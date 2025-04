Papež na Svatopetrském náměstí: 'Šťastnou Květnou neděli a Svatý týden!'

Překvapivá návštěva papeže Františka na Svatopetrském náměstí na závěr oslav Květné neděle a Umučení Páně, kterým předsedal kardinál Sandri. Po pozdravu od oltáře se František zdržel asi deset minut a pozdravil se s přítomnými věřícími.

Lorena Leonardi - Vatikán



„Šťastnou Květnou neděli a šťastný Svatý týden!“. Tato slova pronesl papež František dnes, 13. dubna, od oltáře na Náměstí svatého Petra na závěr mše svaté na Květnou neděli. Papež promluvil a poté zůstal na náměstí asi deset minut a pozdravil se s věřícími. Je to další překvapivá vycházka papeže v rekonvalescenci, kterého přivítal jásající dav a sluneční paprsek, po minulé neděli, kdy byl přítomen na Jubileu nemocných a světa zdravotnictví, a po neplánovaných vycházkách 10. dubna do Vatikánské baziliky a včerejší vycházce do Santa Maria Maggiore, aby se pomodlil před ikonou Salus Populi Romani.