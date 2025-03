PAPEŽ

„Doprovázím vás odsud“: dvanáct let pontifikátu v nemocnici, ale s pohledem upřeným do celého světa

Papež 13. března slaví dvanácté výročí svého zvolení v římské nemocnici, kde je téměř měsíc hospitalizován. Čas se pozastavil na konci jednoho z nejintenzivnějších let, které kdy prožil mezi jubileem, synodou, konzistoří, cestami do zahraničí a Itálie, návštěvami po římských farnostech. Papeže v tento den provázejí modlitby věřících z pěti kontinentů, a to v jistotě jeho pastýřského pohledu, který nikdy nepřestává spočívat na svém stádci.

Salvatore Cernuzio - Vatikán Zdá se téměř paradoxní, že po posledním roce, který patrně patřil k nejintenzivněji prožitým z dvanácti na Petrově stolci a zahrnoval jubileum, synodu, konzistoř, audience, setkání, tři cesty po Itálii a tři zahraniční (včetně nejdelší cesty pontifikátu po Asii a Oceánii), slaví papež František výročí svého zvolení v pokoji nemocnice Gemelli, v čase, který se pozastavil mezi terapiemi a bojem s oboustranným zápalem plic, jenž postihl jeho 88leté tělo. Přečtěte si také 13/03/2025 Slabý hlas a magisterium o křehkosti Dvanácté výročí volby papeže Františka během jeho hospitalizace v nemocnici Gemelli Mnozí z věřících, novinářů a pozorovatelů si v těchto více než pětadvaceti dnech papežovy hospitalizace na římské klinice představují Jorgeho Maria Bergoglia oslabeného, ale zároveň toužícího brzy opustit ono desáté nemocniční patro, aby se znovu ujal svého lidu. Toho lidu, od kterého právě před dvanácti lety, v roce 2013, žádal požehnání a kterému slíbil společnou cestu: „Biskup a lid, společně...“. Onoho lidu, který neustále, na konci každé modlitby Anděl Páně, homilie, promluvy, žádá, aby se za něj modlil: „Protože to potřebuji“. A jestli papeži, „který přišel z konce světa“, něco při tomto výročí nebude chybět, pak to budou jistě modlitby, jak o tom svědčí mnohé iniciativy, které spontánně vznikly v různých diecézích a spojují pět kontinentů v jediný: od Číny po Čad, od Srí Lanky po papežovou rodnou Argentinu, od Spojených států amerických po Řím, kde narůstá skupina věřících, kteří se modlí u sochy sv. Jana Pavla II. před římskou nemocnicí Gemelli, a kde se na náměstí sv. Petra každý večer scházejí stovky lidí, aby se pod vedením římské kurie pomodlily růženec. Modlitby stoupají z náměstí, kostelů, farností i domovů a zesílily po oznámeních o krizích, které papeži způsobil zápal plic a které se již naštěstí neopakovaly. Tyto modlitby se také naplnily nadějí po posledních informacích o mírném zlepšení a příznivějších vyhlídkách zveřejněných lékaři. Nemocnice Gemelli se sochou sv. Jana Pavla II. Jsou to modlitby (nebo pro ty, kteří nevěří, „dobré myšlenky“, jak sám papež vždy žádal) spojené jedinou invokací: Za uzdravení papeže, jakým je Jorge Mario Bergoglio, křehký, ale houževnatý, papež, který „nikdy nepadl“ (abychom si vypůjčili jeho typický výraz), ale po každé fyzické obtíži se vždy znovu zvedne, získá zpět sílu a hlas, cestuje, setkává se, přijímá, objíždí - i když na vozíku - farnosti v Římě a diecéze v severní Itálii nebo odlétá na druhou stranu polokoule. Papež František, který vždy a od samého počátku dával najevo svou touhu být „na svobodě“, když se několik dní po svém zvolení rozhodl žít v domě sv. Marty, když při zpátečním letu z Iráku, své první cestě po covidové uzávěře, řekl, že se ve Vatikánu cítí „jako v kleci“, když se v rozhovorech po hospitalizacích a operacích svěřil, že počítá dny do svého propuštění z nemocnice. Dnes, 13. března 2025, papež František vstupuje do třináctého roku svého pontifikátu v nemocnici. Jeho hlasovým svědectvím je dosud pouze zvukový záznam, který zazněl 6. března mezi věřícími shromážděnými k růženci na Svatopetrském náměstí: „Z celého srdce vám děkuji za vaše modlitby za mé zdraví z náměstí. Doprovázím vás odtud. Ať vám Bůh žehná a Panna Maria vás ochraňuje. Děkuji vám“. Několik slov, nahraných ve španělštině v soukromém apartmá římské nemocnice jako poděkování všem, kteří mu v těchto dnech projevovali náklonnost a blízkost. Přečtěte si také 06/03/2025 Papežův hlas zazněl na Svatopetrském náměstí: Děkuji vám za modlitby, provázím vás z nemocnice Papež, dojatý četnými vzkazy, které mu denně přicházejí, a vděčný za modlitby mnoha lidí, natočil krátké děkovné audio poselství. Níže zveřejňujeme jeho slova vysílaná dnes večer, ... Tři věty a poděkování po dvanácti měsících posledního roku pontifikátu, počínaje 13. březnem 2024, během nichž František pronesl 45 modliteb Anděl Páně a Regina Caeli, předsedal 32 generálním audiencím, uskutečnil téměř 230 setkání ve Vatikánu i mimo něj a sloužil 30 mší. Papež František nyní v nemocnici překonal „rekord“ v nejdelší hospitalizaci svého pontifikátu (nikoliv papežů všeobecně: ten v tuto chvíli drží papež Wojtyla, který byl 55 dní v nemocnici Gemelli v červnu-srpnu 1981 kvůli komplikacím způsobeným cytomegalovirem) poté, co překonal jiný rekord: nejdelší cesty pontifikátu, trvající dva týdny a putující mezi Indonésií, Papuou-Novou Guineou, Východním Timorem a Singapurem. Čtyři země, dva kontinenty. Bylo to 2.-13. září, tedy před šesti měsíci, ale vzpomínka na tento náročný výkon, který u mnoha lidí vyvolal obavy ze zdravotního stavu, čtyř různých časových pásem a dlouhých leteckých vzdáleností, je stále živá. Sázka, kterou tehdy 87letý František vyhrál, se mu za všechno jeho úsilí odvděčila nezapomenutelným přivítáním v ulicích navštívených zemí. Dalším úspěchem bylo, že mohl na palubě vojenského letadla poskytnutého Austrálií letět z Port Moresby do Vanima na hranicích Papuy-Nové Guineje, aby se setkal s argentinskými misionáři, kteří v tamních pralesích hlásají evangelium mezi původními obyvateli. Jen ti, kdo byli přítomni, mohou popsat papežovy dojaté oči, když pozoroval církev, která dělá své první kroky podobné těm, o nichž se vypráví ve Skutcích apoštolů. Papež František ve Vanimu A po této významné misi na konec světa papež pokračoval ve své pouti opět v září, tentokrát však v srdci Evropy, nejprve v Lucembursku a poté v Belgii. Byla to kratší, ale stejně náročná cesta, která Františka zavedla za chudými i mladými lidmi, a při níž prožil nelehké chvíle na univerzitě v Lovani vzhledem ke skandálům se zneužíváním. V prosinci papež odletěl znovu, tentokrát na Korsiku, jeden z největších ostrovů ve Středozemním moři, kde se během necelých deseti hodin setkal s dětmi a kněžími, bratrstvy a rodinami a nakonec i s francouzským prezidentem Macronem. Mezi květnem a červencem loňského roku papež navštívil Benátky, Veronu a Terst. Byly to tři cesty s nezapomenutelnými, symbolickými setkáními a scenériemi (především benátský Canale Grande projížděný motorovým člunem a veronská aréna), z nichž zazněly výzvy k míru, bratrství a demokracii. Dvanáctý rok Františkova pontifikátu byl poznamenán milníky v životě církve, jako bylo otevření Svaté brány baziliky svatého Petra večer 24. prosince, kterým bylo zahájeno velké Jubileum naděje. O dva dny později, 26. prosince, se pak otevřela Svatá brána ve věznici Rebibbia, která se stala na jeden den „bazilikou“. V průběhu října se ve Vatikánu konala také druhá etapa synody o synodalitě, v rámci tříleté cesty, která začala v diecézích, kde se sešli synodální otcové a matky - laici i zasvěcení - z různých kontextů a zeměpisných šířek, aby zahájili procesy a vypracovali změny. Dne 26. prosince 2024 se otevřela Svatá brána v římské věznici Rebibbia Ve dvanáctém roce na Petrově stolci vyšla také encyklika Dilexit Nos, čtvrtá za Františkova pontifikátu, která má vrátit „srdce Ježíše Krista“ světu, „který jako by ztratil své srdce“, a konala se desátá konzistoř, která do kardinálského sboru přiřadila 21 nových kardinálů pocházejících ze vzdálených zemí - Íránu, Japonska, Chile, Filipín, Alžírska, abychom jmenovali alespoň některé – s cílem přetvořit tvář církve v ještě univerzálnějším klíči. Takových bylo dvanáct měsíců dvanáctého roku pontifikátu, přerušovaných telefonáty prezidentům i obyčejným lidem, dopisy a telegramy nunciům zemí, kde se válčí, nebo biskupům zemí sužovaných přírodními katastrofami, rozhovory a biografiemi, setkáními s politickými představiteli, jako například na zasedání G7 v jihoitalské Apulii, nebo se zástupci národů Ukrajiny a Blízkého východu, neustálými výzvami k míru, i když hlas slábnul. Od poloviny února pak zastavení, pauza, nemoc, nepřítomnost na náměstích a v oknech, delegování jubilejních oslav na různé kardinály. Vždy však s nadějí na uzdravení živenou modlitbami a jistotou jeho přítomnosti a pohledu pastýře, který mezi terapiemi a fyzioterapií, odpočinkem a modlitbami nepřestává spočívat na svém stádci. 