Převor augustiniánů: Lev XIV., „člověk skutečně blízký všem“

Pro vatikánská média se vyjádřil otec Alejandro Moral, dlouholetý přítel nově zvoleného papeže: „Okamžitě hovořil o spravedlnosti a míru, o mostu mezi všemi, o synodalitě.“

Tiziana Campisi – Vatikán



„Jsme velmi šťastní, upřímně doufám, že je to dar, protože on je darem pro církev. A to je to důležité.“ Těmito slovy promluvil k vatikánským médiím generální převor augustiniánů P. Alejandro Moral Antón. “Jako augustiniáni jsme šťastní, chceme, aby byl služebníkem.“

Vyrovnaná osobnost, blízká všem



Otec Moral hovoří s velkým nadšením, zatímco ho obklopují všichni přátelé, s nimiž sdílí dojetí po volbě. Vyzdvihuje jeho kvality jako „velmi vyrovnaného, velmi duchovního člověka, který je opravdu blízký všem“. Podle převora, který je dlouholetým přítelem nového papeže, Leon XIV. „miluje všechny, chudé i bohaté. Jsme velmi šťastní, protože si myslíme, že bude vykonávat velmi krásnou službu. V těchto dnech jsme o tom mluvili a myslíme si, že tomu tak bude“.

Spravedlnost, mír, synodalita: program Lva XIV.

Volba jména, pokračuje otec Moral, vychází z úvahy, že Lev XIII. „byl velkým papežem“. Řeholník zdůrazňuje význam klíčových slov „spravedlnost“ a „mír“, která zazněla v první řeči pronesené z centrální lodžie Baziliky sv. Petra. „Hned na začátku hovořil o spravedlnosti a míru, o mostu mezi všemi lidmi, o synodalitě. A pak citoval svatého Augustina: ‚Jsme poutníci na cestě do pravé vlasti‘, což tak trochu představuje „jeho program na příští roky“.