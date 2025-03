Papež k dobrovolníkům: Podle Ježíšova příkladu sloužíte bližnímu, aniž byste si jím posloužili

Homilie papeže Františka, mše svatá v rámci Jubilea dobrovolníků, náměstí sv. Petra, 9.3.2025

Během dopolední mše na Svatopetrském náměstí, která se v neděli 9. března konala u příležitosti Jubilea dobrovolníků, přečetl kardinál Michael Czerny papežovu homilii před zhruba třiceti tisíci účastníky této páté velké akce jubilejního roku. Papežský prapor s papežským erbem na centrální lodžii baziliky svatého Petra vyjadřoval duchovní přítomnost papeže Františka při této slavnosti.

Homilii Svatého otce níže přinášíme:

PAPEŽ FRANTIŠEK

Ježíš je vyveden Duchem na poušť (Lk 4,1). Naše postní cesta každoročně začíná následováním Boha v tomto prostoru, kterým prochází a který pro nás proměňuje. Když Ježíš vstupuje na poušť, dochází vlastně k rozhodující změně: místo ticha se stává prostředím naslouchání. Naslouchání, které je vystaveno zkoušce, protože je třeba vybrat si, komu naslouchat, mezi dvěma zcela protichůdnými hlasy. Tím, že nám evangelium nabízí toto cvičení, dosvědčuje, že Ježíšova cesta začíná úkonem poslušnosti: je to Duch svatý, Boží vlastní síla, která ho vede tam, kde nic dobrého neroste ze země ani nekane z nebe. Na poušti člověk zakouší vlastní materiální i duchovní nouzi, potřebu chleba a slova.

I Ježíš, pravý člověk, má hlad (srov. v. 2) a čtyřicet dní je pokoušen slovem, které vůbec nepochází od Ducha svatého, ale od zlého, od ďábla. Na prahu čtyřicetidenní postní doby se zamysleme nad tím, že i my jsme pokoušeni, ale nejsme na to sami: s námi je Ježíš, který nám otevírá cestu pouští. Boží Syn, který se stal člověkem, nám nedává pouze vzor v boji proti zlu. Dává nám mnohem víc: dává nám sílu odolávat jeho útokům a vytrvat na cestě.

Uvažujme tedy o třech znacích Ježíšova a také našeho pokušení: o jeho začátku, způsobu a výsledku. Porovnáním těchto dvou zkušeností najdeme oporu pro naši cestu k obrácení.

Za prvé, Ježíšovo pokušení je na svém počátku záměrné: Pán se vydává na poušť nikoli z chvástavosti, aby ukázal, jak je silný, ale ze synovské ochoty podřídit se Otcovu Duchu, na jehož vedení pohotově reaguje. Naše pokušení je naproti tomu trpěné: zlo předchází naši svobodu, niterně ji kazí jako vnitřní stín a neustálá nástraha. Když prosíme Boha, aby nás v pokušení neopouštěl (srov. Mt 6,13), nezapomínejme, že tuto modlitbu již vyslyšel skrze Ježíše, vtělené Slovo, aby s námi zůstal navždy. Pán je nám nablízku a stará se o nás zvláště v místě zkoušky a podezření, tedy když pokušitel pozvedne svůj hlas. Pokušitel je otec lži (srov. J 8,44), je zkažený a rozkladný, protože zná Boží slovo, ale nerozumí mu. Naopak, překrucuje ho: jako to dělal proti Adamovi v rajské zahradě (srov. Gn 3,1-5), tak to činí i nyní na poušti proti novému Adamovi, Ježíši.

Na tomto místě zachycujeme jedinečný způsob, jakým je Kristus pokoušen, a to ve vztahu k Bohu, svému Otci. Ďábel je ten, kdo rozděluje, rozdělovatel, zatímco Ježíš je ten, kdo spojuje Boha a člověka, prostředník. Ďábel chce ve své zvrácenosti toto pouto zničit a upřednostnit Ježíše: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb“ (v. 3). A dále: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů“ (v. 9) z vrcholu chrámu. Tváří v tvář těmto pokušením se Ježíš, Boží Syn, rozhoduje, jak být synem. V Duchu, který ho vede, jeho volba odhaluje, jak chce žít svůj synovský vztah k Otci. Tak se Pán rozhoduje: toto jedinečné a výlučné pouto s Bohem, jehož je jednorozeným Synem, se stává vztahem, který zahrnuje všechny, aniž by kohokoli vylučoval. Vztah s Otcem je darem, který Ježíš sdílí ve světě pro naši spásu, nikoli žárlivě střeženým pokladem (srov. Flp 2,6), jímž by se chlubil, aby získal úspěch a přilákal následovníky.

I my jsme ve vztahu s Bohem pokoušeni, ale opačným způsobem. Ďábel nám totiž syčí do uší, že Bůh ve skutečnosti není naším Otcem; že nás vlastně opustil. Satan se nás snaží přesvědčit, že pro hladové není chleba, natož aby byl z kamení, a že ani andělé nám nepřicházejí na pomoc v neštěstí. Pokud vůbec něco, pak je svět v rukou zlých mocností, které drtí národy arogancí svých výpočtů a válečným násilím. Zatímco ďábel by nás rád přesvědčil, že Pán je od nás daleko, a přivádí nás k zoufalství, Bůh k nám přichází ještě blíž a dává svůj život za vykoupení světa.

A zde je třetí aspekt: výsledek pokušení. Ježíš, Boží Kristus, vítězí nad zlem. Odrazí ďábla, který se však vrátí, aby ho pokoušel „v určený čas“ (v. 13). Tak praví evangelium a my si to připomeneme, až na Golgotě znovu uslyšíme otázku. kladenou Ježíši: „Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže“ (Mt 27,40; srov. Lk 23,35). Na poušti je pokušitel poražen, ale Kristovo vítězství ještě není definitivní: stane se tak, až nastane jeho Pascha smrti a vzkříšení.

Ve chvíli, kdy se připravujeme na oslavu ústředního tajemství víry, si uvědomujeme, že výsledek naší zkoušky je jiný. Tváří v tvář pokušení někdy klesáme: všichni jsme hříšníci. Porážka však není konečná, protože Bůh nás z každého pádu pozvedá svým odpuštěním, nekonečně velkým v lásce. Naše zkouška tedy nekončí neúspěchem, protože v Kristu jsme vykoupeni ze zla. Když s ním přecházíme poušť, kráčíme po cestě, kde žádná nebyla vyznačena: Ježíš sám nám otevírá tuto novou cestu vysvobození a vykoupení. Tím, že s vírou následujeme Pána, se z tuláků stáváme poutníky.

Drahé sestry a drazí bratři, zvu vás, abychom takto začali naši postní cestu. A protože na této cestě potřebujeme onu dobrou vůli, kterou Duch svatý vždy podporuje, rád zdravím všechny dobrovolníky, kteří jsou dnes v Římě na své jubilejní pouti. Děkuji vám, drazí, protože podle Ježíšova příkladu sloužíte bližnímu, aniž byste si jím posloužili. Vaše obětavost působí na ulicích a doma, vedle nemocných, trpících, vězněných, s mladými a starými lidmi, a vlévá naději do celé společnosti. V pustinách bídy a osamělosti tolik malých gest nezištné služby dává vykvést zárodkům nového lidství: oné zahrady, o níž Bůh snil a stále sní pro nás všechny.