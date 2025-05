Papež Lev XIV. se setkal s tenisovým šampionem Jannikem Sinnerem

V době, kdy v Římě probíhá turnaj Italian Open 2025, přijal papež Lev XIV. ve Vatikánu profesionálního tenistu Jannika Sinnera spolu s jeho rodinou a předsedou Italské tenisové federace.

Vatican News

Ve středu 14. května přijal papež Lev XIV. ve Vatikánu tenisového šampiona Jannika Sinnera. Podle tiskového střediska Svatého stolce se audience mezi papežem a 23letým sportovcem zúčastnila také Sinnerova rodina a předseda Italské tenisové federace Alberto Binaghi. Setkání se konalo v místnostech přilehlých k vatikánské aule Pavla VI.

Tiskový mluvčí Bruni uvedl, že papežův zájem o tenis je dobře znám. Na videu je vidět, jak Sinner předává papeži svůj dar (kopii své rakety), nabízí mu tenisový míček a ptá se ho, zda si nechce zahrát. Papež odpověděl: „Tady bychom něco rozbili. Raději ne!“

V Římě právě probíhá turnaj Italian Open 2025, oficiálně známý jako Internazionali BNL d'Italia. Tento prestižní tenisový turnaj, který je součástí okruhů ATP a WTA 1000, začal 7. května a skončí 18. května. Lev XIV. projevil zájem o turnaj, kde se Sinner kvalifikoval do čtvrtfinále. „Jak to vypadá v Římě?“ zeptal se mladého sportovce. „Teď jsme ve hře. Na začátku turnaje to bylo trochu těžké, ale po třech zápasech jsme se dostali do rytmu.“ „Odvahu!“ povzbudil ho papež.