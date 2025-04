Modleme se, aby užívání nových technologií nenahradilo lidské vztahy, vyzývá papež v dubnu

Zveřejňujeme český překlad papežových slov, jimiž doprovodil video k dubnovému modlitebnímu úmyslu, šířenému Celosvětovou sítí modlitby s papežem (Apoštolátem modlitby). Papež František tentokrát vybízí k modlitbě za to, aby „užívání nových technologií nenahradilo lidské vztahy, ale respektovalo důstojnost osoby a napomáhalo čelit krizím naší doby“.

PAPEŽ FRANTIŠEK

Jak by mne těšilo, kdybychom se méně dívali na displeje a obrazovky a více si hleděli do očí.

Pokud trávíme více času před mobilem než s lidmi, něco tu nehraje. Displej nám dává zapomenout na to, že za ním stojí skuteční lidé, kteří dýchají, smějí se a pláčou.

Je pravda, že technologie je ovocem inteligence, kterou nás Bůh obdaroval, avšak je nutno ji dobře používat. Nemůže upřednostnit pouze několik lidí, zatímco ostatní zůstanou vyřazeni.

Co tedy máme dělat? Užívat technologii k tomu, aby spojovala a nerozdělovala. Užívat ji k pomoci chudým lidem, ke zlepšení života nemocných a lidí s postižením. Užívat technologii k péči o společným domov a k tomu, abychom se setkávali jako bratři a sestry.

Když se totiž podíváme jeden druhému do očí, objevíme to, co má doopravdy cenu: jsme bratři a sestry, děti téhož Otce.

Modleme se, aby užívání nových technologií nenahradilo lidské vztahy, ale respektovalo důstojnost osoby a napomáhalo čelit krizím naší doby.