Poslední hodiny papeže Františka a poděkování za návrat na náměstí

Mezi papežovými posledními slovy bylo i poděkování jeho osobnímu zdravotnímu asistentovi Massimilianu Strappettimu za to, že ho v neděli po Urbi et Orbi povzbudil k poslední jízdě v papamobilu: "Děkuji vám, že jste mě přivezli zpět na náměstí." Odpolední odpočinek, klidná večeře, pak za svítání nevolnost, kóma, smrt, den poté, co se po tak dlouhé době rozloučil se světem.

Salvatore Cernuzio - Vatikán

„Děkuji, že jste mě přivedli zpět na náměstí“. Mezi posledními slovy papeže Františka bylo poděkování těm, kteří na něj v době nemoci, ale i dlouho předtím, nepřetržitě dohlíželi: Massimilianu Strappettimu, ošetřovateli, který mu - jak jednou řekl - zachránil život tím, že mu navrhl operaci tlustého střeva, a kterého papež později v roce 2022 jmenoval svým osobním zdravotním asistentem. Strappetti byl po jeho boku po celých 38 dní hospitalizace na Poliklinice Gemelli a nepřetržitě během rekonvalescence v Casa Santa Marta a byl s papežem i o Velikonoční neděli během Urbi et Orbi. Den předtím se vydali do baziliky svatého Petra.

V objetí davu

A po tomto okamžiku, v neděli na balkoně Vatikánské baziliky, kdy se z původních 35 000 věřících stalo již 50 000, chtěl papež učinit poslední významné překvapení tím, že se vydal na Svatopetrské náměstí na projížďku v papamobilu. Ne bez mírných počátečních obav: „Myslíte, že to zvládnu?“ zeptal se Strappettiho, který ho uklidnil. Následovalo přijetí davem a zejména dětmi: první jízda po opuštění nemocnice, poslední v jeho životě.

Unavený, ale šťastný papež poděkoval svému osobnímu zdravotnímu asistentovi: „Děkuji vám, že jste mě přivezli zpátky na náměstí". Slova, která odhalují potřebu argentinského papeže - který učinil z přímého kontaktu s lidmi charakteristický rys svého pontifikátu - vrátit se mezi lidi. Poslední veřejné vystoupení papeže Františka Poslední hodiny

Odpoledne pak František odpočíval a v klidu povečeřel. Kolem půl šesté ráno se objevily první příznaky nevolnosti, přičemž pohotově zasáhli ti, kteří o něj pečovali. O více než hodinu později, poté co znamením ruky pozdravil Strappettiho, ležíc na posteli ve svém bytě ve druhém patře Casa Santa Marta, upadl papež do kómatu. Netrpěl, vše se odehrálo rychle, říkají ti, kdo byli v posledních chvílích vedle něj.

Diskrétní smrt, téměř náhlá, bez dlouhého čekání a přílišného povyku. Smrt, která přišla den po Velikonocích, den poté, co požehnal městu a světu, den poté, co po dlouhé době opět objal lid. Lid, kterému od prvních okamžiků svého zvolení 13. března 2013 sliboval, že půjdou „společnou cestou“.