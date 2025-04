Papež František a sestra Francesca, nečekané setkání s 94letou řeholnicí

Na pouti se skupinou z Neapole se sestra Francesca Battiloro, která žije v klášteře už 75 let, modlila v bazilice svatého Petra, když náhle uviděla papeže, který byl na cestě na náměstí: „Prosila jsem Boha o setkání s ním, ale zdálo se to nemožné. Ale on ho poslal, aby se setkal se mnou." Vtip papeže Bergoglia na adresu jeptišky, která mu podává ruku: „Ale vy jste jedna z neapolských jeptišek?“ s odkazem na láskyplné „napadení“ jeptišek v katedrále v roce 2015.

Salvatore Cernuzio - Vatikán



Sestra Francesca Battiloro se ve svých 94 letech, z nichž 75 strávila v klauzuře, dočkala největšího překvapení svého života. „Prosila jsem Boha: 'Chci se setkat s papežem'. A řekla jsem to jen Bohu! Nikomu jinému... Myslela jsem si, že je to nemožné, místo toho to byl papež, kdo se se mnou přišel setkat. Zdá se, že když ho o něco požádám, Hospodin mi to vždycky splní...“.



Řádová sestra přijela z Neapole, kde žije, do Říma s jediným přáním: zažít Jubileum nemocných. Do kláštera vstoupila v osmi letech a sliby složila v sedmnácti, v době, kdy byl její život kvůli střevní neprůchodnosti ve velkém ohrožení. Její příběh je uveden na titulní straně dubnového vydání L'Osservatore di Strada. A právě redakci L'Osservatore di Strada doručila řeholnice své přání jet do Říma. Ve spolupráci se Suverénním vojenským řádem maltézských rytířů, který se pohotově postaral o logistiku, byla doprovázena ke svatému Petru. Spolu s ní skupina přátel a příbuzných.



Na invalidním vozíku a se špatným zrakem chtěla sestra Francesca - rozená Rosaria, ale pojmenovaná po zakladateli řádu Navštívení Panny Marie Františku Saleském, světci, který ji podle jejích slov ve snu uzdravil - projít Svatou bránou baziliky. Vzhledem k jejímu křehkému stavu jí bylo umožněno prožít tento okamžik v soukromí, zatímco na náměstí byla sloužena mše svatá s 20 000 věřícími.



Papežovo překvapení



Sestra Francesca se modlila před hrobem apoštola, když náhle spatřila přicházet skupinu mužů v oblecích. Mezi nimi bylo další kolečkové křeslo, papežovo. František při svém prvním veřejném odchodu z Casa Santa Marta po hospitalizaci v nemocnici Gemelli kvůli oboustrannému zápalu plic přistoupil ke zpovědi, pomodlil se a prošel Svatou branou. Z baziliky zamířil ven a překvapivě pozdravil účastníky oslav jubilea. Nejspíš ani on nečekal, že najde malou skupinku klečící v kostele; ještě méně to čekala ona, sestra Francesca, i když se jí cosi pohnulo v srdci. „Prosila jsem o to Boha,“ řekla vatikánským médiím, která ji zastihla na telefonu během cesty zpět do Neapole.



Setkání papeže a sestry Francesky se skupinou, která ji doprovázela, v bazilice.

"Setkání dvou kočárů"



„Dva kočáry se setkaly. Jak krásné, jak krásné," opakuje. A s úsměvem vypráví, jak se chytila papežovy ruky a nemohla se od toho dojetí odtrhnout. A František, s nyní již vzpamatovávajícím se hlasem, ale se svým typickým ironickým vtipem, se jeptišky zeptá: „Ale vy jste jedna z těch známých jeptišek z Neapole?“. Vtip v narážce na nezapomenutelnou epizodu z doby přesně před deseti lety, kdy byl papež v katedrále během své návštěvy neapolské arcidiecéze v roce 2015 „napaden“ skupinou klauzurních jeptišek, které ho obklopily a objaly, zatímco kardinál Crescenzio Sepe je vyzýval k pořádku: „Sestry! Sestry!“



Sestra Francesca Battilorová k této skupině nepatřila, ale toho dne byla v katedrále a nemohla se s papežem zblízka pozdravit. Zato s jiným papežem, Janem Pavlem II. se setkala vícekrát, když navštívil klášter Galla Placidia v Římě, kam byla „zapůjčena“ jako ošetřovatelka. Nikdy se jí však nepodařilo zůstat s papežem asi deset minut tváří v tvář, jako tomu bylo dnes. „Jsem šťastná, a kdo by to byl čekal! Políbila jsem mu ruku a on vypadal také šťastně... Je to opravdu chvíle, kdy mi Bůh naslouchá i v maličkostech.



Modlitba za Františkovo zdraví



Po prosbě o setkání s papežem Františkem přednesla sestra Františka Bohu další prosbu: „Aby mě nechal zemřít v úkonu čisté lásky. Po tom toužím, po posledním setkání s Bohem. Chci odejít s Bohem, můj život je u konce“. To také vysvětlila papeži a ujistila ho o svých modlitbách za toto období rekonvalescence: „Řekla jsem mu: Vaše Svatosti, tolik se modlím, nabídla jsem svůj život Ježíši, abyste se uzdravil, a já místo toho odejdu...“ Usmál se. A já jsem šla šťastná domů. Opravdu jsem si to setkání přála... Velmi, velmi moc“.