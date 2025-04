Svátky a dny strávené s rodiči a prarodiči mohou být okamžiky jedinečného štěstí, píše papež v měsíčníku Vatikánské baziliky - záběr z Květné neděle na Svatopetrském náměstí. (Vatican Media)

Papež: „Pomozme rodinám konkrétními opatřeními, aby sváteční dny trávily spolu"

Vatican News „Bylo by hezké, kdyby velké firmy mohly zavést bonusy umožňující sloučení rodiny, alespoň na vánoční a velikonoční svátky. Byl by to akt lidskosti a bratrství, k němuž je povolán i svět ekonomiky a podnikání“, píše papež František ze stránek „Piazza San Pietro“ („Svatopetrského náměstí“), měsíčníku řízeného otcem Enzem Fortunatem, který se zabývá aktuálními tématy, spiritualitou a kulturou. Papež jako každý měsíc odpovídá na jeden z dopisů, které mu byly adresovány. Jedná se o dopis sicilské matky dvou dětí, které pracují mimo tento jihoitalský region, a která považuje za nespravedlivé zdražování letenek a vlaků v době dovolených. Je to jev, který neumožňuje rodinná setkání o svátcích. Přečtěte si také 27/02/2025 Papež: „Nemáme slovo pro ty, kdo ztratí dítě" V měsíčníku „Piazza San Pietro“ František odpovídá na dopis Cinzie, římské matky, která přišla při autonehodě o 21letého syna. František v dopise cituje svatého Jana Pavla II: ... „V této měnící se době si mnoho mladých lidí, mnoho dětí našlo práci daleko od svých rodičů a nemohou s nimi trávit ani vánoční a velikonoční svátky. Někdy také tato vzdálenost rozvolňuje vztahy, vytváří nedorozumění a potíže,“ píše papež František ve své odpovědi. Papež vyzývá mladé lidi a rodiče, aby prožívali sváteční dny spolu, protože je přesvědčen, že „tyto svátky a dny strávené s rodiči a prarodiči mohou být okamžiky jedinečného štěstí. Stávají se vzpomínkami, které nám dodávají klid a radost na celý život, vrývají se do vzpomínek, kterých se můžeme držet v těch nejsložitějších a nejtěžších chvílích, vzpomínek, které vytvářejí důvěru a naději, protože nám ukazují, že dobro a láska jsou vždy možné a že existuje větší Láska, která na nás čeká a odpouští nám“. Příspěvky dubnového čísla Na stránkách měsíčníku „Svatopetrské náměstí“, v jeho dubnovém čísle s názvem „Velikonoce – od utrpení k naději“, dále vyniká rozsáhlá zpráva o Carlu Acutisovi, světci naší doby, který bude kanonizován 27. dubna. Doprovází ji rozhovor vatikanisty Paola Rodariho s jeho matkou Antonií Salzano, která ve svém synovi viděla duši určenou pro nebe. V obsáhlé reportáži vatikanisty Gianniho Cardinaleho nechybí ani důkladná analýza souběžně probíhajícího Jubilea mládeže. A pak vzpomínka na Jana Pavla II., „papeže, který změnil dějiny“, u příležitosti dvacátého výročí jeho úmrtí (2. dubna 2005) z pera vatikanisty Piera Schiavazziho. Měsíčník Svatopetrské náměstí se tentokrát soustředí na Velikonoce, Velikonoce a jejich poselství pokoje (příspěvek Piera Damossa), a církve, které trpí uprostřed války a zoufalství ve světě. Kardinál Mauro Gambetti pro list podepsal svůj úvodník „Ježíšovo vzkříšení. Zkušenost naděje, znovuzrození a naplnění lásky“. Ti, kdo se chtějí přihlásit k odběru měsíčníku „Svatopetrské náměstí“, tak mohou učinit na e-mailové adrese: abbonamenti@piazzasanpietro.va . Pro ty, kteří si jej nemohou dovolit zaplatit, bude předplatné zdarma. Přečtěte si také 22/01/2025 Papež: Usmíření je úkolem srdce František na stránkách měsíčníku „Piazza San Pietro“ odpovídá otci, který mu vypráví o své těžké zkušenosti s odloučením od manželky, a vybízí k vzájemnému respektu a milosrdné ...