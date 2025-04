Papežova homilie na Zelený čtvrtek: Vyjděte z klerikalismu a buďte hlasateli naděje

V bazilice svatého Petra předsedal na Zelený čtvrtek dopolední mši kardinál Calcagno z pověření Františka. V papežově homilii zazněla výzva kněžím, aby během Jubilejního roku „začali znovu“ „ve znamení obrácení“ a proměnili slova v konkrétní činy.

PAPEŽ FRANTIŠEK

Drazí biskupové a kněží, drazí bratři a sestry!

„Alfa a Omega, ten, který je, který byl a který přijde, Všemohoucí,“ (Zj 1,8) je Ježíš. Přesně ten Ježíš, kterého nám Lukáš popisuje v nazaretské synagoze, mezi těmi, kdo ho znají od dětství i nyní nad ním žasnou. Zjevení - „apokalypsa“ - se nabízí v mezích času a prostoru: má tělo jako svorník, který udržuje naději. Tělo Ježíšovo i naše. O této naději vypráví poslední kniha Bible. Činí tak originálním způsobem, který nechává roztát všechny apokalyptické obavy na slunci ukřižované lásky. V Ježíši je otevřena kniha dějin a lze ji číst.



My kněží máme také dějiny: když na Zelený čtvrtek obnovujeme své sliby vyplývající z kněžského svěcení, vyznáváme, že je můžeme číst pouze v Ježíši Nazaretském. „Ten, který nás miluje a svou krví nás vysvobodil z našich hříchů“ (Zj 1,5), také otevírá svitek našeho života a učí nás nacházet pasáže, které odhalují jeho smysl a poslání. Když mu dovolíme, aby nás poučil, stane se naše služba službou naděje, protože v každém z našich příběhů Bůh otevírá jubileum, tedy čas a oázu milosti. Ptejme se sami sebe: Učím se číst svůj život? Nebo se toho bojím?



Je to celý národ, který nachází občerstvení, když v našem životě začíná jubileum: ne jen jednou za pětadvacet let - doufejme! - ale v každodenní blízkosti kněze svému lidu, v níž se naplňují proroctví o spravedlnosti a míru. „Učinil nás královstvím, kněžími svého Boha a Otce“ (Zj 1,6): takový je Boží lid. Toto království kněží není totožné s klérem. To „my“, které utváří Ježíš, je lid, jehož hranice nevidíme, jehož zdi a hranice padají. Ten, který říká: „Hle, všechno dělám nové“ (Zj 21,5), roztrhl chrámovou oponu a má pro lidstvo připraveno město-zahradu, nový Jeruzalém, který má vždy otevřené brány (Zj 21,25). Ježíš tedy čte a učí nás číst služebné kněžství jako čistou službu kněžskému lidu, který bude brzy obývat město, jež nebude potřebovat chrám.



Jubilejní rok tak pro nás kněze představuje specifickou výzvu, abychom znovu začali ve znamení obrácení. Jako poutníci naděje, abychom vyšli z klerikalismu a stali se hlasateli naděje. Jistě, je-li Alfou a Omegou našeho života Ježíš, můžeme se i my setkat s nesouladem, který zažil on v Nazaretě. Pastýř, který miluje svůj lid, nežije tak, že by za každou cenu hledal souhlas a uznání. Věrnost lásky však obrací, chudí to poznají jako první, ale pomalu zneklidňuje a přitahuje i ostatní. „Hle, [...] uvidí ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a pro něj se budou bít v prsa všechna pokolení země. Ano, amen!“ (Zj 1,7).



Shromáždili jsme se zde, drazí, abychom si toto „Ano, amen!“ zopakovali. Je to vyznání víry Božího lidu: „Ano, je to tak, pevně drží jako skála!“. Umučení, smrt a vzkříšení Ježíše, které se chystáme prožít, jsou základem, který pevně drží církev a v ní i naši kněžskou službu. A jaká je to půda? V jakém humusu můžeme nejen stát, ale i vzkvétat? Abychom ji pochopili, musíme se vrátit do Nazareta, jak to tak pronikavě vytušil svatý Charles de Foucauld.



„Přišel do Nazareta, kde vyrostl, a podle svého zvyku vešel v sobotu do synagogy a postavil se, aby četl“ (Lk 4,16). Evokovali jsme zde přinejmenším dva zvyky: zvyk chodit do synagogy a zvyk číst. Náš život podporují dobré návyky. Mohou ochabnout, ale prozrazují, kde je naše srdce. Ježíšovo srdce je zamilované do Božího slova: už ve dvanácti letech mu rozuměl a nyní, jako dospělý, je Písmo jeho domovem. Zde je půda, vitální humus, který nacházíme, když se staneme jeho učedníky. „Dostal svitek proroka Izaiáše, otevřel ho a našel úryvek“ (Lk 4,17). Ježíš ví, co hledá. Rituál synagogy to umožňoval: po čtení Tóry mohl každý rabín najít stránky proroků, aby poselství aktualizoval. Zde je však něco víc: je tu stránka jeho života. Lukáš tím míní toto: Ježíš si mezi mnoha proroctvími vybírá to, které chce naplnit.



Drazí kněží, každý z nás má slovo, které má naplnit. Každý z nás má vztah ke Slovu Božímu, které přichází z dálky. Uplatníme ho jen tehdy, když Bible zůstane naším prvním domovem. V ní má každý z nás stránky, které jsou nám drahé. To je krásné a důležité! Pomáhejme také druhým najít stránky jejich života: třeba snoubencům, když si vybírají čtení pro svou svatbu; nebo těm, kdo truchlí a hledají pasáže, které by svěřili Božímu milosrdenství a modlitbám společenství zesnulých. Na začátku každé naší cesty je zpravidla stránka povolání. Skrze ni nás Bůh stále volá, pokud ji dodržujeme, aby láska nevychladla.



Stránka vybraná Ježíšem je však také, a to zvláštním způsobem, důležitá pro každého z nás. Následujeme ho, a právě proto se nás týká a zapojuje nás do jeho poslání. „Otevřel svitek a našel pasáž, kde bylo napsáno:



Duch Páně je nade mnou;



Proto mě pomazal



a poslal mě, abych přinesl dobrou zprávu chudým,



abych vyhlásil zajatcům propuštění



a slepým navrácení zraku;



abych propustil na svobodu utiskované,



abych vyhlásil rok Hospodinovy přízně.



Sroloval svitek, odevzdal ho zpět služebníkovi a posadil se“ (Lk 4,17-20).



Naše oči jsou nyní upřeny na něj. Právě vyhlásil jubileum. Neučinil tak jako ten, kdo mluví o druhých. Řekl: „Duch Páně je nade mnou“ jako ten, kdo ví, o jakém Duchu mluví. A skutečně dodává: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste slyšeli. To je božské: že se slovo stává skutečností. Nyní mluví činy, slova se naplňují. To je nové, to je mocné. „Hle, já činím všechno nové“. Není milosti, není Mesiáše, pokud zaslíbení zůstanou jen zaslíbeními, pokud se zde dole nestanou skutečností. Všechno se promění.



To je Duch, kterého vzýváme na naše kněžství: byli jsme jím obdařeni a je to právě Ježíšův Duch, který zůstává tichým protagonistou naší služby. Lidé cítí jeho dech, když se v nás slova stávají skutečností. Chudí před ostatními a děti, dospívající, ženy, a dokonce i ti, kteří byli zraněni ve vztahu k církvi, mají „nos“ na Ducha svatého: rozlišují ho od ostatních světských duchů, poznávají ho v tom, že se v nás shoduje hlásání a život. Můžeme se stát naplněným proroctvím, a to je krásné! Svátostné křižmo, které dnes světíme, zpečeťuje toto proměňující tajemství v různých etapách křesťanského života. A pozor: nikdy se nenechte odradit, protože je to Boží dílo. Věřte, ano! Věřte, že Bůh mě nezklame! Bůh nikdy nezklame. Vzpomeňte si na to výraz při svěcení: „Bůh ať dovede do konce dílo, které v tobě začal“. A on to dělá.



Je to Boží dílo, ne naše: přinášet chudým radostnou zvěst, zajatým vysvobození, slepým zrak, utlačovaným svobodu. Jestliže Ježíš našel tuto pasáž ve svitku, čte ji i dnes v životopise každého z nás. Především proto, že až do posledního dne je to vždy on, kdo nás evangelizuje, kdo nás osvobozuje z našich vězení, kdo nám otevírá oči, kdo zvedá břemena naložená na našich bedrech. A pak proto, že tím, že nás povolává ke svému poslání a svátostně nás vkládá do svého života, skrze nás osvobozuje i ostatní. Zpravidla aniž bychom si toho byli vědomi. Naše kněžství se stává jubilejní službou, jako je ta jeho, aniž bychom troubili na roh nebo polnici: v zasvěcení, které není vykřikované, ale radikální a bezplatné. Je to Boží království, to, o kterém vyprávějí podobenství, účinné a diskrétní jako kvas, tiché jako semínko. Kolikrát ho v nás rozpoznali ti nejmenší? A jsme schopni poděkovat?



Bůh ví, jak hojná je úroda. My dělníci zakoušíme námahu i radost ze žně. Žijeme po Kristu, v mesiášské době. Zažeňme zoufalství! Místo toho náprava a odpuštění dluhů; přerozdělení odpovědnosti a zdrojů: to očekává Boží lid. Chce se na tom podílet a na základě křtu je velkým kněžským lidem. Oleje, které při tomto slavnostním obřadu posvěcujeme, jsou určeny pro jeho útěchu a mesiášskou radost.



Tímto polem je svět. Náš společný domov, tak zraněný, a lidské bratrství, tak popírané, ale nesmazatelné, nás vyzývají k rozhodnutím na tomto poli. Boží úroda je pro všechny: živé pole, na němž člověk vypěstuje stokrát víc, než zasel. Kéž nás v našem poslání oživuje radost z Království, která odmění každou námahu. Každý zemědělec totiž zná období, kdy není vidět, že by něco rostlo. Ani v našem životě jich není málo. Je to Bůh, kdo pěstuje a pomazává své služebníky olejem radosti.



Drazí věřící, lidé naděje, modlete se dnes za radost kněží. Kéž k vám přijde vysvobození zaslíbené Písmem a živené svátostmi. Přebývá v nás mnoho obav a obklopují nás strašlivé nespravedlnosti, ale nový svět již svítá. Bůh tak miloval svět, že nám dal svého Syna, Ježíše. Pomazává naše rány a osušuje naše slzy. „Hle, přichází s oblaky“ (Zj 1,7). Jeho je království a sláva na věky věků. Amen.