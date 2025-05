Papež diplomatůn z Afriky: buďte znamením naděje pro svět

V pondělí odpoledne překvapivě přivítal Lev XIV. ve Vatikánské bazilice účastníky jubilejní pouti za mír v Africe, kterou uspořádali velvyslanci afrických zemí u Svatého stolce a v Itálii, na závěr mše svaté, které předsedal kardinál Turkson. Papež zdůraznil „velké svědectví, které africký kontinent nabízí celému světu“.

Vatican News



Tento svatý rok vyzývá všechny pokřtěné, „aby hledali naději, ale také aby byli znamením naděje“ pro lidstvo. V tomto smyslu „africký kontinent nabízí celému světu“ „velké svědectví“. Takto se papež Lev XIV. nečekaně obrátil na účastníky jubilejní pouti za mír v Africe, africké velvyslance akreditované u Svatého stolce a v Itálii, kteří se sešli ve Vatikánské bazilice, po mši svaté, kterou dnes odpoledne u oltáře katedry celebroval kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson a koncelebroval kardinál Francis Arinze a arcibiskup Fortunatus Nwachukwu, sekretář Dikasteria pro evangelizaci.

Kráčet společně, sjednoceni, ve službě druhým

Papež promluvil improvizovaně v angličtině a zdůraznil, že „je to naše víra, která nám dává sílu“ a „umožňuje nám vidět světlo Ježíše Krista v našich životech a pochopit, jak důležité je žít svou víru, nejen v neděli, nejen během pouti, ale každý den“. Abychom byli „plni naděje, kterou nám může dát jen Ježíš Kristus“, abychom mohli pokračovat v společné cestě „jednotní jako bratři a sestry, abychom chválili našeho Boha“ a „uznali, že vše, co máme a vše, čím jsme, je darem od Boha, a abychom tyto dary dali do služby druhým“.

Děkuji vám za to, že žijete svou víru v Krista

Lev XIV. pozdravil velvyslance, jejich spolupracovníky a členy jejich rodin a poděkoval jim za to, že žijí víru v Ježíše Krista. Jubilejní pouť má téma „Naděje na mír v Africe“ a byla zorganizována u příležitosti 62. Mezinárodního dne Afriky. Akce se zúčastnilo asi pět set lidí.