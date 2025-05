Papežské procesí na Laterán: tradice, význam a historie

V minulých stoletích se nově zvolený papež po korunovaci v bazilice sv. Petra vydával do baziliky sv. Jana, kde se konala jeho intronizace. Mezi těmito dvěma místy se rozprostírá celé město Řím, kterým papež projížděl v doprovodu dlouhého a okázalého průvodu. Průjezd mezi pozůstatky starověkého císařského Říma s tak velkolepou výpravou oslavoval první oficiální veřejný akt papeže. Průvod měl mnoho významů, spojených jak s duchovní, tak s světskou mocí

Maria Milvia Morciano – Vatikán



Průvod pomalu, slavnostně a honosně postupoval vpřed. Stovky lidí oblečených ve svých nejlepších šatech, drahých látkách, třásních a barevném peří, někteří pěšky, jiní na koních. Zdálo se, že průvod nemá konce. Byl jako vlnící se had, jehož pořadí bylo regulováno s milimetrovou přesností. Pečlivá, až obsesivní hierarchie, regulovaná různými papežskými nařízeními, která se v průběhu staletí měnila. Nově zvolený papež byl čerstvě korunován v bazilice sv. Petra a nyní se vydával do Baziliky sv. Jana na Lateránu, kde měl být intronizován. Bylo to jeho první veřejné vystoupení. Průvod ukázal lidem shromážděným v úzkých uličkách a na náměstích tvář nového papeže, ale také tváře jeho spolupracovníků a společníků, a měl proto významný symbolický význam jako potvrzení jeho autority. Papežský jezdecký průvod – tak se tato ceremonie nazývala – měl velmi staré kořeny a byl plný složitých alegorických, liturgických, náboženských a politických významů.

Stránka z „Osservatore della domenica“ ze dne 3. července 1963

Vzdálené počátky

Papež Lev XIV., biskup Říma, se v neděli 25. května usedne na svou „Cathedra Romana“. Z baziliky svatého Petra se vydá přes město do biskupského sídla, „Sacrosanta Cattedrale Papale Arcibasilica Romana Maggiore del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista al Laterano“ (Posvátná papežská Arcibazilika svatého Vykupitele a svatých Janů Křtitele a Evangelisty na Lateránu). Dnes, více než sto padesát let po ztrátě světské moci papežů, je obřad výrazně jednodušší a má výlučně duchovní charakter, ale jeho historické kořeny sahají mnoho století zpět. První papežský průvod údajně nařídil papež Mikuláš IV. 27. dubna 854, jiní jej datují ještě dříve, do roku 795 za vlády Lva III., zatímco s velkou pompou a v latinských hexametrech byl popsán průvod Bonifáce VIII. v roce 1295. Dalším příkladem zvláštní okázalosti bylo převzetí moci papežem Lvem X. 11. dubna 1513. Francesco Guicciardini o tom napsal: "Prvním činem nového pontifikátu byla jeho korunovace, která se konala podle zvyku jeho předchůdců v kostele San Giovanni Laterano s velkou okázalostí, za účasti jeho rodiny a dvora, všech prelátů a mnoha šlechticů, kteří se shromáždili, a římského lidu, přičemž každý přiznal, že od barbarských nájezdů neviděl v Římě den velkolepější a honosnější než tento...".

Papežské obřady

Zdroje podrobně popisují cestu ze svatého Petra do Latránu, například v Codici di Cencio (Liber Censuum Romanae Ecclesiae) z roku 1192, v části Ordo Romanus de consuetudinibus, která shrnuje papežské obřady a ceremonie používané až do počátku 16. století, nebo v Gesta Innocentii III, biografie Inocence III. z let jeho pontifikátu mezi lety 1198 a 1216. Na druhou stranu, působivý pohled se nabízí již na různých tiscích nebo fresce v lunetě Vatikánské apoštolské knihovny: dlouhá hadovitá procesí rozložená, aby se vešla celá, na několik horizontálních registrů. Pod každou skupinou osob je vysvětlení, o koho se jedná: skupiny kardinálů na koních, další představitelé duchovenstva, šlechtici, papežská milice, cizinci, podkoní, komorníci a tak dále. Některé postavy v průběhu času zmizely a jiné se objevily, jako například konzistoriální advokáti přítomní od 17. století.

Dlouhá cesta městem

Papež opouštěl Vatikán – odchod se latinsky nazýval exitus – a procházel Borgem, přecházel Ponte Sant'Angelo a vjížděl na Via Papalis (dnešní Via dei Banchi Nuovi, Via del Governo Vecchio, Piazza Pasquino, Piazza San Pantaleo, piazza di Aracoeli), dorazil na Kapitol, kde vystoupil (adscensus) a v senátním paláci se setkal s městskými úředníky, kteří mu vzdali hold. Sestup (descensio) vedl do Římského fóra, jehož ruiny se rozprostíraly podél starobylé Via Sacra. Papež procházel pod triumfálními oblouky Septimia Severa, Tita a Konstantina a dále pod dočasným dřevěným obloukem v místě Farneseho zahrad. Kráčel mezi hromadami starých trosek, ale také pod zachovalými stavbami, jako byla obrovská hmota Kolosea.

Symboly spojující minulost a přítomnost

Tato cesta měla velmi silný symbolický význam, symbolizovala kontinuitu mezi minulostí již zaniklé římské říše a přítomností papežství, jehož zástupce nyní procházel městem v triumfu jako starověký vojevůdce, jako legitimní nástupce císařů. Sloužila také jako varování před pomíjivostí pozemských věcí. Věta Sic transit gloria mundi, „Tak pomíjí sláva světa“, kterou mu během korunovace pronesl protodiakon a zapálil přitom troud, nezůstala ojedinělá. Celá ceremonie až po závěrečný akt intronizace připomínala novému papeži pomíjivost pozemských věcí.

Metafora pouti

Po minutí Fóra papežský průvod prošel poslední částí Via Papalis a kolem komplexu Santi Quattro Coronati; na konci „stradone di San Giovanni“ dorazil ke svému cíli, bazilice Lateránské. Tato dlouhá trasa je prakticky stejná jako ta, kterou absolvovali poutníci, jubilejní i jiní, kteří se vydávali do bazilik. Nebyla to snadná cesta: silnice byly tehdy klikaté, mokré, tmavé a poměrně úzké. Po dešti byla udusaná zem blátivá, často také kvůli volně tekoucí odpadní vodě. Trasa Via Papalis nebo Via Papae byla rozšířena a dlážděna až v roce 1588 za papeže Sixta V. Průvod měl duchovní význam, stal se poutí a alegoricky spojoval západní Jeruzalém, svatého Petra, s východním Jeruzalémem, svatým Janem.

Dopravní prostředky

Od 12. století jezdil papež na hřbetě bílého mezka, což mělo několik symbolických významů. Evangelia vyprávějí, že v neděli před Velikonocemi vstoupil Ježíš do Jeruzaléma na hřbetě oslice nebo oslíka; ještě dříve v Bibli Zachariáš předpověděl příchod Mesiáše, který „pokorný, jede na oslu, oslíku, zrozeném z oslice“. Nakonec bílá oslice, zvaná „chinea“, byla darem krále Neapole papežskému státu, zavedeným již ve 13. století a zrušeným v roce 1885. Mula nebyla vždy tím dopravním prostředkem pro cestu do San Giovanni da San Pietro nebo z papežského sídla, které se mezi lety 1583 a 1870 nacházelo v Quirinale. Kůň byl často používán, zejména v renesanci, jako symbol rytířské šlechty, aby i navenek demonstroval důstojnost zástupce Kristova. Kromě toho kůň povznášel toho, kdo na něm seděl, a lid, který se na něj díval zdola a jásal, vnímal jeho plnou duchovní i světskou majestátnost. V 16. století se začaly používat nosítka a v následujícím století kočáry. Od roku 1939, za Pia XII., se dopravním prostředkem stal automobil.

Měnící se časy

A právě papež Pacelli obnovil starobylý zvyk „převzetí držby“, který byl přerušen během několika pontifikátů, od Lva XIII. po Pia XI. Po dobytí Říma v roce 1870 zůstalo papežské město uzavřeno uvnitř leoninských hradeb. Město bylo ztraceno a s ním i světská moc papeže, který od té doby již nebyl králem, ale pastýřem univerzální církve. Obřady spojené s volbou se v těch letech konaly všechny v bazilice sv. Petra. Ani Habemus Papam, oznámení zvoleného papeže, nebylo pronášeno z lodžie požehnání směrem k náměstí, tedy Urbi et Orbi, ale uvnitř samotné baziliky. Samozřejmě byla také zrušena papežská procesí na Laterán. Ale s papežem Pacellim se časy změnily: modernita vyžadovala jiné jazyky a přinesla také „technologický“ pokrok. „Převzetí katedry“ se stalo mnohem skromnější a jednodušší cestou automobilem.