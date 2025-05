Papež zatelefonoval argentinskému kardinálu Karlicovi, aby mu vyjádřil podporu po operaci

Emeritní arcibiskup Paraná, člen Řádu svatého Augustina, kardinál Estanislao Esteban Karlic, byl 10. května hospitalizován se srdeční zástavou a podstoupil operaci. V úterý byl propuštěn z nemocnice a téhož dne mu zavolal papež Lev XIV., který mu vyjádřil svou blízkost a modlitby. Kardinál Karlic nyní tráví rekonvalescenci v kněžském domově.

Salvatore Cernuzio – Vatikán

Papež Lev XIV. chtěl osobně vyjádřit svou blízkost kardinálovi Karlicovi, který je ve svých 99 letech jedním z nejstarších členů kardinálského kolegia (druhý po nunciovi Angelovi Acerbimu), a zavolal mu v den jeho propuštění z nemocnice, aby mu ve španělštině poděkoval za jeho službu církvi a ujistil ho o svých modlitbách.

Hospitalizace a operace

Kardinál Karlic byl 10. května hospitalizován kvůli srdeční zástavě a o několik dní později podstoupil operaci s implantací kardiostimulátoru. Po úspěšném zákroku byl propuštěn a převezen do kněžského domu Jesús Buen Pastor, kde pokračuje v rekonvalescenci. Ve stejný den došlo k telefonátu ze strany Lva XIV.: byl to moment „velké prostoty“ a „obrovské milosti“, který „mu zanechal hluboký pokoj“, jak to kardinál Karlic popsal arcibiskupství Paraná, které prostřednictvím své oficiální webové stránky zveřejnilo zprávu o rozhovoru.

Dlouholeté přátelství

Kardinál Karlic byl při vědomí, ale ještě slabý po hospitalizaci, a proto nebyl schopen během telefonátu mluvit, ale byl velmi dojat touto iniciativou papeže Lva XIV., s nímž ho pojí dlouholeté přátelství, vysvětlil místním médiím otec Eduardo Tanger, vikář metropolitní katedrály. Kardinál Karlic je totiž od roku 2005 členem Řádu svatého Augustina, jehož generálním převorem byl tehdejší otec Prevost. Během svých cest do Říma často pobýval v generální domě augustiniánů, kde se seznámil s budoucím papežem.

Karlic, který byl v roce 2007 jmenován kardinálem papežem Benediktem XVI., oslavil 7. února své 99. narozeniny v klášteře Panny Marie z Paraná v Aldea María Luisa za doprovodu místních benediktinek.