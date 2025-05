Papež František a válka: až do konce odmítal zbrojení

Dvanáct let pontifikátu papeže Bergoglia naplnila veřejná vystoupení, z nichž jasně vyplynulo odmítnutí konfliktů a zbrojení. Silné a velmi aktuální bylo také jeho učení o jaderném zbrojení.

Andrea Tornielli

Bylo to jeho dědictví, jeho poslední výkřik světu. Jako nevyslyšený prorok, kterého nemoc téměř připravila o hlas, chtěl zvolat do světa své poselství míru. Poselství proti šílenému zbrojení, které odčerpává zdroje, jež by mohly být využity pro blaho lidí, a investuje je do nástrojů smrti a ničení. „Bez skutečného odzbrojení není mír možný!“, řekl papež František v Urbi et Orbi na Velikonoční neděli 2025: „Potřeba každého národa zajistit si vlastní obranu se nesmí proměnit v obecný závod ve zbrojení […]. Vyzývám všechny, kdo mají politickou odpovědnost, aby nepodlehli logice strachu, která vede k uzavření, ale aby využili dostupné zdroje k pomoci potřebným, k boji proti hladu a k podpoře iniciativ, které napomáhají rozvoji. To jsou „zbraně“ míru: ty, které budují budoucnost, místo aby rozsévaly smrt!“

Nikdy nezapomeňme na princip humanity

„Nikdy nezapomeňme,“ dodal, “na princip humanity jako základ našeho každodenního jednání. Tváří v tvář krutosti konfliktů, které postihují bezbranné civilisty, útočí na školy, nemocnice a humanitární pracovníky, si nemůžeme dovolit zapomenout, že nejsou zasaženy cíle, ale lidé s duší a důstojností.“ František byl neslyšeným prorokem, protože již od roku 2014 varoval před tím, co nazýval „třetí světovou válkou po částech“, přičemž se tyto části postupně spojovaly. Ve světě, který se zdá být smířený s logikou všech proti všem a který je svědkem neustálého nárůstu kapitálu vynakládaného na doplňování arzenálů již tak přeplněných zbraněmi schopnými několikrát zničit celé lidstvo, pokračoval nástupce svatého Petra ve volání po míru, vyjednávání, poctivých jednáních a příměří. I z nemocničního lůžka, během jeho posledního dlouhého pobytu v nemocnici, byl mír ve světě na prvním místě jeho myšlenek a modliteb. V dopise zaslaném 14. března 2025 řediteli deníku „Corriere della Sera“ papež uvedl: „Musíme odzbrojit slova, abychom odzbrojili mysli a odzbrojili Zemi. Je zapotřebí velká reflexe, klid a smysl pro složitost. Zatímco válka jen ničí společenství a životní prostředí, aniž by nabízela řešení konfliktů, diplomacie a mezinárodní organizace potřebují novou energii a důvěryhodnost.“

„Ne“ válce

Jeho dvanáct let pontifikátu se neslo ve znamení vystoupení, z nichž jasně vyplynulo odmítnutí války a zbrojení. V říjnu 2014 při setkání s hnutími neformální ekonomiky František prohlásil: „Existují ekonomické systémy, které musí válčit, aby přežily. Vyrábějí se a prodávají zbraně, a tak se samozřejmě vyrovnávají rozpočty ekonomik, které obětují člověka na oltář modly peněz. A nemyslí se na hladové děti v uprchlických táborech, nemyslí se na nucené vysídlení, nemyslí se na zničené domy, nemyslí se ani na tolik zničených životů.“ V roce 2020 při setkání biskupů ze Středomoří v Bari František vyjádřil lítost nad „těžkým hříchem pokrytectví“, když „na mezinárodních konferencích a setkáních mnoho zemí hovoří o míru a pak prodává zbraně zemím, které jsou ve válce“. V roce 2022 před maltskými představiteli prohlásil: „Zvykli jsme si myslet logikou války. Odtud začíná vanout ledový vítr války, který byl i tentokrát živěn po celá léta. Ano, válka se připravovala dlouho, velkými investicemi a obchodem se zbraněmi.“

Proti zbrojení

V roce 2023, u příležitosti 60. výročí encykliky Pacem in Terris, papež František řekl: „Zvýšení ekonomických zdrojů na zbrojení se opět stalo nástrojem vztahů mezi státy, což ukazuje, že mír je možný a dosažitelný pouze tehdy, je-li založen na rovnováze jejich vlastnictví. To vše vyvolává strach a hrůzu a ohrožuje bezpečnost, protože se zapomíná, že nepředvídatelná a nekontrolovatelná událost může být jiskrou, která zapálí válečný aparát.“ Silné a velmi aktuální je také učení papeže Františka o jaderném zbrojení. V listopadu 2019 v Hirošimě zopakoval, „že použití jaderné energie pro válečné účely je dnes více než kdy jindy zločinem nejen proti člověku a jeho důstojnosti, ale proti jakékoli možnosti budoucnosti v našem společném domově. Využití atomové energie pro válečné účely je nemorální, stejně jako je nemorální držení atomových zbraní. Budeme za to souzeni.“