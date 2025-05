Lev XIV. k augustiniánským spolubratrům: prožívejte společenství

Dnes, 13. května, papež překvapil svou návštěvou generální kurii řádu svatého Augustina. Papež dorazil krátce před polednem a sloužil mši v komunitní kapli, poté poobědval se spolubratry, jak tomu bylo zvykem, když byl ještě kardinálem. Pozdravil zaměstnance domu a poté pohovořil s řeholníky. Generální převor otec Moral: Byla to rodinná návštěva, zamýšlená jako poděkování, doporučil nám, abychom byli jeden druhému nablízku.

Tiziana Campisi – Vatikán

Dnes v poledne, v úterý 13. května, se uskutečnila další „augustiniánská zastávka“ papeže Lva XIV., který navštívil sídlo generální kurie řádu svatého Augustina, aby se zúčastnil mše svaté v den, kdy církev připomíná Pannu Marii z Fatimy, a zůstal zde i na oběd, jak to dělával téměř každý den, když byl ještě kardinálem.

Po sobotní odpolední návštěvě svatyně Matky Dobré Rady v Genazzanu poblíž Říma a nedělní mši svaté ve vatikánské kryptě, kterou celebroval společně s nynějším generálním převorem, otcem Alejandrem Moralem, se papež vrátil, aby prožil okamžik společenství se svou řeholní rodinou na místě, které bylo dlouho jeho domovem. Lev XIV. totiž na generální kurii augustiniánského řádu od roku 2001 do roku 2013, kdy byl generálním převorem, strávil celkem dvanáct let.

Černý minivan, který papeže dovezl z Vatikánu do ulice Via Paolo VI, za Berniniho kolonádou, ujel jen pár metrů, aby papež mohl navštívit svou řeholní rodinu, kde je společenství první z „pravidel“, která se dodržují, protože je předepsal sv. Augustin v řeholi: „Hlavní důvod, proč jste se sešli v jednotě, je ten, abyste v souladu žili v domě a abyste byli jedné mysli a jednoho srdce na cestě k Bohu“.

Stovky lidí se shromáždily před branou augustiniánské kurie, aby očekávaly odchod papeže, a to i přes nečekanou bouřku. Papež opustil komunitu svých spolubratrů krátce po 15. hodině a pozdravil všechny, kteří na něj čekali. Generální převor otec Alejandro Moral řekl vatikánským médiím, že papež předsedal eucharistii v komunitní kapli a poté následoval společný oběd.

Jaké to bylo setkání?

Pravidelně sem chodil na jídlo a chtěl za to komunitě poděkovat. Přišel slavit eucharistii a poobědvat s námi. Chodil sem vždycky. Byla to rodinná návštěva, návštěva na poděkování. Byly to velmi, velmi rodinné a příjemné chvíle strávené společně. Protože on zde zná všechny a my všichni známe jeho, je to velmi hezké.

Povídali jste si spolu?

Ano, ale přišli ho pozdravit i další lidé: dělníci, kteří u nás pracují, kuchařky.

Byla to příjemná atmosféra?

Ano, příjemná. Byla to jeho první návštěva jako papeže, všichni jsme byli velmi šťastní.

Co vám řekl?

Že musíme být vždy blízko k sobě navzájem, žít ve společenství, jak žádá svatý Augustin.

Setkal jste se několikrát se svým spolubratrem Prevostem, jak prožívá tyto dny?

Intenzivně, protože jsou to první dny. Ještě si zvyká, ale říká: „Věřím, že mě opravdu provází Duch svatý, který mi pomáhá, protože jinak by to bylo jiné, ale opravdu mi velmi pomáhá.“