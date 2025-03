Papež: Nabídněte obětem zneužívání vstřícnost a péči o zraněnou duši

V poselství zaslaném účastníkům plenárního zasedání Papežské komise pro ochranu nezletilých papež František připomíná, že preventivní postupy jsou příslibem a závazkem k vytvoření bezpečného prostředí pro každé dítě a zranitelnou osobu: „Prevence zneužívání není pokrývkou, kterou je třeba rozprostřít na mimořádné situace, ale jedním ze základů, na nichž lze budovat společenství věrná evangeliu“, píše papež.

Benedetta Capelli - Vatikán

Cenná služba, která je „kyslíkem“ pro místní církve a řeholní společenství. Takto papež charakterizuje práci Papežské komise pro ochranu nezletilých, která od včerejška, pondělí 24. března, až do pátku zasedá na plenárním zasedání. V poselství podepsaném na klinice Gemelli a datovaném 20. března papež František píše, že „tam, kde je dítě nebo zranitelná osoba v bezpečí, tam se slouží Kristu a je mu vzdávána čest“.

Prevence zneužívání není pokrývkou, kterou je třeba rozprostřít na mimořádné situace, ale jedním ze základů, na nichž je třeba budovat společenství věrná evangeliu.

Zásady ochrany

František v textu poselství zdůraznil, že práci Komise nepředstavují protokoly, které je třeba aplikovat, ale prosazování ochranných postupů, tedy „školení, které vychovává, kontroly, které předcházejí, naslouchání, které navrací důstojnost“.

Když zavádíte preventivní postupy, a to i v těch nejodlehlejších komunitách, skládáte slib: že každé dítě, každý zranitelný člověk najde v církevním společenství bezpečné prostředí. To je hnací síla toho, co by pro nás mělo být celistvým obrácením.

Lůno milosrdenství

Žádost papeže Františka je jasná a je formulována ve třech bodech: společná práce s dikasterii římské kurie; práce v součinnosti s mimocírkevními skutečnostmi, „aby se ochrana stala univerzálním jazykem“, ale především nabídka pohostinnosti a péče o rány duše ve stylu milosrdného Samaritána.

Naslouchat sluchem srdce, aby každé svědectví nenacházelo spisy, které by se měly vyplnit, ale lůno milosrdenství, z něhož by se mohlo znovu zrodit.

Hlídky na stráži před bolestí

Papež připomíná, že za deset let se v církvi rozrostla záchranná síť, a proto jeho závěrečná výzva Papežské komise pro ochranu nezletilých zní: „Buďte strážci, kteří bdí, zatímco svět spí“, strážci, kteří překonávají pokušení odkládat bolest ad acta a pracují na jejím uzdravení. Nakonec papež vatikánskou komisi pro ochranu nezletilých vybízí, aby s nadějí a oddaností kráčela po nastoupené cestě.