce účastníky plenárního zasedání Papežských misijních děl, tedy především jejich národní ředitele. Doporučil jim, aby ve svých diecézích a farnostech pomáhali věřícím rozpoznat zásadní význam misí a podpory mladých a rostoucích církví a aby do světa nesli evangelijní zaslíbení pravého a trvalého pokoje. Jeho promluvu přinášíme v plném znění s redakčními mezititulky.

Eminence, Excelence,

generální sekretáři, národní ředitelé a zaměstnanci Papežských misijních děl,

drazí bratři a sestry!

Srdečně vás všechny vítám, kteří jste se sešli z více než sto dvaceti zemí, abyste se zúčastnili výročního zasedání Generální rady Papežských misijních děl. Nejprve bych chtěl vyjádřit svou vděčnost vám a vašim spolupracovníkům za službu, kterou vykonáváte a která je nepostradatelná pro evangelizační poslání církve, jak mohu osobně dosvědčit ze svých let pastorační služby v Peru.

Papežská misijní díla jsou skutečně „hlavním prostředkem“ při probouzení misijní odpovědnosti všech pokřtěných a k podpoře církevních společenství v oblastech, kde je církev mladá (srov. dekret Ad gentes, 38). Vidíme to v Papežském misijním díle šíření víry, které poskytuje pomoc pastoračním a katechetickým programům, stavbě nových kostelů, zdravotní péči a vzdělávacím potřebám v misijních oblastech. Papežské misijní dílo dětí podporuje programy křesťanské výchovy pro děti a stará se o jejich základní potřeby a ochranu. Stejně tak Papežské dílo svatého apoštola Petra pomáhá pěstovat misijní povolání, jak kněžská, tak řeholní, zatímco Papežská misijní unie se věnuje formaci kněží, řeholníků a řeholnic a celého Božího lidu pro misijní dílo církve.

Svět, zraněný válkou, násilím a nespravedlností, potřebuje slyšet evangelní poselství

Podpora apoštolského zápalu mezi národy zůstává základním aspektem obnovy církve, jak ji předvídal Druhý vatikánský koncil, a dnes je ještě naléhavější. Náš svět, zraněný válkou, násilím a nespravedlností, potřebuje slyšet evangelní poselství o Boží lásce a zakusit smiřující moc Kristovy milosti. V tomto smyslu je sama církev, ve všech svých členech, stále více povolána k tomu, aby se stávala „misijní církví, která otevírá náruč světu, ohlašuje Slovo... a stává se kvasem jednoty pro lidstvo“ (Homilie při mši svaté na začátku pontifikátu, 18. května 2025). Musíme všem národům, ba všem stvořeným bytostem, přinést evangelijní zaslíbení pravého a trvalého pokoje, který je možný, protože podle slov papeže Františka „Pán zvítězil nad světem a jeho trvalými konflikty tím, že jej smířil krví svého kříže“ (Evangelii gaudium, 229).

Důležitost podpory misionářského učednictví u všech pokřtěných

Proto vidíme, jak je důležité podporovat ducha misionářského učednictví u všech pokřtěných a jejich smysl pro to, že je naléhavé přinášet Krista všem národům. V této souvislosti bych chtěl poděkovat vám a vašim spolupracovníkům za úsilí, které každoročně vynakládáte na přípravu Světového dne misií, který se koná předposlední neděli v říjnu a který mi velmi pomáhá v péči o církve v oblastech působnosti Dikasteria pro evangelizaci.

Oživujte misijního ducha na místní úrovni

Dnes, stejně jako v dnech po Letnicích, pokračuje Církev pod vedením Ducha svatého svou cestou dějinami s důvěrou, radostí a odvahou a hlásá jméno Ježíše a spásu, která pochází z víry ve spásnou pravdu evangelia. Papežská misijní díla jsou důležitou součástí tohoto velkého úsilí. V rámci koordinace formace a oživování misijního ducha na místní úrovni bych chtěl požádat národní ředitele, aby upřednostňovali návštěvy diecézí, farností a společenství, a tak pomáhali věřícím rozpoznat zásadní význam misí a podpory našich bratrů a sester v těch oblastech světa, kde je církev mladá a rozrůstá se.

Dvojí identita Papežských misijních děl: společenství a univerzalita

Než zakončíme naše dnešní setkání, rád bych se s vámi zamyslel nad dvěma charakteristickými prvky vaší identity jako Papežských misijních děl, a to nad společenstvím a univerzalitou. Jako Papežské misijní dílo, které se zavázalo sdílet misijní poslání papeže a biskupského kolegia, jste povoláni pěstovat a dále rozvíjet mezi svými členy vizi církve jako společenství věřících, oživované Duchem svatým, které nám umožňuje vstoupit do dokonalé jednoty a harmonie Nejsvětější Trojice. Ve Trojici totiž nacházejí jednotu všechny věci. Tato dimenze křesťanského života a poslání mi leží na srdci a odráží se ve slovech svatého Augustina, která jsem si zvolil pro svou biskupskou službu a papežský úřad: In Illo uno unum. Kristus je náš Spasitel a v něm jsme jedno, jedna Boží rodina, přes bohatou rozmanitost jazyků, kultur a zkušeností.

Vědomí společenství jako údů Kristova Těla nás přirozeně otevírá univerzálnímu rozměru evangelizačního poslání církve a inspiruje nás k překračování hranic jednotlivých farností, diecézí a národů, abychom se s každým místem a každým národem podělili o cenné poznání Ježíše Krista (srov. Fil 3,8).

Obnovená pozornost k jednotě a univerzálnosti církve přesně odpovídá autentickému charismatu Papežských misijních děl, které by mělo inspirovat proces obnovy statutů, který jste zahájili. V tomto smyslu jsem přesvědčen, že tato cesta utvrdí členy Papežských misijních děl po celém světě v povolání být kvasem misijní horlivosti Božího lidu.

Buďte misionáři naděje mezi národy

Drazí přátelé, oslava tohoto Svatého roku nás všechny vybízí, abychom byli „poutníky naděje“. Zopakuji slova, která papež František zvolil jako téma letošního Světového misijního dne, a na závěr vás povzbudím, abyste i nadále byli „misionáři naděje mezi národy“. Svěřuji vás, vaše dobrodince a všechny, kteří spolupracují na vašem důležitém díle, milující přímluvě Panny Marie, Matky církve, a ze srdce vám uděluji apoštolské požehnání jako záruku trvalé radosti a pokoje v Pánu.