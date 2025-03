Papež se zotavuje v Domě svaté Marty: koncelebruje v kapli a pokračuje v léčbě

Tiskové středisko Svatého stolce informovalo o rekonvalescenci papeže Františka v jeho vatikánské rezidenci. Papež František pokračuje ve farmakologické terapii, respirační a motorické fyzioterapii, v současné době nepřijímá návštěvy a není rozhodnuto o programu na příští týdny.

Salvatore Cernuzio – Vatikán

Papežova rekonvalescence, která by mohla a měla trvat „dva měsíce“ podle vyjádření lékařů Sergia Alfieriho a Luigiho Carboneho, kteří vystoupili na tiskové konferenci v nemocnici Gemelli minulou sobotu, 22. března, pokračuje podáváním léků, motorickou a respirační fyzioterapií (která slouží zejména k obnově hlasu), chvílemi osobní modlitby a koncelebrací mše v kapli Domu svaté Marty.

Tiskové středisko Svatého stolce v úterý 25. března poskytlo na brífinku s akreditovanými novináři aktuální informace a podrobnosti o zdravotním stavu papeže, který byl minulou neděli po 38 dnech propuštěn z římské nemocnice, kde byl hospitalizován kvůli oboustrannému zápalu plic. Papež František se po vystoupení na malém balkoně kliniky, kde pozdravil tři tisíce lidí shromážděných na prostranství před nemocnicí, a krátké zastávce v bazilice Santa Maria Maggiore vrátil do svého vatikánského domova Domus Sanctae Marthae a tam zahájil období rekonvalescence a odpočinku.

Terapie, fyzioterapie, kyslíková terapie

„Nyní probíhá jeho rekonvalescence způsobem, který lékaři popsali v sobotu,“ vysvětluje Tiskové středisko Svatého stolce. Lékaři Alfieri a Carbone (respektive vedoucí týmu, který papeže sledoval během jeho pobytu v nemocnici, a ošetřující lékař Svatého otce) vysvětlili, že papež bude muset pokračovat ve farmakologické léčbě „ještě dlouho a perorálně“ a v celodenní pohybové a dechové fyzioterapii (stejné, jakou podstupoval během pobytu v nemocnici Gemelli), dále pak bylo doporučeno, aby se v té době vyhýbal setkáním, a to jak individuálním, tak skupinovým. V Domě svaté Marty je přítomna 24hodinová asistence k zajištění papežových „potřeb“, počínaje kyslíkem, a zásahu v případě jakýchkoli mimořádných událostí. Tuto službu zajišťuje Ředitelství zdravotnictví a hygieny Vatikánského městského státu.

U papeže je stále přítomen lékařský tým. Podávání kyslíku pokračuje stejným způsobem, jaký byl oznámen v posledních dnech jeho hospitalizace: tedy v noci vysokoprůtoková oxygenace nosními kanylami, která pokračuje i během dne, ale s postupným snižováním.

Mše a pracovní činnost

Stejně jako již v nemocnici Gemelli, kdy koncelebroval mši svatou v kapli v desátém patře, i v Domu sv. Marty se papež odebral do malé kaple ve druhém patře, aby zde koncelebroval. Papež František také pokračuje ve své práci v podobě popsané v minulých dnech. Právě dnes polední bulletin Tiskového střediska Svatého stolce oznámil jmenování apoštolského nuncia v Bělorusku, monsignora Ignazia Ceffalia, a obhájce svazku Tribunálu Římské roty, monsignora Francesca Ibby.

O papežově programu na nejbližší dny, natož o tom budoucím s oslavami různých jubilejních poutí a obřady Svatého týdne, zatím neexistují žádné přesné údaje. Očekává se, jak bude možné vyhodnotit papežovo zotavování, a samozřejmě i „očekávané klinické zlepšení“, jak se vyjádřili lékaři. „O některých věcech se teprve rozhoduje, aby se vyhodnotily na základě zlepšení, které nastane v nadcházejícím týdnu,“ vysvětluje tiskové středisko.

Text katecheze generální audience bude předán

Zítra, ve středu 26. března, se generální audience určitě konat nebude a připravený text katecheze bude předán v písemné podobě, jako tomu bylo poslední čtyři středy od 14. února. Je pravděpodobné, že stejně tomu bude i v neděli při modlitbě Anděl Páně, ale v tomto ohledu se čeká na aktuální informace; v tuto chvíli lze předpokládat podobný způsob jako o předchozích nedělích, tedy rozšíření textu prostřednictvím Tiskového střediska Svatého stolce. Papež František prozatím nepřijímá návštěvy a v těchto dvou dnech se setkal pouze se svými nejbližšími spolupracovníky. Co se týče plánovaných návštěv hlav států a vlád, neexistují zatím žádné předběžné odhady.

Slova doktora Alfieriho

Podle dostupných informací je papež František šťastný, že je zpátky doma. Lékaři Alfieri i Carbone to již sdělili minulou sobotu a zdůraznili také „dobrou náladu“, která se papeži vrátila, jakmile se jeho stav skutečně zlepšil. Nejnebezpečnější fáze nemoci již jistě pominula a nejdůležitější infekce byly poraženy, jak zaznělo na zmíněné sobotní tiskové konferenci v Gemelliho nemocnici. Profesor Alfieri na ní upozornil, že kvůli dvěma krizím papež riskoval život. A ještě dnes, v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera, tentýž specialista vysvětluje, že nejhorší okamžik nastal 28. února odpoledne, kdy se Františkův stav zhoršil kvůli kritickému bronchospazmu. „Poprvé jsem viděl slzy v očích některých lidí, kteří byli v jeho blízkosti. Lidí, kteří, jak jsem si během této hospitalizace uvědomil, ho mají upřímně rádi, jako otce. Všichni jsme si uvědomovali, že se situace dále zhoršila a že hrozí, že by to nemusel přežít“.

„Museli jsme se rozhodnout, zda se zastavit a nechat ho odejít, nebo použít sílu a zkoušet to se všemi možnými léky a terapiemi, přičemž hrozilo velmi vysoké riziko poškození dalších orgánů. A nakonec jsme zvolili tuto cestu,“ vysvětluje v rozhovoru Alfieri a zdůrazňuje, že rozhodnutí bylo na papeži. Stejně jako v mnoha jiných případech: „Od prvního dne nás žádal, abychom mu řekli pravdu, a přál si, abychom také navenek říkali pravdu o jeho stavu. I při vnější komunikaci, uvedl italský lékař, „jsme sdělili lékařskou část sekretářům a ti doplnili další informace, které pak papež schválil, nikdy se nic neměnilo ani nevynechávalo. Má lidi, kteří jsou pro něj jako členové rodiny, jsou stále s ním“.