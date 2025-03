Papež v nemocnici Gemelli: stabilní situace a pozvolné zotavování

Vzhledem ke stabilnímu papežovu stavu lékaři dnes večer nevydali původně ohlášenou lékařskou zprávu. „To je pozitivní prvek,“ uvádí Tiskové středisko Svatého stolce a zdůrazňuje, že lékařské informace budou nyní zveřejňovány řidčeji. Papež František dnes pokračoval v léčbě.

Vatican News

Ke klinickému obrazu papeže Františka není co nového sdělit, stav je stabilní, a proto se lékaři rozhodli dnes večer nevydat ohlášenou lékařskou zprávu. Oznámilo to Tiskové středisko Svatého stolce a zdůraznilo, že je to třeba považovat za pozitivní prvek.

Pravděpodobně zítra večer bude vydán lékařský bulletin, ale je pravděpodobné, že vzhledem ke stabilní situaci budou tyto zprávy časem řídnout. Rovněž ráno již nebudou zveřejňována sdělení o tom, jak papež strávil noc.

Papežova rekonvalescence probíhá pomalu a potrvá určitou dobu, než se zlepšení upevní, informuje dále tiskové středisko. Pokud jde o papežův den, byl věnován modlitbě a dechové i pohybové terapii a fyzioterapii.