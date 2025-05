Papež František a návrat ke kořenům koncilu

V knize Stefanie Falascové jsou uvedeny souřadnice pontifikátu v kontextu druhého vatikánského koncilu.

Andrea Tornielli, Vatikán



Během svých dvanácti let pontifikátu, jak někdy někdo poznamenal, se papež František zdál mluvit méně o druhém vatikánském koncilu než jeho bezprostřední předchůdci. Není to však kvůli nějaké formě opomenutí, ale jednoduše proto, že poslední koncil byl zároveň nenahraditelnou kompasem pro orientaci a přirozeným rámcem, v němž se rozvíjelo učení nástupce svatého Petra, který přišel „téměř z konce světa“. Zatímco předchozí papežové, od Pavla VI. po Benedikta XVI., prožili práce koncilu na vlastní kůži a museli řídit nelehký přechod v bouřlivých letech protestů, kdy museli nejprve vysvětlovat a poté i bránit koncil, František byl prvním z biskupů Říma, který prožil celý svůj kněžský a biskupský život v koncilní době.



Základní souřadnice jeho učení a jejich spojení se zdroji koncilu jasně a hluboce zachytila Stefania Falasca – renomovaná autorka deníku Avvenire a dlouholetá novinářka, která Jorgeho Maria Bergoglia znala již z dob, kdy byl arcibiskupem v Buenos Aires – ve své knize „Francesco. La via maestra“ (Edizioni San Paolo). Kniha je cenným zdrojem informací o hlavních liniích Františkova učení v duchu koncilu: návrat k evangeliu, obnovená misijní činnost, synodalita jako styl a podstatná forma církve a jejího společenství, služba v chudobě a dialog se současností, hledání jednoty s křesťanskými bratry, mezináboženský dialog, hledání míru.



Přesná práce Falascové nám především pomáhá pochopit, také díky rozhovoru, který autorka vedla s tehdejším kardinálem arcibiskupem Buenos Aires v Aparecidě v roce 2007 při příležitosti konference latinskoamerických biskupů, jaká byla církevní vize budoucího biskupa Říma. Kardinál Bergoglio se podílel na sepsání závěrečného dokumentu, z něhož vyplývá pastorační přístup zaměřený na misijní církev, církev chudou pro chudé, otevřenou milosrdenství a připravenou vyjít ze sebe, aby se setkala s druhými. To jsou témata, která budou tvořit červenou nit pontifikátu.



Ze stránek knihy tedy jasně vyplývá, co bylo kompasem papeže Františka. „To nejsem já,“ řekl papež v rozhovoru s Falascovou pro „Avvenire“ v listopadu 2016. „Toto je cesta vzešlá z koncilu, která pokračuje a prohlubuje se. Já následuji církev. Nic jsem neurychlil. Čím dál jdeme, tím se cesta zdá být rychlejší.“ Následování koncilního učení a jeho plné uplatňování prožíval papež jako přirozenou cestu: „Následuji církev.“ Tato slova ve své jednoduchosti odhalují jeho pohled na podstatu církve a na Petrův úřad.



Prostřednictvím osmi „hlavních cest“ koncilu a stejného počtu kapitol s podrobnějším rozborem zařazuje Falasca gesta, slova a učení argentinského papeže do kontextu koncilních konstituce Lumen Gentium a Gaudium et Spes, až k Evangelii nuntiandi Pavla VI. a již zmíněnému dokumentu z Aparecidy, který je základem první apoštolské exhortace Františka, Evangelii gaudium (2013). Pro Františka, vysvětluje autorka knihy, znamenalo následování církve v tradici, která pokračuje od koncilu, „tout court převzít a pokračovat v odkazu II. vatikánského koncilu, který ‚byl novým čtením evangelia ve světle současné kultury‘“. Znamenalo to „znovuobjevit podstatnou povahu církve, ‚lék milosrdenství‘, a vyzvat k misijní konverzi celého Božího lidu v synodalitě a službě chudým“. Znamenalo to „kráčet po cestě, po které je církev povolána kráčet: cestou dialogu. Kráčet tedy po eklesiální a eklesiologické perspektivě, protože když se v církvi mluví o dialogu, mluví se o colloquium salutis, tedy o věrnosti Kristu v Ecclesiam suam, jak je popsáno v encyklice Pavla VI., která ukazuje, ‚jakými cestami má církev dnes plnit své poslání‘“.



Znamenalo to pokračovat v ekumenické povinnosti: „Od vyhlášení koncilního dekretu Unitatis redintegratio před více než padesáti lety a od znovuobjevení křesťanského bratrství založeného na jediném křtu a stejné víře v Krista pokračovala cesta hledání jednoty malými i velkými kroky a přinesla ovoce. V těchto krocích pokračuji i já,“ řekl František. Znamenalo to obnovit a pokračovat v perspektivě Nostra aetate, „prohlášení o vztazích církve k nekřesťanským náboženstvím", a rozvíjet univerzální bratrství popsané koncilem. Znamenalo to také věrně pokračovat v dialogu s jinými náboženstvími a považovat je za službu univerzální bratrskosti pro mír ve světě. A konečně to pro prvního papeže, který přijal jméno svatého z Assisi, svatého míru, znamenalo „neustále usilovat o mír podle Kristova vzoru“, píše Falasca, usque ad finem, až do konce, až do poslední chvíle. „Takto – tvrdí autorka knihy – pokračoval v nesmazatelných cestách, kterými církev dnes plní své poslání, cestách magisteria, které na cestě koncilu v duchu tradice poznamenalo naši dobu."