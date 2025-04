Generální tajemník OSN připomněl papeže Františka

Během zvláštní vzpomínkové akce na počest papeže Františka, která se konala v úterý v sídle OSN v New Yorku, generální tajemník OSN Antonio Guterres ocenil zesnulého papeže za to, že byl vždy „hlasem míru ve světě války“, připomínal nám naše morální povinnosti a byl neustálým „poslem naděje“.

Deborah Castellano Lubov, Vatikán



Po smrti papeže Františka na Velikonoční pondělí 21. dubna mu Organizace spojených národů vzdala zvláštní hold.

V úterý 29. dubna v New Yorku promluvil generální tajemník OSN Antonio Guterres před Valným shromážděním, kde ocenil papeže Františka a připomněl jeho vliv na svět.



„Jeho Svatost papež František byl mužem víry a stavitelem mostů mezi všemi náboženstvími,„ řekl a dodal: „Byl obhájcem nejvíce marginalizovaných lidí.“

Guterres dále zdůraznil, že zesnulý papež „byl hlasem společenství ve světě rozdělení,“ „hlasem milosrdenství ve světě krutosti“ a „hlasem míru ve světě války.“

Hlas míru ve světě války



Zesnulý papež František, jak poznamenal generální tajemník OSN, hovořil o „ideálu naší organizace, kterým je ‚jednota lidské rodiny, harmonie, práce nejen pro mír, ale v míru, práce nejen pro spravedlnost, ale v duchu spravedlnosti‘“.

V této souvislosti uvedl, že jménem rodiny OSN vyjadřuje nejhlubší soustrast katolické komunitě a mnoha dalším lidem po celém světě, „kteří truchlí nad touto obrovskou ztrátou“.



Antonio Guterres vzpomíná na zesnulého papeže Františka v sídle OSN

Dále připomněl, že papež František stál v čele katolické církve dvanáct let, ale předtím sloužil desítky let a konal dobré skutky, často pomáhal chudým v slumech Buenos Aires.

Víra pro čin a změnu

„Tyto rané zkušenosti,“ zdůraznil, “posílily jeho přesvědčení, že víra musí být hnacím motorem činu a změny.“



Guterres dále připomněl, že papež František byl „nezastavitelným hlasem sociální spravedlnosti a rovnosti“ a že jeho encyklika z roku 2020 Fratelli Tutti jasně poukázala na souvislost mezi chamtivostí a chudobou, hladem, nerovností a utrpením.

„Zatímco odsuzoval nerovnost, která charakterizuje naši globalizovanou ekonomiku,„ obdivoval generální tajemník OSN, „varoval také před tím, co nazval 'globalizací lhostejnosti'.“



Zastánce migrantů a uprchlíků

Guterres se zvláštním způsobem vzpomněl na jeho první oficiální návštěvu jako papeže na středomořském ostrově Lampedusa v roce 2013, „aby upozornil svět na zoufalou situaci žadatelů o azyl a migrantů“.



Generální tajemník OSN připomněl, že papež František tehdy „varoval před ‚kulturou pohodlí, která nás nutí myslet jen na sebe a činí nás necitlivými k volání jiných lidí‘“.

Guterres dále připomněl, že papež František při loňském Světovém dni uprchlíků „vyzval všechny země, aby přijímaly, podporovaly, doprovázely a integrovaly ty, kteří klepou na naše dveře“.

Lidskost a pokora



Vzpomínaje na své první setkání s zesnulým Svatým otcem jako generální tajemník OSN ve Vatikánu v roce 2019, řekl: „Zaujala mě jeho lidskost a pokora.“

„Vždy viděl výzvy očima těch, kteří žijí na okraji společnosti,“ poznamenal.



Guterres ho navíc ocenil jako „poutníka za mír“, který se odvážil do válkou zmítaných zemí po celém světě, od Iráku přes Jižní Súdán až po Demokratickou republiku Kongo a další, kde odsuzoval krveprolití a násilí a usiloval o usmíření. Říkal: „Nikdy nesmíme odvrátit zrak od nespravedlnosti a nerovnosti ani zavírat oči před těmi, kteří trpí konflikty nebo násilím.“

Obrana nevinných a trpících



Antonio Guterres zdůraznil, že papež František „se s přesvědčením postavil za nevinné lidi uvnitř válečných zón, jako je Ukrajina a Gaza“, a to nejen „prostřednictvím své globální platformy, ale také mnohem osobnějším a hlubším způsobem“, včetně pravidelných telefonátů do farnosti Svaté rodiny v Gaze.



„Jak řekl někdo z této farnosti, 'ptal se nás, jak se máme, co jsme jedli, jestli máme čistou vodu, jestli je někdo zraněný. Nikdy to nebylo diplomatické ani z povinnosti... ale byly to otázky, které by položil otec'“, poznamenal.



Generální tajemník OSN zvláště vzpomněl, jak i při svém posledním veřejném vystoupení na Velikonoční neděli papež František rozhodně vyzval k ukončení konfliktů.

Morální povinnost jednat

Antonio Guterres zdůraznil, jak papež František ztělesňoval volání po spravedlnosti pro národy a pro planetu a že díky své encyklice Laudato si' z roku 2015 přispěl k přijetí Pařížské dohody, když vyzval vedoucí představitele, aby chránili náš společný domov.



„Zdůraznil jasnou souvislost mezi zhoršováním životního prostředí a zhoršováním lidských životních podmínek,“ řekl a dodal: “Papež František chápal, že ti, kteří nejméně přispěli ke klimatické krizi, trpí jejími nejzávažnějšími důsledky, a že máme duchovní a morální povinnost jednat.“

Posel naděje

V dnešním světě rozdělení a neshod je podle něj obzvláště významné, že papež František vyhlásil rok 2025 Rokem naděje.



Guterres vzpomněl na zesnulého papeže jako na „posla naděje“ a řekl: „Nyní je na nás všech, abychom tuto naději nesli dál.“

„Zatímco truchlíme nad smrtí papeže Františka,“ uzavřel generální tajemník OSN Antonio Guterres, „obnovme svůj závazek k míru, lidské důstojnosti a sociální spravedlnosti – k věcem, kterým věnoval každý okamžik svého mimořádného života.“