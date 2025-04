Papež salesiánům: „Služte druhým a nenechávejte si nic pro sebe"

František zaslal poselství účastníkům 29. generální kapituly kongregace salesiánů. Srdečně popřál dobrou práci novému rektorovi P. Attardovi a poděkoval kardinálu Artimeovi za jeho dlouholetou službu. Dále pak zaznívá povzbuzení k „nadšení“ uprostřed jiných výzev než v minulosti: „Víra a nadšení zůstávají stejné, obohacené o nové dary, jako je například interkulturalita“. Od papeže také zaznělo poděkování za tolik dobra vykonaného po celém světě.

„I když na dálku, chtěl bych vás povzbudit, abyste s důvěrou a nasazením prožívali tento čas naslouchání Duchu a synodálního rozlišování.“ Takto začíná poselství papeže Františka salesiánské kongregaci, která od 16. února do 12. dubna prožívá svou 29. generální kapitulu a zároveň 150. výročí první misijní výpravy Dona Boska do Argentiny.



Novému rektorovi přejeme vše nejlepší



Papež, který se zotavuje v Casa Santa Marta, vyjádřil lítost nad tím, že se nemůže setkat s účastníky kapituly, a ve svém dopise pozdravil nového generálního představeného P. Fabia Attarda, zvoleného letos 25. března, kterému popřál hodně zdaru v jeho práci. Při této příležitosti papež rovněž poděkoval kardinálu Ángelu Fernándezovi Artimeovi, rektorovi kongregace po dobu deseti let (2014-2024), „za službu, kterou v průběhu let prokázal institutu a nyní nabízí univerzální církvi“.



"Vášniví" a "vydaní"



František se pak pozastavil nad zvoleným mottem: „Salesiáni zapálení pro Ježíše Krista a odevzdaní mladým“. Je to krásný program, poznamenal, být zapálený a odevzdaný, nechat se plně vtáhnout Boží láskou a sloužit druhým, aniž by si člověk nechával něco pro sebe, tak jako to dělal ve své době váš zakladatel. Dnes se ve srovnání s minulostí „výzvy poněkud změnily“, ale, zdůrazňuje papež, „víra a nadšení zůstávají stejné, obohacené o nové dary, jako je dar interkulturality“.



Díky za dobro ve světě



V závěru svého poselství papež František poděkoval salesiánům za dobro vykonané ve světě a povzbudil je, aby „vytrvale pokračovali“. Prosí o modlitby za sebe a všechny kapituly i spolubratry roztroušené po pěti kontinentech svěřuje Panně Marii Pomocnici křesťanů, aby „vás vždy doprovázela“.