Papež k novokněžím: Nejsme ještě dokonalí, ale je nutné být věrohodní

V sobotu 31. května předsedal papež Lev XIV. ve Vatikánské bazilice mši svaté za účasti asi pěti tisíc věřících, při níž udělil kněžské svěcení jedenácti jáhnům z římské diecéze. Homilii Svatého otce vám přinášíme v plném znění.

Poslechněte si papežovu homilii v češtině

Drazí bratři a sestry!

Dnešní den je dnem velké radosti pro církev a pro každého z vás, kteří přijímáte kněžské svěcení, spolu s vašimi rodinami, přáteli a společníky na cestě během let formace.

Jak ve vícero pasážích zdůrazňuje obřad svěcení, vztah mezi tím, co dnes slavíme, a Božím lidem je zásadní. Hloubka, šíře a dokonce i trvání božské radosti, kterou nyní sdílíme, jsou přímo úměrné vazbám, které existují a budou růst mezi vámi, kteří přijímáte kněžské svěcení, a lidem, z něhož pocházíte, jehož součástí zůstáváte a k němuž jste posláni. Zaměřím se na tento aspekt, přičemž budu mít vždy na paměti, že identita kněze závisí na sjednocení s Kristem, nejvyšším a věčným knězem.

Jsme Boží lid. Druhý vatikánský koncil toto vědomí ještě více oživil, jako by předjímal dobu, kdy se pocity sounáležitosti oslabí a smysl pro Boha rozředí. Vy jste svědky toho, že Boha neunavilo shromažďovat své děti, i když jsou tak odlišné, a vytvářet z nich dynamickou jednotu. Nejedná se o nijak bouřlivé konání, ale o lehký vánek, který vrátil naději proroku Eliášovi v hodině zoufalství (srov. 1 Král 19,12). Boží radost není hlučná, ale skutečně mění dějiny a přibližuje nás k sobě navzájem. Jejím symbolem je tajemství Navštívení, které církev slaví poslední květnový den. Ze setkání Panny Marie a její sestřenice Alžběty pramení Magnificat, píseň lidu, který navštívila milost.

Mše s kněžskými svěceními, bazilika sv. Petra, 31. května 2025 (@Vatican Media)

Právě přednesená čtení nám pomáhají interpretovat to, co se děje také mezi námi. Především Ježíš se nám v evangeliu nejeví zdrcený blížící se smrtí ani zklamáním z narušených nebo nedokončených vztahů. Naopak Duch svatý tyto ohrožené vazby posiluje. V modlitbě se stávají silnějšími než smrt. Místo aby myslel na svůj osobní osud, Ježíš vkládá do rukou Otce vazby, které zde na zemi vytvořil. My jsme jejich součástí! Evangelium se k nám totiž dostalo prostřednictvím vazeb, které svět může oslabit, ale nedokáže zničit.

Drazí svěcenci, pojímejte tedy sami sebe jako to činil Ježíš! Být Boží – Boží služebníci, Boží lid – nás váže k zemi: ne k nějakému idealizovanému světu, ale k tomu skutečnému. Stejně jako pro Ježíše i vám staví Otec na cestu lidi z masa a kostí. Zasvěťte se jim, neoddělujte se od nich, neizolujte se, nedělejte z daru, který jste přijali, nějakou výsadu. Papež František nás před tím mnohokrát varoval, protože sebestřednost zháší oheň misijního ducha.

Mše s kněžskými svěceními, bazilika sv. Petra, 31. května 2025 (@Vatican Media)

Církev je ze své podstaty otevřená, stejně jako je otevřený Ježíšův život, utrpení, smrt a vzkříšení. Ztotožňujte se s jeho slovy, která pronášíte při každé eucharistii: „za vás a za všechny“. Boha nikdo nikdy neviděl. Obrátil se k nám, vyšel ze sebe. Syn se stal jeho exegezí, živým vyprávěním. A dal nám moc stát se Božími dětmi. Nehledejte, nehledejme jinou moc!

Kéž gesto vkládání rukou, kterým Ježíš přijímal děti a uzdravoval nemocné, ve vás obnoví osvobozující moc jeho mesiášského poslání. Ve Skutcích apoštolů je toto gesto, které za chvíli zopakujeme, předáním tvůrčího Ducha. Tak nyní Boží království spojuje vaši osobní svobodu, připravenou vyjít ze sebe, a zapojuje vaši inteligenci a mladou sílu do jubilejního poslání, které Ježíš svěřil své církvi.

Ve svém pozdravu starším z komunity v Efesu, z něhož jsme slyšeli několik úryvků v prvním čtení, Pavel sděluje tajemství každého poslání: „Duch svatý vás ustanovil za představené“ (Sk 20,28). Nikoli pány, ale představenými. Poslání patří Ježíši. On vstal z mrtvých, je tedy živý a předchází nás. Nikdo z nás není povolán, aby ho nahradil. Den Nanebevstoupení nás učí jeho neviditelné přítomnosti. On nám důvěřuje, dává nám prostor; dokonce řekl: „Je pro vás dobré, abych já odešel“ (Jan 16,7). I my biskupové, drazí svěcenci, vás dnes zapojujeme do poslání a dáváme vám prostor. A vy dejte prostor věřícím a každému stvoření, kterému je Vzkříšený blízký a v němž nás rád navštěvuje a překvapuje. Boží lid je početnější, než ten, který vidíme. Neurčujme jeho hranice.

Mše s kněžskými svěceními, bazilika sv. Petra, 31. května 2025 (@Vatican Media)

Z dojemné řeči svatého Pavla na rozloučenou bych chtěl zdůraznit ještě jedno slovo. Toto slovo vlastně předchází všem ostatním. Pavel říká: „Víte, jak jsem si u vás počínal po celý čas“ (Sk 20,18). Uchovejme si v srdci a v mysli tento výraz! „Víte, jak jsem si počínal“: transparentnost života. Známé životy, čitelné životy, důvěryhodné životy! Zůstaňme v Božím lidu, abychom mohli stát před ním s důvěryhodným svědectvím.

Společně pak obnovíme důvěryhodnost zraněné církve, poslané zraněnému lidstvu, do zraněného stvoření. Nejsme ještě dokonalí, ale je nutné být věrohodní.

Vzkříšený Ježíš nám ukazuje své rány a navzdory tomu, že jsou znamením odmítnutí ze strany lidstva, nám odpouští a posílá nás. Nezapomínejme na to! I dnes na nás dechl (srov. Jan 20,22) a činí nás služebníky naděje. „Proto od nynějška nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek“ (2 Kor 5,16): vše, co se nám jeví jako zlomené a ztracené, se nyní ukazuje ve znamení smíření.

Mše s kněžskými svěceními, bazilika sv. Petra, 31. května 2025 (@Vatican Media)

„Láska Kristova nás totiž nutí“, drazí bratři a sestry! Je to nucení, které osvobozuje a umožňuje nám nikoho nevlastnit. Osvobodit, nevlastnit. Patříme Bohu: není většího bohatství, kterého bychom si mohli vážit a mít na něm účast. Je to jediné bohatství, které se sdílením znásobuje. Chceme je společně nést do světa, který Bůh tak miloval, že dal svého jediného Syna (srov. Jan 3,16).

Takto nabývá smyslu život darovaný těmito bratry, kteří budou brzy vysvěceni na kněze. Děkujeme jim a děkujeme Bohu, který je povolal do služby celému kněžskému lidu. Společně totiž spojujeme nebe a zemi. V Marii, Matce církve, září toto všeobecné kněžství, které povyšuje ponížené, spojuje pokolení a dává nám nazývat se blahoslavenými (srov. Lk 1,48.52). Ona, Panna Maria, Matka důvěry a Matka naděje, ať se za nás přimlouvá.