Papežova homilie pro Květnou neděli

Na Květnou neděli dopoledne na Svatopetrském náměstí předsedal obřadům Květné neděle kardinál Sandri. Papež František přišel na závěr bohoslužby pozdravit shromážděné věřící a vrátil se do Domu svaté Marty, kde pokračuje v rekonvalescenci. Přinášíme vám text homilie, kterou papež František připravil pro dnešní den.

PAPEŽ FRANTIŠEK

„Požehnaný, který přichází, král, ve jménu Páně“ (Lk 19,38). Takto oslavuje zástup Ježíše při jeho vjezdu do Jeruzaléma. Mesiáš prochází branou svatého města, dokořán otevřenou, aby přivítala toho, který jí o několik dní později vyjde prokletý a odsouzený, obtížený křížem.



I my jsme dnes následovali Ježíše, nejprve ve slavnostním průvodu a pak na smutné cestě, a zahájili tak Svatý týden, který nás připravuje na oslavu Kristova umučení, smrti a vzkříšení.



Když mezi zástupem sledujeme tváře vojáků a slzy žen, naši pozornost upoutá cizinec, jehož jméno náhle vstoupí do evangelia: Šimon z Kyrény. Tohoto muže odvádějí vojáci, kteří mu „nasadili kříž, aby ho nesl místo Ježíše“ (Lk 23,26). Přicházel v tu chvíli z venkova, procházel kolem a narazil na událost, která ho zdrtila stejně jako těžké dřevo na ramenou.



Když jsme na cestě na Kalvárii, zamysleme se na chvíli nad Šimonovým gestem, prozkoumejme jeho srdce, následujme jeho krok vedle Ježíše.



Především jeho gesto, které je tak ambivalentní. Na jedné straně je Kyréňan nucen nést kříž: nepomáhá Ježíši z přesvědčení, ale z donucení. Na druhé straně se ocitá v situaci, kdy se osobně podílí na Kristově utrpení. Ježíšův kříž se stává křížem Šimonovým. Ne však toho Šimona zvaného Petr, který slíbil, že bude Mistra vždy následovat. Onen Šimon zmizel v noci zrady poté, co prohlásil: „Pane, s tebou jsem ochoten jít i do vězení a na smrt“ (Lk 22,33). Za Ježíšem nyní nekráčí učedník, ale tento Kyréňan. Mistr však jasně učil: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme každý den svůj kříž a následuje mě“ (Lk 9,23). Šimon Galilejský to říká, ale nedělá. Šimon z Kyrény to dělá, ale nic neříká: mezi ním a Ježíšem neprobíhá žádný dialog, nepadne ani slovo. Mezi ním a Ježíšem je jen dřevo kříže.



Abychom věděli, zda Kyréňan vyčerpanému Ježíši, s nímž musí sdílet trest, pomohl, nebo zda ho znechutil, abychom věděli, zda kříž nese, nebo snáší, musíme se podívat na jeho srdce. Zatímco srdce Boží se chystá otevřít, proniknuto bolestí, která odhaluje jeho milosrdenství, srdce člověka zůstává zavřené. Nevíme, co přebývá v srdci Kyréňana. Vžijme se do jeho situace: cítíme hněv, nebo lítost, smutek, nebo rozmrzelost? Vzpomeneme-li si na to, co Šimon udělal pro Ježíše, vzpomeňme si také na to, co Ježíš udělal pro Šimona - jako pro mě, pro tebe, pro každého z nás -: vykoupil svět. Dřevěný kříž, který nese Kyréňan, je křížem Krista, který nese hřích všech lidí. Nese ho z lásky k nám, v poslušnosti Otci (srov. Lk 22,42), trpí s námi a za nás. Právě tímto nečekaným a šokujícím způsobem se Kyréňan zapojuje do dějin spásy, kde nikdo není cizí, nikdo není cizinec.



Sledujme tedy Šimonův krok, protože nás učí, že Ježíš přichází vstříc každému, v jakékoli situaci. Když vidíme množství mužů a žen, které nenávist a násilí vrhají na cestu ke Kalvárii, vzpomeňme si, že Bůh tuto cestu proměňuje v místo vykoupení, protože po ní kráčel, když za nás dal svůj život. Kolik Kyréňanů nese Kristův kříž! Poznáváme je? Vidíme v jejich tvářích, rozervaných válkou a bídou, Krista? Tváří v tvář ohavné nespravedlnosti zla není nesení Kristova kříže nikdy marné, naopak, je to nejkonkrétnější způsob sdílení jeho spásné lásky.



Ježíšovo umučení se stává soucitem, když natahujeme ruku k těm, kdo už nemohou, když pozvedáme padlé, když objímáme sklíčené. Bratři a sestry, abychom zakusili tento velký zázrak milosrdenství, rozhodněme se během Svatého týdne, jak budeme nosit kříž: ne na krku, ale v srdci. Nejen naše vlastní, ale i těch, kteří trpí vedle nás; možná i toho neznámého člověka, se kterým nás náhoda - ale je to opravdu náhoda? - svedla dohromady. Připravme se na Pánovy Velikonoce tím, že se jeden pro druhého staneme Kyréňany.