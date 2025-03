Ono prázdné náměstí a pastýř souznící se světem

Pět let od Statio Orbis, modlitby v pandemické době

Andrea Tornielli

Uplynulo pět let od chvíle, kdy papež František osamoceně vystoupil na schodiště před bazilikou svatého Petra. Toho večera pršelo. Náměstí bylo až dramaticky prázdné, přestože se k němu upínaly miliony lidí na celém světě, připoutané k televizním obrazovkám, dosud uzavřené v dlouhé karanténě a obávající se neviditelného viru, který kosil tolik obětí a odvážel je na jednotky intenzivní péče nemocnic, aniž by je jejich příbuzní mohli spatřit, pozdravit je a dokonce ani uspořádat jejich pohřeb.

Svým gestem, touto modlitbou a každodenní mší z kaple Domu sv. Marty se Petrův nástupce všem přiblížil. Dokázal pojmout všechny lidi v objetí na prázdném náměstí, v požehnání Nejsvětější svátostí, v prostém gestu políbení nohou krucifixu, který jako by plakal, protože byl vystaven nepříznivému počasí časného jarního večera. „Byl jsem v kontaktu s lidmi. V žádném okamžiku jsem nebyl sám,“ vyprávěl papež o něco později. Sám, ale nikoli osamocen. Modlil se za zbědovaný svět. Byl to mocný, nezapomenutelný obraz, který poznamenal celý pontifikát.

František při té příležitosti oslovil Boha: „Vyzýváš nás, abychom tento čas zkoušky uchopili jako čas volby. Není to čas tvého soudu, ale našeho úsudku: čas vybrat si, co má cenu a co pomíjí, oddělit to, co je nutné, od toho, co není. Je to čas, abychom znovu nastavili směr života směrem k Tobě, Pane, a k druhým“. V následujících měsících opakoval, že „z krize nikdy nevycházíme stejní, nikdy. Buď vyjdeme lepší, nebo horší“.

Když se po pěti letech rozhlédneme kolem sebe, nedá se říci, že bychom z ní vyšli lépe - svět je rozvrácený násilím válečných vůdců, kteří místo boje proti hladu myslí na zbrojení.

Už nejsme v karanténě a nyní je situace obrácená: náměstí je plné lidí slavících jubileum, a kdo tam nyní není, je římský biskup, který se za nás a za mír modlí ze svého pokoje v Domě svaté Marty, kde se zotavuje z těžkého zápalu plic. Ale onen soulad se nenarušil. A jeho tehdejší slova jsou aktuálnější než kdy jindy: i dnes, zvláště dnes, je „čas zvolit si, co má cenu a co pomíjí“.