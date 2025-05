Petrovo otcovství

V slovech Pavla VI. je vyjádřen zásadní aspekt služby biskupa Říma: „Cítím se otcem celého lidstva.“

Andrea Tornielli, Vatikán



V napjatých hodinách před začátkem konkláve, které má zvolit nového nástupce apoštola Petra, stojí za to připomenout jeden zásadní aspekt služby biskupa Říma, který je zvláště vnímán Božím lidem: otcovství. Miliony lidí se v okamžiku nečekaného oznámení smrti Františka cítily jako osiřelé děti.



O zkušenosti otcovství přemýšlel papež Pavel VI. při rozhovoru se svým přítelem filozofem Jeanem Guittonem po návratu z cesty do Indie v prosinci 1964. Při příjezdu ho na ulici přivítalo více než milion lidí všech náboženství. Bylo to nezapomenutelné objetí. Dav zaplavil ulici a obklopil limuzínu Lincoln s otevíracím střešním oknem, kterou Pavel VI. později daroval Matce Tereze z Kalkaty. Dvě hodiny bez přestávky papež Montini zdravil a žehnal. Při vzpomínce na toto setkání s davem se papež svěřil Guittonovi: „Myslím, že ze všech důstojností papeže je nejzáviděníhodnější otcovství. Měl jsem příležitost doprovázet Pia XII. při slavnostních obřadech. Vrhával se do davu jako do rybníka v Betsaidě. Lidé se k němu tiskli, trhali mu roucho. A on byl rozzářený. Nabíral sílu. Ale mezi tím, být svědkem otcovství, a být osobně otcem, je rozdíl jako mezi nebem a zemí. Otcovství je pocit, který naplňuje ducha i srdce, který nás provází každou hodinu dne, který nemůže slábnout, ale naopak roste, protože roste počet dětí.“

Nejde, dodával Pavel VI., „tolik o funkci, jako o otcovství. A nelze přestat být otcem... Cítím se otcem celého lidstva... A tento pocit v povědomí papeže je vždy nový, vždy svěží, v zárodku, vždy svobodný a tvůrčí. Je to pocit, který neunavuje, který nevyčerpává, který zbavuje veškeré únavy. Nikdy, ani na okamžik, jsem se necítil unavený, když jsem zvedl ruku, abych požehnal. Ne, nikdy se neunavím, abych žehnal nebo odpouštěl. Když jsem přijel do Bombaje, bylo třeba ujet dvacet kilometrů, abych se dostal do sídla kongresu. Obrovské, nekonečné, husté, tiché, nehybné davy lemovaly silnici – duchovní a chudé davy, ty dychtivé, stísněné, svlečené davy, které lze vidět jen v Indii. Musel jsem pokračovat v žehnání. Kněz, který stál vedle mě, mi myslím nakonec podpíral paži jako Mojžíšův služebník. Přesto se necítím nadřazený, ale jako bratr, podřízený všem, protože nesu břemeno všech.



Nástupce Petra je bratr, „podřadný všem“, protože nese břemeno všech. Několik měsíců před touto zkušeností v Indii již Pavel VI. zažil, co to znamená být doslova „pohltěn“ objetím lidí. Bylo to v lednu 1964, během jeho první apoštolské cesty do Svaté země. Cesty, kterou si papež Montini velmi přál. V Jeruzalémě u Damašské brány se shromáždil tak velký dav, že znemožnil průběh uvítání podle stanoveného programu. Samotný papežův vůz se kýval jako loď a papež, který s námahou vystoupil, chráněn vojáky krále Husseina jen s obtížemi prošel Damašskou bránou, aniž by mu mohli jeho spolupracovníci z doprovodu stát po boku. Pavel VI. prošel celou Via Dolorosa mezi davem lidí, kteří se tísnili v starobylých uličkách Svatého města. Někdy se zdálo, že ho dav pohltí. Jeho tvář zůstala vždy klidná a usměvavá, zatímco zvedal ruce k požehnání.



Otec Giulio Bevilacqua, osobní přítel papeže, toho večera prozradil skupině novinářů shromážděných před apoštolskou delegací v Jeruzalémě, že mu Giovanni Battista Montini před mnoha lety svěřil: „Sním o papeži, který žije bez dvorského lesku a protokolu. Vlastně sám uprostřed svých jáhnů.“ Proto, uzavřel Bevilacqua, „jsem přesvědčen, že dnes, i když je obklopen davem, je šťastnější než když vstupoval do Baziliky sv. Petra na nosítkách".