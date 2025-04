Františkův pontifikát: Dvanáct let nových cest, procesů a otevřených dveří

Po oznámení jeho úmrtí na Velikonoční pondělí nabízíme přehled nejdůležitějších událostí pontifikátu papeže Františka, jeho cest, reforem, spisů, práce pro mír a pomoci chudým a migrantům, inspirované bratrstvím a inovacemi.

Papež František se stal prvním v mnoha ohledech. Prvním jezuitským papežem, prvním papežem z Latinské Ameriky, prvním, který si zvolil jméno František, prvním, který byl zvolen ještě za života svého předchůdce, prvním, který žije mimo Apoštolský palác, prvním, který navštívil země, kam se papež nikdy předtím nedostal - od Iráku po Korsiku -, prvním, který podepsal deklaraci o lidském bratrství s jednou z nejvyšších náboženských autorit muslimského světa.



Byl také prvním papežem, který zřídil Radu kardinálů pro řízení církve, přidělil zodpovědné role ženám a laikům v kurii, inicioval synodu, která poprvé zahrnovala celosvětovou konzultaci s Božím lidem, zrušil papežské tajemství pro případy sexuálního zneužívání a oficiálně odstranil trest smrti z Katechismu katolické církve.



Vedl církev v době poznamenané mnoha malými i velkými válkami, které se vedly „po částech“ na různých kontinentech. Říkal, že válka je „vždycky porážka“, což opakoval ve více než 300 výzvách, i když se mu hlas zadrhával, ve stovkách svých veřejných prohlášení po vypuknutí násilí na Ukrajině a na Blízkém východě.



Nové cesty a procesy



Papež František, rodným jménem Jorge Mario Bergoglio, by zároveň pravděpodobně nechtěl, aby byl pojem „první“ spojován s jeho pontifikátem, který se během těchto 12 let nezaměřoval na dosahování milníků nebo překonávání rekordů, ale na zahajování „procesů“.



Probíhajících procesů, dokončených procesů nebo vzdálených procesů, které budou pravděpodobně nevyhnutelné i pro toho, kdo nastoupí po něm jako Petrův nástupce. Znamenaly akce vytvářející „nové procesy“ ve společnosti a církvi - jak napsal v „cestovní mapě“ svého pontifikátu Evangelii gaudium - vždy v perspektivě setkání, výměny a kolegiality.



Z končin země



„A nyní se vydáváme na tuto cestu: Biskup a lid,“ byla první slova, která zazněla z centrální lodžie baziliky svatého Petra v pozdním večeru 13. března 2013 k davu, který zaplnil Svatopetrské náměstí, jež bylo měsíc pod drobnohledem po rezignaci Benedikta XVI.



K tomuto davu se nově zvolený 76letý papež, vybraný kardinály voliteli „z konce světa“, obrátil s prosbou o požehnání. Chtěl s lidem pronést Zdrávas Maria, přičemž se potýkal s italštinou, kterou vzhledem ke svým vzácným návštěvám Říma nemluvil pravidelně.



Následující den si přál pozdravit lid zblízka při návštěvě vatikánského kostela svaté Anny. Poté se vydal autem do Baziliky Panny Marie Větší, kde navštívil kapli s ikonou Panny Marie Salus Populi Romani, ochránkyně římského lidu.



V návštěvách tamní baziliky pokračoval po celou dobu svého pontifikátu, aby se zde modlil a vyjádřil svou vděčnost při každém důležitém okamžiku. A také právě zde papež František vyjádřil své přání být pohřben.



Pastýř mezi lidmi



Svou blízkost lidem, která je dědictvím jeho argentinského působení, dával papež František v následujících letech najevo mnoha způsoby: návštěvami vatikánských zaměstnanců v jejich kancelářích, pátky milosrdenství během Jubilea 2016 v místech marginalizace a vyloučení, mšemi na Zelený čtvrtek slouženými ve věznicích, domovech důchodců a přijímacích střediscích, dlouhou okružní cestou po farnostech na římských předměstích a nečekanými návštěvami a telefonáty lidem všech stavů.



Prokázal to při každé své apoštolské cestě, počínaje první cestou do Brazílie v roce 2013, cestou, kterou zdědil po papeži Benediktovi a kde obraz papamobilu, který uvízl v davu, znamenal klíčový památný moment.



První papež, který navštívil Irák



Papež František uskutečnil 47 zahraničních poutí v reakci na pozvání při různých událostech a oslavách, na zvláštní pozvání úřadů nebo aby splnil své dávné přání, jak prozradil během zpátečního letu z Iráku v roce 2021 v době pandemie Covidu.



V zemi strávil tři dny uprostřed všeobecných obav o bezpečnost. Navštívil Bagdád, Ur, Erbil, Mosul a Qaraqosh, které stále nesou viditelné jizvy terorismu, s krvavými skvrnami na zdech a stany vysídlených lidí podél cest.



Mnozí mu návštěvu nedoporučovali kvůli zdravotním obavám a riziku teroristických útoků, ale on na ní trval. Byla to „nejkrásnější“ cesta, jak vždy říkal sám papež František. Byl prvním papežem, který vkročil do země Abrahámovy, kam se Jan Pavel II. nedostal, a který se setkal s šíitským náboženským vůdcem Al-Sistáním.



Svatá brána v Bangui a nejdelší cesta po jihovýchodní Asii a Oceánii



Jeho odhodlání navštívit Irák bylo stejné jako odhodlání, které ho v roce 2015 přivedlo do Bangui, hlavního města Středoafrické republiky, zpustošeného dlouholetou občanskou válkou, po níž i během návštěvy zůstávala na ulicích mrtvá těla.



V této africké zemi, kam se podle svých slov chtěl vydat, i kdyby to znamenalo „vyskočit z letadla“, František dojemným obřadem otevřel Svatou bránu Jubilea milosrdenství , což znamenalo první zahájení Svatého roku nikoli v Římě, ale v jednom z nejchudších regionů světa.



Stejné odhodlání vedlo také k rozhodnutí podniknout v 87 letech nejdelší cestu svého pontifikátu v září 2024: Indonésie, Papua-Nová Guinea, Východní Timor a Singapur. Během dvou týdnů papež procestoval dva kontinenty, čtyři časová pásma a čtyři různé světy, přičemž každý z nich představoval klíčová témata papežského magisteria: bratrství a mezináboženský dialog, periferie a klimatická nouze, smíření a víra, bohatství a rozvoj ve službě chudým.



Od Lampedusy po Džubu



Mezi apoštolskými cestami a pastoračními návštěvami nelze opomenout první cestu mimo Řím na malý ostrov Lampedusa, místo mnoha tragédií migrantů, kde do Středozemního moře, „hřbitova pod širým nebem“, vhodil věnec květin. Tuto otázku znovu nastolil při dvou cestách na řecký ostrov Lesbos (2016 a 2021) při návštěvách kontejnerů a stanů, v nichž jsou ubytováni uprchlíci.



K dalším pamětihodným apoštolským cestám patřila cesta do Svaté země (2014), do Švédska, do Lundu (2016) k 500. výročí luteránské reformace, do Kanady (2022) s jeho omluvou obyvatelům původních národů za zneužívání, kterého se v minulosti dopouštěly církví provozované rezidenční školy.



A pak přišla jeho apoštolská cesta do Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu (2023), o kterou se podělil společně s anglikánským arcibiskupem z Canterbury Justinem Welbym a moderátorem Valného shromáždění Skotské církve Ianem Greenshieldsem, aby zdůraznil ekumenickou touhu uzdravit rány národa.



Tytéž rány, o jejichž zahojení požádal jihosúdánské vedoucí představitele, když je pozval na dvoudenní rekolekce do Santa Marty, které zakončil dojemným gestem políbení jejich nohou.



Jeho návštěva Kuby a Spojených států v roce 2015 vedla k obnovení diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.



Papež František na této historické události pracoval několik měsíců a zaslal dopisy americkému prezidentovi Baracku Obamovi i kubánskému Raúlu Castrovi, aby je vyzval k „zahájení nové etapy“. Sám prezident Obama mu za toto úsilí veřejně poděkoval.



V Havaně se papež František setkal také s patriarchou Kirillem a podepsali společné prohlášení o realizaci „ekumenismu lásky“, tedy závazku křesťanů k bratrštějšímu světu. Tento závazek se stal tragicky aktuálním o několik let později, kdy v srdci Evropy vypukla válka.



Podpis dokumentu o lidském bratrství v Abú Zabí



V roce 2019 papež František odcestoval do Abú Zabí (SAE), kde společně s velkým imámem al-Tayebem podepsal Dokument o lidském bratrství, který představuje vyvrcholení vztahů se sunnitskou univerzitou Al-Azharand a základní kámen křesťansko-muslimského dialogu, který je nyní začleněn i do řady dalších dokumentů.



Encykliky



Dialogy a gesta učiněná během těchto cest se promítla do jeho spisů. Během svého pontifikátu napsal čtyři encykliky, z nichž první byla „Lumen fidei“ na téma víry, kterou napsal společně s papežem Benediktem XVI.



Na encykliku navázal v roce 2015 listem Laudato si', prosbou za Zemi, v níž vyzývá ke „změně kurzu“ našeho „společného domova“ devastovaného klimatickými změnami a vykořisťováním a naléhá na opatření k vymýcení chudoby a zajištění spravedlivého přístupu ke zdrojům planety.



Třetí encyklika, Fratelli Tutti, základní kámen jeho magisteria po dokumentu z Abú Zabí, byla proroctvím o bratrství jako jediné cestě pro budoucnost lidstva.



A konečně v roce 2024 vydal „Dilexit Nos“, v němž se vrátil k tradici a aktuálnímu významu „lidské a božské lásky Srdce Ježíšova“ a vyslal poselství světu, který jako by ztratil srdce.



Apoštolské exhortace a Motu proprio



Papež František napsal sedm apoštolských exhortací, počínaje Evangelii gaudium v roce 2013 a konče „C'est la Confiance“ vydanou v roce 2023 u příležitosti 150. výročí narození Terezie z Lisieux.



Mezitím vydal tři postsynodální exhortace - Amoris Laetitia (synoda o rodině), Christus Vivit (synoda o mládeži), Querida Amazonia (synoda o panamském regionu) -, Gaudete et Exsultate o výzvě ke svatosti v současném světě a nakonec Laudate Deum, navazující na Laudato si', aby dokončil výzvu k reakci na Matku Zemi před dosažením „bodu zlomu“.



Papež František také podepsal téměř šedesát listů „Motu proprio“, jejichž cílem je rekonfigurace struktur Římské kurie a území Římské diecéze, úprava kanonického práva a vatikánského soudního systému, vydání přísnějších norem a postupů pro boj proti zneužívání dětí a zranitelných osob v církvi.



Mezi nimi byl i dokument „Vos Estis Lux Mundi“, který zahrnoval doporučení a návrhy vzešlé z vatikánského summitu o ochraně nezletilých, který se konal v únoru 2019. Tento přelomový summit byl vyvrcholením úsilí církve v boji proti pedofilii a zneužívání ze strany duchovních, a to nejen sexuálnímu, a výrazem touhy církve jednat pravdivě a transparentně kajícně.



Papež František prostřednictvím dokumentu „Vos estis lux mundi“ zavedl nové postupy pro oznamování zneužívání a zavedl koncept odpovědnosti, který zajišťuje, že biskupové a řeholní představení ponesou odpovědnost za své činy.



Reforma Římské kurie



Církevní reforma byla ústředním tématem celého jeho pontifikátu. Vzal si k srdci doporučení kardinálů z kongregací před konkláve, kteří žádali, aby budoucí papež restrukturalizoval Římskou kurii a zejména vatikánské finance, které byly po léta předmětem skandálů.



Papež František ihned po svém zvolení zřídil Radu kardinálů C9 (z níž se později s obměnou členů staly C6 a C8), malý „kabinet“, který mu měl pomáhat při řízení univerzální církve a pracovat na reformě kurie.



Slučování oddělení a další změny v názvech a organizačních strukturách odrážely tuto probíhající práci, která vyvrcholila vydáním apoštolské konstituce Praedicate Evangelium v roce 2022.



Mezi nejvýznamnější novinky, které tento netrpělivě očekávaný dokument zavedl, patřilo zřízení nového Dikasteria pro evangelizaci, v jehož čele stojí přímo papež, a zapojení laiků „do vedoucích a odpovědných funkcí“.



Součástí této vlny změn bylo také jmenování prvního laika, Dr. Paola Ruffiniho, do čela Dikasteria pro komunikaci, jmenování první ženy prefektkou Dikasteria pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, sestry Simony Brambilla, a první ženy guvernérkou Vatikánu, sestry Raffaelly Petrini.



Ženy v církvi



Role žen v církvi a společnosti byla pro papeže Františka skutečně důležitým tématem. Zesnulý papež svěřoval ženám důležité vedoucí role více než kterýkoli předchozí papež, zřídil dvě komise pro studium žen-jáhenek a neustále připomínal církvi ženskou „genialitu“ a její mateřský rozměr. Za jednací stoly synody o synodalitě posadil vedle kardinálů a biskupů i řeholnice, misionářky, profesorky a teoložky a poprvé jim udělil hlasovací právo.



„Všichni, všichni, všichni“



Klíčovým znakem jeho pontifikátu byl důraz na „otevřenost“, i když ne v podobě dramatického odtržení od tradice nebo radikálního skoku vpřed. Místo toho se jeho přístup soustředil na zahájení inkluzivních procesů v církvi.



Tento duch otevřenosti se projevil v několika významných pastoračních rozhodnutích a iniciativách. Jedním z takových příkladů byl inkluzivnější přístup k rozvedeným a znovu sezdaným osobám, zejména pokud jde o jejich přístup ke svátostem. Místo toho, aby byla eucharistie vnímána pouze jako "pokrm pro dokonalé", byla znovu pojata jako "lék pro hříšníky", což ztělesňuje soucitnější a restorativní teologický postoj.



Tato inkluzivní vize se dále rozšířila, zejména ve vyvíjejícím se přístupu církve k osobám LGBTQ+. Byla vydána jasná výzva k pastorační blízkosti a přijetí, zakotvená v přesvědčení, že v církvi je místo pro "všechny, všechny, všechny", jak často opakoval.



Stejná myšlenka inspirovala jeho neochvějné úsilí o podporu mezináboženského a ekumenického dialogu i snahu o smíření a vzájemné porozumění mezi křesťanskými denominacemi a jinými náboženstvími. Toto úsilí bylo často rámováno optikou „ekumenismu krve“, uznávajícího společné utrpení a mučednictví napříč tradicemi, které sloužilo jako sjednocující síla proti staletým předsudkům a rozdělení.



Také jeho zaměření na Čínu, s prozatímní dohodou o jmenování biskupů, podepsanou v roce 2019 a třikrát obnovenou, znamenalo navzdory komplikacím a výzvám důležité kroky v dialogu s „ušlechtilým národem“, který si dlouho přál navštívit.



Misijní a synodální témata



Téma misie neboli „misionářské“ práce bylo pro pontifikát papeže Františka ústřední. Často vyzýval k „synodalitě“, což je termín, který rezonoval po celých těchto dvanáct let. Synodalitě věnoval dvě synodální zasedání (2023 a 2024), na nichž obnovil strukturu a funkci synodálního shromáždění, uvědomil si nutnost začít synodální cestu „zdola“ a po zasedáních zřídil deset studijních skupin, které se zabývaly doktrinálními, teologickými a pastoračními tématy.



Chudí a migranti



Pontifikát papeže Františka si budeme pamatovat pro několik klíčových slov, která vystihují celou církevní, politickou a sociální realitu: „kultura zavržení“, „globalizace lhostejnosti“, „chudá církev pro chudé“, „vycházející církev“, „pastýři s vůní ovcí“, „globální etika solidarity“.



Jeho stálá starost o chudé a marginalizované ho vedla k tomu, že v roce 2017 zavedl zvláštní Den pro chudé, v jehož rámci pořádal v aule Pavla VI. zvláštní obědy s bezdomovci.



Zesnulý papež se odvážně vyjádřil k fenoménu migrace čtyřmi slovesy „přijímat, chránit, podporovat a integrovat“ a poskytl zásady pro řešení toho, co označil za „jednu z největších tragédií tohoto století“.



Závazek k míru



Ukončení válek bylo stálým zájmem, který řešil vášnivými výzvami k míru, dopisy nunciům a obyvatelstvu postiženému násilím a útěchou poskytovanou prostřednictvím videohovorů - zejména každodenních telefonátů do farnosti Svaté rodiny v Gaze - nebo misií, které svěřil kardinálům, a zasíláním nezbytného zboží. „Nikdy jsem si nemyslel, že budu papežem v době války,“ svěřil se ve svém prvním a jediném podcastu pro vatikánská média při příležitosti výročí svého zvolení. Jeho poselství bylo jasné probíhající konflikty v Evropě, na Blízkém východě a v Africe lze vyřešit pouze zprostředkováním „čestných kompromisů“ pro všechny strany.



Mír byl cílem, za který papež František neustále žádal o modlitby. Vyhlásil dny půstu a modliteb za Sýrii, Libanon, Afghánistán, Jižní Súdán, , Demokratickou republiku Kongo a Svatou zemi, do nichž se zapojili věřící po celém světě.



V roce 2022 zasvětil Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Zorganizoval historické okamžiky, jako bylo zasazení olivovníku ve Vatikánských zahradách 8. června 2014 za účasti prezidentů Izraele a Palestiny, Šimona Perese a Mahmúda Abbáse.



Podnikal také netradiční iniciativy za mír, jako když den po svržení první bomby Rusy na Kyjev navštívil ruského velvyslance ve Vatikánu Alexandra Avdějeva a snažil se zahájit dialog s prezidentem Putinem a nabídnout mu zprostředkování.



Papež František opakovaně vyzval světové lídry k dialogu a práci pro mír s tím, že každý se bude před Bohem zodpovídat za slzy prolité mezi lidmi. Odsoudil kvetoucí obchod se zbraněmi a navrhl využít vojenské výdaje pro celosvětový fond na boj proti hladu. Vyzýval k budování mostů místo zdí a nabádal k upřednostnění společného dobra před vojenskými strategiemi, přičemž za tato slova někdy čelil kritice a nesprávné interpretaci.



Inovace



V průběhu let se kritika na jeho adresu objevovala často a papež František na ni reagoval s humorem, což je podle jeho slov postoj, který nás může „přitáhnout k Boží milosti“.



Jeho jedinečný pastorační styl, odkládání protokolů a starých zvyklostí, dokonce i volba jiného sídla ve Vatikánu a zrušení tradiční papežské letní dovolené v Castel Gandolfo, mnohé přiváděl v pochybnosti a překvapoval.



Často vystupoval v živých internetových přenosech a televizních pořadech, jako kanál pro okamžitá a široce čitelná sdělení používal účet na Twitteru @Pontifex v devíti jazycích.



Těžké chvíle a zdravotní problémy



Během těchto rušných let došlo i na těžké chvíle, včetně soudních procesů - dlouhého a složitého případu týkajícího se správy finančních prostředků Svatého stolce - skandálu Vatileaks 2, případů zneužívání a korupce a vydání kontroverzní knihy o Vatikánu.



Potýkal se také se zdravotními problémy - v letech 2021 a 2023 podstoupil operace v nemocnici Gemelli, v roce 2023 byl hospitalizován kvůli respiračním komplikacím, následovala častá nachlazení, chřipky a bolesti kolen, které v posledních letech vyžadovaly používání invalidního vozíku.



Statistické údaje



Navzdory obtížím intenzivní aktivita papeže Františka a jeho přítomnost na akcích nikdy nepolevila. Tuto skutečnost ilustrují některé statistické údaje: více než 500 generálních audiencí, deset konzistoří pro ustanovení 163 nových kardinálů, které vytvořily univerzální charakter církevní reality; více než 900 kanonizací (včetně tří předchůdců: Jana XXIII, Jana Pavla II, Pavla VI); mimořádné roky, jako jsou roky zasvěceného života (2015-2016), svatého Josefa (2020-2021) a rodiny (2021-2022); a čtyři Světové dny mládeže: Rio de Janeiro, Krakov, Panama, Lisabon. Dvě jubilea: mimořádné Jubileum milosrdenství v roce 2016 a řádné v roce 2025, které probíhá na téma „Poutníci naděje“.



Statio Orbis během pandemie Covidu



Papež František se snažil o blízkost s veřejností i prostřednictvím rozhovorů, knih, předmluv a autobiografií, ale snad jedním z nejdojemnějších projevů této blízkosti je obraz, jak 27. března 2020 během Statio Orbis kulhá sám v dešti na prázdném Svatopetrském náměstí.