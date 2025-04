Papež František ke slovenským poutníkům: Přitakání Bohu otevírá obzory pokoje

V poselství, které v pátek 4. dubna zaznělo ve Vatikánské bazilice u příležitosti slovenské národní jubilejní pouti, papež nabádá k naslouchání Duchu v synodálním stylu, bez obav z toho, co je nové.

Benedetta Capelli - Vatikán

„Rád bych byl přítomen mezi vámi a sdílel s vámi tuto chvíli víry a společenství“. Takto vyjádřil papež František svou lítost nad tím, že se nemohl zúčastnit slovenské národní jubilejní pouti, v poselství, které během dopolední mše v pátek 4. dubna ve Vatikánské bazilice přečetl mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a předseda Konference biskupů Slovenska. Mezi 4300 přítomnými poutníky byl také slovenský prezident Peter Pellegrini spolu s dalšími ministry a apoštolským nunciem na Slovensku, mons. Nicolou Girasolim.

Pouť Slováků do Vatikánské baziliky (Vatican Media)

Poutníci celým životem

„Vaše pouť,“ píše papež, „je konkrétním znamením touhy obnovit víru, posílit pouto s Petrovým nástupcem a vydat radostné svědectví o naději, která nezklame‘“ Naději, která se rodí z Krista a k jejímuž následování nás Jubileum vybízí, protože „nás vyzývá, abychom se stali poutníky v celém svém životě“ na cestě k věčnosti, která se skládá z etap zahrnujících cestu do Říma s průchodem Svatou branou a zastávkou u hrobů apoštolů a mučedníků. „Pro vás, slovenské sestry a bratři, je to trasa,“ dodal František, „která je součástí bohaté křesťanské tradice vaší země, zúrodněné svědectvím svatých Cyrila a Metoděje a mnoha dalších světců a světic, kteří ji po více než tisíc let zavlažovali Kristovým evangeliem.“

Mezi věřícími byl také slovenský prezident Pellegrini (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Upřímné ano

Papež připomněl, že „víra je poklad, který je třeba sdílet s radostí“, i když žijeme v těžkých časech, je to stále „příležitost k růstu v důvěře a odevzdanosti Bohu“. Proto se naše prosté a upřímné ano, stejně jako Mariino, může stát nástrojem v Božích rukou k uskutečnění něčeho velkého. „Říci ano,“ píše papež František, „dnes může otevřít nové obzory víry, naděje a pokoje, a to jak pro nás, tak pro ty, s nimiž se díky Bohu setkáme“.

Pouť Slováků do Vatikánské baziliky (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Nakonec papež vybízí k naslouchání Duchu synodálním stylem, „aniž bychom se báli nového, ale rozeznávali Boží iniciativu, která vždy překvapuje“. „Ať vás vede a ochraňuje Panna Maria, patronka Slovenska, kterou uctíváte zejména jako Pannu Marii Sedmibolestnou a která je právě pro své spojení s umučením svého Syna Matkou naděje“, uzavírá papež František.