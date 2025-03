Carmela, „paní se žlutými květy“: téměř denně jezdím do Gemelli za papežem, dnes mě uviděl

Osmasedmdesátiletá paní Carmela pocházející z jihoitalské Kalábrie dnes, v neděli 23. března, přinesla papeži kytici květů, jako to dělá téměř každý den od jeho hospitalizace. A papež František si jí při pohledu z balkonu všiml a pozdravil ji: „Je výborná". „Pořád tomu nemohu uvěřit, jsem dojatá!“, řekla paní Carmela vatikánským médiím a ujistila o modlitbách za papeže. Její kytici papež přivezl k mariánské ikoně Salus Populi Romani v bazilice Santa Maria Maggiore.

Salvatore Cernuzio - Řím

Kytici žlutých růží, kterou přinesla papeži, stejně jako už tucetkrát za jeho 38 dní hospitalizace, paní Carmele málem vypadla z rukou. Její dojetí totiž bylo příliš velké, když na sobě pocítila Františkův pohled z balkonu nemocnice Gemelli, při jeho prvním vystoupení na veřejnosti od začátku jeho hospitalizace, a zaslechla, jak - tichým hlasem - říká: „Vidím tu dámu se žlutými květy. Je skvělá!“

Přečtěte si také 23/03/2025 Papež František z nemocničního balkonu: Děkuji všem! Papež František v neděli 23. března, krátce po dvanácté hodině, vystoupil na balkon nemocnice Gemelli, aby pozdravil věřící a udělil požehnání.

„Nevím, co na to říct. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji Bohu a Svatému otci. Nemyslela jsem si, že jsem tak „vidět“, říká Carmela Mancuso, 78 let, pocházející z Kalábrie, ale žijící v Římě už šest let. „Svatý otec měl udělit požehnání a místo toho uviděl mou kytici růží. Přeji mu brzké uzdravení a návrat mezi nás jako dřív“.

Květiny jako terapie

Jak paní Carmela dále sdělila vatikánským médiím, květiny používá jako terapii, která se pojí s modlitbami, jež adresuje Bohu za všechny nemocné. Od té doby, co byl František hospitalizován kvůli oboustrannému zápalu plic, Carmela vyjela „nejméně 10-12krát“ ze svého domu, aby se vlakem dopravila na železniční zastávku Gemelli. „Měla jsem radost, že mohu Svatému otci donést květiny“, vypráví.

Přečtěte si také 23/03/2025 Vítejte doma! Papež František po osmatřiceti dnech odjel z římské nemocnice Gemelli

Provázejme papeže i nadále modlitbou

Carmela Mancusová říká, že se nikdy nebála o Františkův život: „Ne, ne, vždycky jsem měla velkou důvěru, že se uzdraví“. Nyní se papež vrátil do Domu sv. Marty, ale rekonvalescence bude dlouhá. Proto, zdůrazňuje paní Carmela, se nesmíme přestat modlit: „Povzbuzujme ho, doprovázejme ho, on to jistě zvládne“. Dodejme, že její žluté růže papež položil k mariánské ikoně Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší, kde se zastavil cestou z nemocnice do Vatikánu.