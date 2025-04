Papež byl pochován v bazilice Santa Maria Maggiore

Pohřební průvod provázený 150 000 lidmi prošel centrem italského hlavního města a rakev s Františkovým tělem dorazila na místo, které bylo papeži velmi drahé díky jeho mariánské úctě. Na náměstí před bazilikou ho přivítala skupina chudých, poté následoval soukromý obřad uložení do hrobu.

Antonella Palermo – Řím

Rakev s papežem Františkem dorazila na vrch Eskvilin, do nejmenší ze čtyř papežských bazilik, jediné zasvěcené Panně Marii a nejstarší v západním křesťanství, místa, které papež velmi miloval. Dnešní jarní světlo zdůraznilo velkolepost tohoto posvátného místa, kam Jorge Mario Bergoglio zavítal celkem 126krát, aby vyjádřil svou oddanost Panně Marii před ikonou Salus Populi Romani.

Rakev s papežem Františkem dorazila na vrch Eskvilin (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Příjezd rakve do baziliky přivítali chudí lidé – bylo jich asi čtyřicet, rozestavili se po náměstí, každý drží bílou růži, a vzdávají hold svému „otci“. Jsou to chudí, bezdomovci, vězni, migranti. Obklopují rakev. Květiny sbírají čtyři děti, které vstupují společně s ceremoniáři do chrámu, kde začne soukromý pohřeb. Poutníci lemující náměstí tleskají a vzápětí se rozezní modlitba růžence. Zítra odpoledne sem přijde kardinálský sbor, aby oslavil druhé nešpory z neděle Božího milosrdenství. Zde papež František vstoupil do svého „domova“.

Soukromý obřad uložení do hrobu (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Chrám, ve kterém v noci na Štědrý den roku 1538 sloužil první mši svatou svatý Ignác z Loyoly, zakladatel Tovaryšstva Ježíšova, přivítal jezuitského papeže, který zde podle své poslední vůle bude spočívat jako první papež za více než 120 let, který se rozhodl být pohřben mimo Vatikán. František bude osmým papežem pohřbeným zde, vedle Honoria III., papeže, který dal františkánům jejich řeholní pravidla. Bude uložen do hrobky v levé lodi baziliky, mezi Paulínskou kaplí a kaplí Sforziů.

Soukromý obřad uložení do hrobu (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Podle tiskového střediska Svatého stolce ve 13 hodin začal obřad uložení rakve do hrobu. Obřad se konal podle předpisů Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, předsedal mu kardinál komoří za přítomnosti osob uvedených v příslušném oznámení Úřadu pro papežské bohoslužby a rodinných příslušníků zesnulého papeže a skončil ve 13:30.