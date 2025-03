Papež píše do italského deníku: Válka je absurdní, odzbrojme Zemi

Zveřejňujeme dopis, který papež František napsal řediteli italského deníku Corriere della Sera Lucianu Fontanovi v reakci na jeho zprávu, v níž papežovi ve chvíli nemoci vyjadřuje svou blízkost a v níž ho žádá, aby ve sloupcích milánského deníku zopakoval výzvu k míru a odzbrojení.

PAPEŽ FRANTIŠEK

Vážený pane řediteli,

rád bych Vám poděkoval za slova blízkosti, kterými jste projevil svoji přítomnost v této době nemoci, v níž, jak jsem měl příležitost říci, se válka jeví ještě absurdnější. Lidská křehkost má totiž tu moc, že nás činí jasnozřivějšími, pokud jde o to, co přetrvává a co pomíjí, o to, co nám umožňuje žít a co nás zabíjí. Možná právě proto máme tak často tendenci popírat své meze a vyhýbat se křehkým a zraněným lidem: mají totiž moc zpochybnit směr, který jsme si zvolili jako jednotlivci i jako společenství.

Chtěl bych vás a všechny, kdo věnují svou práci a inteligenci poskytování informací prostřednictvím sdělovacích prostředků, které dnes spojují náš svět v reálném čase, povzbudit, abyste vnímali důležitost slov. Nikdy to nejsou jen slova: jsou to činy, které utvářejí lidské prostředí. Mohou spojovat nebo rozdělovat, sloužit pravdě nebo si jí posloužit. Musíme odzbrojit slova, abychom odzbrojili mysl a odzbrojili Zemi. Je velmi zapotřebí přemýšlení, zklidnění, smyslu pro složitost.

Zatímco válka pouze ničí společenství a životní prostředí, aniž by nabízela řešení konfliktů, diplomacie a mezinárodní organizace potřebují novou mízu a důvěryhodnost. Náboženství navíc mohou čerpat ze spirituality národů, aby znovu zažehla touhu po bratrství a spravedlnosti, naději na mír.

To vše vyžaduje odhodlání, práci, mlčení a slova. Vnímejme, že jsme sjednoceni v tomto úsilí, které nebeská Milost nepřestane inspirovat a doprovázet.

František

Řím, Nemocnice „Policlinico Gemelli“, 14. března 2025